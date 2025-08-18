Российский рынок подержанных авто готовят к встряске: тысячи машин окажутся лишними

К 2026 году российский рынок подержанных автомобилей может сильно измениться. Таксопарки готовятся выставить на продажу тысячи иномарок, и причиной станет вовсе не желание обновить автопарк добровольно. Всё дело в новых правилах, которые напрямую затрагивают сферу такси.

Новые законы и их последствия

В мае 2025 года был принят закон, устанавливающий особые требования к машинам, работающим в такси. Главный пункт — определённый уровень локализации производства. По сути, автомобили должны быть собраны на территории России и отвечать установленным параметрам.

Дополнительно Министерство промышленности и торговли намерено обязать производителей использовать в таких машинах отечественные запчасти. Эта мера должна снизить зависимость российского автопрома от импорта и поддержать локальные предприятия.

"Мы хотим, чтобы производители больше ориентировались на использование российских комплектующих", — пояснили в Минпромторге.

Что это значит для таксопарков

Сейчас более 80% всего таксопарка составляют подержанные иномарки. После вступления закона в силу большинство из них окажутся под запретом. В результате владельцам компаний придётся массово обновлять машины, заменяя иностранные модели на те, что попадут в перечень разрешённых.

Список допустимых автомобилей для работы в такси министерство планирует опубликовать уже в сентябре. Это решение станет точкой отсчёта для крупных игроков рынка, которым придётся заранее готовиться к замене автопарка.

Представители отрасли уже заявили о грядущей масштабной распродаже. На Международном евразийском форуме такси перевозчики подтвердили, что начиная с марта 2026 года большое количество подержанных автомобилей будет выставлено на продажу.

Шанс для покупателей

Для обычных автомобилистов эта ситуация может оказаться выгодной. Огромное количество подержанных машин иностранного производства одновременно появится на рынке, что, скорее всего, приведёт к снижению цен.

"Мы ожидаем, что предложение будет беспрецедентным, а значит, стоимость автомобилей для покупателей окажется заметно ниже", — отмечают участники рынка.

Однако эксперты предупреждают: не стоит рассчитывать на идеальное качество. Большинство таких машин уже имеет серьёзный пробег, а их техническое состояние может сильно различаться. При покупке придётся тщательно проверять каждый экземпляр.