Опубликована сегодня в 12:17

BMW и Mercedes в одном списке с Kia: что покупают россияне из-за рубежа

Автостат: Kia и Hyundai стали лидерами среди подержанных автомобилей из Южной Кореи

За первые семь месяцев 2025 года в Россию ввезли 51,2 тыс. подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи, сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков. Это на 93% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Какие модели самые популярные
Среди "корейцев" лидируют:

  • Hyundai Palisade — 3,1 тыс. ед.
  • Kia Carnival — 2,8 тыс. ед.
  • Kia K5 — 2,6 тыс. ед.
  • Kia Sorento — 2,5 тыс. ед.
  • BMW 5 серии — 2,2 тыс. ед.

Лидеры среди брендов
В сегменте подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуются:

  • Kia — 14,2 тыс. ед.
  • BMW — 10,1 тыс. ед.
  • Hyundai — 7,6 тыс. ед.
  • Mercedes-Benz — 5,5 тыс. ед.
  • Audi — 3,1 тыс. ед.

Почему падает спрос на новые авто
Ранее Целиков провёл опрос, результаты которого объясняют, почему россияне всё чаще выбирают подержанные машины:

Высокие банковские ставки — главная причина снижения спроса на новые автомобили (63%).
Снижение покупательской способности населения — отметили 43% опрошенных.
Ожидание возвращения мировых автобрендов в Россию — 25% участников.

