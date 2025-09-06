Подержанный авто как лотерея: как снизить риск проигрыша

Рынок подержанных авто в регионе показывает интересные тенденции: в премиум-сегменте наибольшим спросом пользуются Toyota и BMW. По данным сервиса "Авто.ру", именно эти бренды возглавляют список предпочтений у покупателей.

Лидеры премиум-класса

В топ вошли:

Toyota Land Cruiser

BMW X5

Toyota Land Cruiser Prado

Средняя стоимость таких автомобилей составляет 4,73 млн рублей. Эти модели традиционно ценятся за надежность, престиж и высокий уровень комфорта.

Популярные массовые модели

Помимо премиального сегмента, покупатели активно выбирают более доступные иномарки. Самыми популярными стали:

Ford Focus

Hyundai Solaris

Kia Rio

Среди отечественных машин лидируют автомобили АвтоВАЗа - Lada 2114, 2170 и Granta. Их преимущество — доступная цена и недорогое обслуживание.

Почему стоит доверять профпродавцам

Эксперты подчеркивают: лучше приобретать авто у профессиональных продавцов. Руководитель направления профпродавцов "Авто.ру" Максим Манаенков отметил:

"Кроме того, перед продажей профпродавцы, как правило, тщательно готовят авто к продаже: проверяют техническое состояние, проводят обслуживание и проводят мелкий ремонт".

В отличие от "серых" перекупов, они работают на репутацию и предлагают машины в более надежном состоянии.

Итог

Покупатели в Свердловской области делают ставку либо на проверенные премиальные внедорожники Toyota и BMW, либо на практичные и доступные массовые модели. При этом эксперты советуют быть внимательными при выборе продавца, чтобы избежать лишних рисков.