Вторая после Японии, но с амбициями Китая: новая сила на рынке подержанных машин
В сентябре на российский рынок пришла новая волна автомобилей с пробегом из Южной Кореи. Поток оказался рекордным: по данным агентства "Автостат", за месяц было ввезено 10,7 тыс. легковых машин — на 68% больше, чем годом ранее. Даже в сравнении с августом рост составил 3,5%.
Основной интерес у покупателей вызывают не только привычные корейские марки, но и немецкие премиум-модели. На вершине рейтинга оказалась Kia, следом идут BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Audi.
"Это второе направление ввоза после Японии. Но, в отличие от японского недорого "секонд-хенда", из Кореи к нам поступают более свежие и более дорогие автомобили. Они являются реальной альтернативой новым "китайцам"", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Почему россияне переходят на корейские автомобили с пробегом
Интерес к подержанным автомобилям из Южной Кореи вырос по нескольким причинам. Во-первых, это качество. Корейские машины последних лет отличаются высоким уровнем оснащения, современными системами безопасности и экономичными двигателями. Во-вторых, их техническое состояние зачастую лучше, чем у японских аналогов: пробеги меньше, климат мягче, а обслуживание — регулярное.
Кроме того, ввоз "корейцев" выгоден тем, что машины поступают почти новые — в среднем им не больше трёх-пяти лет. Для сравнения, большинство автомобилей из Японии старше семи лет.
Сравнение: Корея против Японии
|Параметр
|Южная Корея
|Япония
|Средний возраст авто
|3-5 лет
|7-10 лет
|Типичные модели
|Kia, Hyundai, BMW
|Toyota, Honda, Nissan
|Средняя цена
|от 2,5 млн руб.
|от 1,8 млн руб.
|Состояние кузова
|Отличное
|Часто с коррозией
|Комплектация
|Богатая
|Базовая
Таким образом, корейские автомобили становятся промежуточным вариантом между японским бюджетным сегментом и новыми китайскими моделями, стоимость которых нередко превышает 3-4 млн рублей.
Самые популярные модели из Южной Кореи
По итогам сентября лидерами импорта стали:
-
Hyundai Palisade — 731 шт.
-
Kia Sorento — 575 шт.
-
Kia Carnival — 565 шт.
-
BMW 5 Series — 545 шт.
-
Kia K5 — 447 шт.
Все эти автомобили востребованы у семейных водителей и тех, кто ищет комфортный кроссовер или бизнес-седан без переплаты за "новый" статус.
Как выбрать подержанный автомобиль из Кореи
При выборе стоит учитывать несколько нюансов:
-
Проверяйте реальный пробег и историю обслуживания. У большинства машин она есть в открытых базах.
-
Изучайте состояние лакокрасочного покрытия — в Корее редко бывает коррозия, но перекрашенные элементы могут говорить о ДТП.
-
Предпочитайте официальные схемы ввоза с сертификацией и уплатой всех пошлин — это избавит от проблем с регистрацией.
-
Уточняйте наличие русифицированной мультимедиа: многие авто из Кореи требуют обновления ПО.
-
Проверяйте комплектацию: корейские версии часто богаче, чем европейские, но могут отличаться по настройке подвески.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: купить автомобиль без проверки истории.
→ Последствие: скрытые ДТП и пробеги в 200 тыс. км вместо обещанных 70 тыс.
→ Альтернатива: заказать отчет CarVertical или воспользоваться российским сервисом "Автотека".
• Ошибка: экономия на доставке через серые схемы.
→ Последствие: проблемы с таможней или невозможность поставить на учет.
→ Альтернатива: выбирать компании с аккредитацией и опытом работы по корейскому направлению.
• Ошибка: игнорировать мощность двигателя.
→ Последствие: с 2025 года для машин свыше 160 л. с. отменяют льготы и увеличивают утильсбор.
→ Альтернатива: рассматривать версии с моторами до 2 литров.
А что если повысится утильсбор
Предстоящее повышение утильсбора действительно может изменить расстановку сил на рынке. Основной удар придется по автомобилям с мощными двигателями, которые составляют значительную часть корейского импорта. Это заставит импортеров переориентироваться на более экономичные модели, а покупателей — внимательнее смотреть на характеристики при выборе.
Эксперты не исключают, что на фоне новых пошлин спрос на "корейцев" временно снизится, но в долгосрочной перспективе этот сегмент сохранит стабильность благодаря репутации и богатому выбору.
Плюсы и минусы покупки авто из Кореи
|Плюсы
|Минусы
|Отличное техническое состояние
|Более высокая цена, чем у "японцев"
|Небольшой пробег
|Зависимость от курса валют
|Современные комплектации
|Долгая доставка
|Альтернатива новым "китайцам"
|Не всегда есть запчасти для редких моделей
FAQ
Как заказать автомобиль из Южной Кореи?
Через специализированные компании-импортеры, которые предоставляют фото, отчеты и гарантию растаможки.
Сколько стоит доставка и оформление?
В среднем от 300 до 500 тыс. рублей, включая транспортировку, страховку и пошлины.
Что лучше — подержанная Kia или новый китайский кроссовер?
С точки зрения надежности и ликвидности — Kia. Китайские модели выигрывают только в цене и гарантии.
Можно ли поставить такой автомобиль на учет в ГИБДД?
Да, если он прошел сертификацию и имеет ПТС российского образца.
Мифы и правда
Миф 1. Все машины из Кореи — битьё.
На самом деле большинство ввозимых авто имеют чистую историю. В Корее строгий контроль за техническим состоянием транспорта.
Миф 2. Сложно найти запчасти.
Крупные бренды — Kia, Hyundai, BMW — обеспечены запасными частями, а аналоги есть у российских поставщиков.
Миф 3. Импорт скоро запретят.
На данный момент никаких ограничений для ввоза автомобилей из Южной Кореи не планируется.
Исторический контекст
Импорт корейских автомобилей в Россию начал активно развиваться после 2022 года, когда рынок новых машин сократился и автодилеры стали искать альтернативные направления. Первоначально объемы были небольшими, но уже к 2024 году Корея вышла на второе место по поставкам подержанных автомобилей. За девять месяцев 2025 года в Россию ввезено 72,3 тыс. машин — это почти вдвое больше, чем годом ранее.
Сегодня Корея становится важным звеном в структуре российского автомобильного рынка, а интерес к этим машинам поддерживается сочетанием цены, надежности и высокого уровня оснащения.
3 интересных факта
• Южная Корея входит в топ-5 мировых экспортеров автомобилей.
• Почти 60% ввезённых в Россию машин — кроссоверы.
• Средний возраст корейского авто на вторичном рынке — всего 4 года.
