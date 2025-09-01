BMW и Mercedes в одном списке с Kia: что покупают россияне из-за рубежа

сегодня в 12:01

МВД хочет ужесточить правила: штрафы для иностранцев придётся платить за сутки

МВД предлагает сократить срок оплаты штрафа для авто с иностранными номерами до одного дня. За просрочку — штрафстоянка и до 15 суток ареста.

сегодня в 9:21

Переход без правил — билет в реанимацию: тревожная статистика из Подмосковья

В Подмосковье зафиксировано рекордное число нарушений ПДД среди пешеходов. Почему жители региона чаще идут на риск, и что предлагают эксперты?

сегодня в 8:49

Подпись под актом ремонта может стоить целого авто: ошибка, которую совершают тысячи

Ремонт по ОСАГО не всегда заканчивается радостью от восстановленного авто. Что делать, если результат оставляет желать лучшего? Читайте советы эксперта.

сегодня в 8:21

Рывки, запах гари и перегрев: что эти симптомы говорят о вашем АКПП

Как правильно проверять уровень масла в АКПП, и какие симптомы подскажут, что жидкость в коробке не в порядке? Разберемся, почему это важно для долговечности автомобиля.

сегодня в 7:31

Снижение есть, но вы его не заметите: почему бензин дешевеет мимо водителей

Почему бензин в России продолжает дорожать, несмотря на падение биржевых цен? Эксперты объясняют, когда и при каких условиях возможна стабилизация.

сегодня в 7:12

Новый двигатель на сжиженном газе: революция или маркетинг? Вот что скрыто

В Румынии презентовали первый в мире серийный двигатель с прямым впрыском сжиженного нефтяного газа, который обещает значительные улучшения в топливной экономичности и экологичности.

сегодня в 6:28

Skoda Yeti скрывает больше, чем кажется: к чему не готов даже опытный водитель

Skoda Yeti по-прежнему ценят на российском рынке, но за что её ругают — эксперт назвал главные недостатки модели, и некоторые из них могут вас удивить.

сегодня в 6:18

2035 год — конец для ДВС: как автопроизводители готовятся к жестким переменам

Европейский Союз планирует запретить автомобили с ДВС к 2035 году, но автопроизводители уже вовсю готовят свои стратегии. Как это отразится на рынке и кто выиграет в этой гонке за будущее?

