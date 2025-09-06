Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

Подержанный авто как лотерея: как снизить риск проигрыша

В Свердловской области самые популярные подержанные авто — Toyota, BMW и Lada

Рынок подержанных авто в регионе показывает интересные тенденции: в премиум-сегменте наибольшим спросом пользуются Toyota и BMW. По данным сервиса "Авто.ру", именно эти бренды возглавляют список предпочтений у покупателей.

Лидеры премиум-класса

В топ вошли:

  • Toyota Land Cruiser

  • BMW X5

  • Toyota Land Cruiser Prado

Средняя стоимость таких автомобилей составляет 4,73 млн рублей. Эти модели традиционно ценятся за надежность, престиж и высокий уровень комфорта.

Популярные массовые модели

Помимо премиального сегмента, покупатели активно выбирают более доступные иномарки. Самыми популярными стали:

  • Ford Focus

  • Hyundai Solaris

  • Kia Rio

Среди отечественных машин лидируют автомобили АвтоВАЗа - Lada 2114, 2170 и Granta. Их преимущество — доступная цена и недорогое обслуживание.

Почему стоит доверять профпродавцам

Эксперты подчеркивают: лучше приобретать авто у профессиональных продавцов. Руководитель направления профпродавцов "Авто.ру" Максим Манаенков отметил:

"Кроме того, перед продажей профпродавцы, как правило, тщательно готовят авто к продаже: проверяют техническое состояние, проводят обслуживание и проводят мелкий ремонт".

В отличие от "серых" перекупов, они работают на репутацию и предлагают машины в более надежном состоянии.

Итог

Покупатели в Свердловской области делают ставку либо на проверенные премиальные внедорожники Toyota и BMW, либо на практичные и доступные массовые модели. При этом эксперты советуют быть внимательными при выборе продавца, чтобы избежать лишних рисков.

Читайте также

Двое заключенных, обвиняемых в подготовке теракта, сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга 01.09.2025 в 18:57

Двое обвиняемых в терроризме скрылись из екатеринбургского СИЗО

В Екатеринбурге произошел чрезвычайный инцидент — из следственного изолятора №1 совершили побег двое подследственных, обвиняемых в подготовке террористического акта. По информации оперативных служб, беглецами являются заключенные 24-х и 25 лет, содержавшиеся под стражей с прошлого года.

Читать полностью » В Свердловской области сироты получили удвоенные выплаты на ремонт жилья 31.08.2025 в 23:19

На Урале увеличили компенсацию на ремонт жилья для детей-сирот

В Свердловской области значительно усилена поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала 2025 года размер компенсации на ремонт жилья для этой категории граждан увеличен практически вдвое — со 100 до 170 тысяч рублей. Уже 67 выпускников социальных учреждений региона получили увеличенные выплаты.

Читать полностью » В Тюмени с вице-президента авиакомпании взыскали 43,7 млн руб за взятки и злоупотребления 30.08.2025 в 23:42

Пандемийная схема: как топ-менеджер авиакомпании зарабатывал на занижении цен билетов

Центральный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении вице-президента крупной российской авиакомпании, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Обвиняемый обеспечивал бронирование мест на международных рейсах по заниженным ценам.

Читать полностью » В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ 30.08.2025 в 21:07

Прощание со льдом: как прошел последний матч Дацюка с Овечкиным и Фетисовым

В Екатеринбурге на арене "УГМК-Арена" состоялся торжественный прощальный матч легендарного российского хоккеиста Павла Дацюка. В знаковом спортивном событии приняли участие выдающиеся игроки отечественного и мирового хоккея, включая Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, Сергея Федорова, Илью Ковальчука и других звезд.

Читать полностью » Участники СВО на Среднем Урале получили свыше 40 млн рублей на приобретение земельных участков 30.08.2025 в 19:51

Свердловские власти поддерживают бойцов СВО грантами на строительство домов

В Свердловской области продолжается реализация масштабной программы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, с начала 2025 года защитникам Отечества было выделено 37,4 миллиона рублей для приобретения земельных наделов под индивидуальное строительство.

Читать полностью » Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли 29.08.2025 в 23:39

Рыбная отрасль Ямала получит системную поддержку по аналогии с оленеводством

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к разработке комплексных мер государственной поддержки рыбной отрасли, основанных на предложениях местных рыбаков и предпринимателей. Это стало результатом масштабной работы специальной группы, которая в течение лета провела 22 встречи в семи муниципалитетах региона.

Читать полностью » Под Нижней Салдой началось строительство фабрики мощностью 4,5 тонны золота в год 28.08.2025 в 23:38

Золотая лихорадка XXI века: как Урал наращивает добычу драгметалла с помощью высоких технологий

В Свердловской области дан старт масштабному проекту в горнодобывающей отрасли — началось строительство золотоизвлекательной фабрики вблизи Нижней Салды. Предприятие, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, станет одним из крупнейших в истории золотодобычи на Среднем Урале и создаст 1500 новых рабочих мест.

Читать полностью » В Кургане завершился международный фестиваль акварели 27.08.2025 в 23:56

Акварельная жатва: как художники из 12 регионов воспели хлеборобов в картинах

В Кургане успешно завершился III Международный фестиваль акварельного творчества "Аквафест: хлебная история", организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие 17 профессиональных художников из 12 регионов России, Беларуси и Китая, создавшие за две недели около 200 произведений.

Читать полностью »

