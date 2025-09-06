Подержанный авто как лотерея: как снизить риск проигрыша
Рынок подержанных авто в регионе показывает интересные тенденции: в премиум-сегменте наибольшим спросом пользуются Toyota и BMW. По данным сервиса "Авто.ру", именно эти бренды возглавляют список предпочтений у покупателей.
Лидеры премиум-класса
В топ вошли:
-
Toyota Land Cruiser
-
BMW X5
-
Toyota Land Cruiser Prado
Средняя стоимость таких автомобилей составляет 4,73 млн рублей. Эти модели традиционно ценятся за надежность, престиж и высокий уровень комфорта.
Популярные массовые модели
Помимо премиального сегмента, покупатели активно выбирают более доступные иномарки. Самыми популярными стали:
-
Ford Focus
-
Hyundai Solaris
-
Kia Rio
Среди отечественных машин лидируют автомобили АвтоВАЗа - Lada 2114, 2170 и Granta. Их преимущество — доступная цена и недорогое обслуживание.
Почему стоит доверять профпродавцам
Эксперты подчеркивают: лучше приобретать авто у профессиональных продавцов. Руководитель направления профпродавцов "Авто.ру" Максим Манаенков отметил:
"Кроме того, перед продажей профпродавцы, как правило, тщательно готовят авто к продаже: проверяют техническое состояние, проводят обслуживание и проводят мелкий ремонт".
В отличие от "серых" перекупов, они работают на репутацию и предлагают машины в более надежном состоянии.
Итог
Покупатели в Свердловской области делают ставку либо на проверенные премиальные внедорожники Toyota и BMW, либо на практичные и доступные массовые модели. При этом эксперты советуют быть внимательными при выборе продавца, чтобы избежать лишних рисков.
