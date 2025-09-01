BMW и Mercedes в одном списке с Kia: что покупают россияне из-за рубежа
За первые семь месяцев 2025 года в Россию ввезли 51,2 тыс. подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи, сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков. Это на 93% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Какие модели самые популярные
Среди "корейцев" лидируют:
- Hyundai Palisade — 3,1 тыс. ед.
- Kia Carnival — 2,8 тыс. ед.
- Kia K5 — 2,6 тыс. ед.
- Kia Sorento — 2,5 тыс. ед.
- BMW 5 серии — 2,2 тыс. ед.
Лидеры среди брендов
В сегменте подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуются:
- Kia — 14,2 тыс. ед.
- BMW — 10,1 тыс. ед.
- Hyundai — 7,6 тыс. ед.
- Mercedes-Benz — 5,5 тыс. ед.
- Audi — 3,1 тыс. ед.
Почему падает спрос на новые авто
Ранее Целиков провёл опрос, результаты которого объясняют, почему россияне всё чаще выбирают подержанные машины:
Высокие банковские ставки — главная причина снижения спроса на новые автомобили (63%).
Снижение покупательской способности населения — отметили 43% опрошенных.
Ожидание возвращения мировых автобрендов в Россию — 25% участников.
