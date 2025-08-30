В России оживился рынок подержанных авто — назван главный фаворит до миллиона

На российском рынке подержанных машин снова проявились привычные фавориты. Согласно исследованию "Сберавто", в августе наибольшим спросом среди покупателей по цене до 1 млн рублей пользовались Lada Granta и Ford Focus.

Лидеры продаж

В десятку самых популярных моделей вошли:

Lada Granta

Ford Focus

Hyundai Solaris

Kia Rio

Lada Vesta

Volkswagen Polo

Chevrolet Cruze

Opel Astra

Skoda Octavia

BMW 3 Series

Эти автомобили формируют основу рынка в бюджетном сегменте, предлагая сочетание цены, доступности запчастей и надёжности.

Кто держит долю на рынке

Интересно, что больше всего сделок в этой ценовой категории приходится на российские марки — 16%. Южнокорейские Kia и Hyundai занимают 15% продаж, немецкие бренды (Volkswagen, BMW, Opel, Mercedes-Benz и Audi) — 13%. Американские Ford и Chevrolet — 9%, а японские Toyota, Nissan, Honda и Mazda — 8%.

Таким образом, распределение показывает: отечественные машины остаются базовым выбором, но корейские и немецкие модели уверенно конкурируют за внимание покупателей.

Возраст авто: выбор покупателей

Наибольшая часть сделок приходится на машины возрастом от 10 до 15 лет. Чаще всего покупают автомобили 2012 года выпуска — они составляют 12% всех продаж. На втором месте по популярности — модели 2008 года (10%), а третье место занимают машины 2011 года (9%).

"Покупатели чаще всего выбирают машины 2012 года выпуска, которые составляют 12% всех приобретаемых авто в исследуемой выборке. Популярны также автомобили 2008 года, на которые приходится 10% продаж, и модели 2011 года (9%)", — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают: причина в том, что такие автомобили уже значительно потеряли в цене, но ещё остаются достаточно надёжными и ликвидными на вторичном рынке.