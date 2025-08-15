Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Советы друзей при покупке авто
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:51

Юг охотится за столичными машинами, а Москва — за питерскими: что за странный обмен

Почему подержанные автомобили из Москвы чаще всего оказываются на юге страны?
Ответ кроется в предпочтениях покупателей и особенностях рынка — а статистика подтверждает: тёплые регионы охотно "забирают" столичные машины.

Юг России — главный покупатель московских авто

Согласно исследованию "Авито Авто", лидером среди регионов, куда уезжают автомобили с московскими номерами, стал Краснодарский край — туда отправляется 7,5% таких машин. На втором месте — Республика Дагестан (5,7%), а замыкает тройку Ростовская область с показателем 5,2%.

"Если говорить о машинах, которые покупают жители других регионов, то зачастую автомобили из Москвы "забирают” жители теплых регионов России. Так, в Краснодарский край уезжает 7,5% машин, в Республику Дагестан — 5,7%, еще 5,2% — в Ростовскую область", — сказано в исследовании.

Москвичи покупают питерские машины

Обратная тенденция тоже есть. Москвичи и жители Подмосковья чаще всего приобретают автомобили из Санкт-Петербурга. Каждый пятый питерский автомобиль переезжает в столичный регион. Среди других направлений популярны Краснодарский край (5,1%), Дагестан (4,3%), Новгородская область (6,1%), Псковская область (4,7%), Карелия (3,5%). Вологодская, Ростовская и Тверская области, Ставропольский край и Чечня получают по 2-3% таких машин.

География перемещений внутри регионов

Большинство подержанных автомобилей из Москвы и Санкт-Петербурга остаются в пределах своих регионов. Из столицы 47% машин переезжают в Подмосковье, а 37% питерских автомобилей — в Ленинградскую область.
Около 3-4% отправляются во Владимирскую, Калужскую, Тверскую, Тульскую области и Чечню. Воронежская и Нижегородская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан получают по 2,5-3% автомобилей.

Премиум-сегмент — особый маршрут

У дорогих столичных машин свои направления. Лидером по их покупке стало Подмосковье (40% от общего объёма). На втором месте — Краснодарский край (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4,5%).
В северной столице премиум-авто чаще всего отправляются в Ленинградскую область (26%), Москву и Подмосковье (21,6%), Краснодарский край (3,9%) и Карелию (2,9%).

