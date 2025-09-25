Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Покупка машины
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:28

Венгрия бьёт рекорды: рынок подержанных авто готов превзойти все ожидания

DataHouse: в августе в Венгрии продано 75 тысяч подержанных автомобилей

Венгерский рынок подержанных автомобилей в 2025 году показывает уверенный рост. Несмотря на сезонные колебания, спрос остаётся стабильно высоким, а покупатели отдают предпочтение как компактным моделям, так и автомобилям верхнего среднего класса. Эксперты прогнозируют, что в этом году будет побит рекорд по количеству сделок.

Динамика продаж и прогнозы

По данным DataHouse, в августе было реализовано около 75 тысяч легковых автомобилей, что на 8,3% больше, чем годом ранее. За первые восемь месяцев 2025 года рынок достиг показателя в 620 тысяч машин, прибавив почти 3% к прошлогоднему результату.

"Прошлогодний рекорд продаж в 907 тысяч автомобилей, скорее всего, будет побит", — отметил генеральный директор JóAutók.hu Берталан Халас.

При этом остаётся открытым вопрос, как на динамику отрасли повлияют ипотечные кредиты под 3%, которые предлагаются населению.

Лидеры рынка: от малолитражек до бизнес-класса

Покупатели по-прежнему чаще всего выбирают модели нижнего среднего класса и компактные авто. В топе оказались Opel Astra, Ford Focus, Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Среди малолитражных машин уверенно лидирует Suzuki Swift, опередив Opel Corsa и Skoda Fabia.

Автомобили верхнего среднего класса также нашли место в десятке популярных. Здесь безоговорочно лидируют Volkswagen Passat и BMW 3-й серии, а замыкает тройку Audi A4.

Сравнение популярных моделей

Класс авто Лидеры продаж Альтернативы в сегменте
Нижний средний класс Opel Astra, Ford Focus Hyundai i30, Toyota Corolla
Малолитражные автомобили Suzuki Swift Opel Corsa, Skoda Fabia
Верхний средний класс VW Passat, BMW 3 Audi A4, Mercedes C-Class

Советы шаг за шагом: как выбрать подержанный автомобиль

  1. Определите бюджет с учётом страховки и налогов.

  2. Выберите класс: малолитражка для города или бизнес-седан для дальних поездок.

  3. Изучите рынок: сравните цены на AutoScout24, Hasznaltauto. hu и других площадках.

  4. Проверьте историю авто через сервисы CARFAX или AutoDNA.

  5. Перед покупкой проведите диагностику в независимом автосервисе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля без проверки пробега.
    Последствие: риск нарваться на "скрученные" километры.
    Альтернатива: использовать сервисы проверки VIN.

  • Ошибка: выбор машины без учёта затрат на шины и страховку.
    Последствие: скрытые расходы на содержание.
    Альтернатива: заранее рассчитать стоимость эксплуатации.

  • Ошибка: игнорировать коррозию кузова.
    Последствие: дорогой ремонт в будущем.
    Альтернатива: выбирать авто с антикоррозийной обработкой и прозрачной историей.

А что если рынок замедлится?

Если спрос снизится из-за экономических факторов, на первый план выйдут более доступные автомобили: малолитражки и компактные электромобили. При этом владельцы дорогих моделей будут вынуждены снижать цены, что сделает покупку премиального сегмента выгоднее.

Плюсы и минусы покупки подержанных авто

Плюсы Минусы
Более доступная цена Риск скрытых дефектов
Широкий выбор моделей Высокие расходы на обслуживание
Медленнее теряют в стоимости Отсутствие гарантии
Возможность купить редкие версии Дополнительные траты на диагностику

FAQ

Как выбрать лучший подержанный автомобиль?
Сначала определите задачи: для города лучше малолитражка, для поездок по трассе — седан или универсал. Проверка истории машины обязательна.

Сколько стоит подержанный Opel Astra в Венгрии?
В среднем от 1,5 до 3 миллионов форинтов в зависимости от состояния, пробега и года выпуска.

Что лучше: Volkswagen Passat или BMW 3 серии?
Passat практичнее и дешевле в содержании, а BMW больше подойдёт тем, кто ценит динамику и комфорт премиум-уровня.

Мифы и правда

  • Миф: "Подержанные автомобили всегда ненадёжны".
    Правда: многое зависит от обслуживания. Машины с полной сервисной историей могут служить долго.

  • Миф: "Лучше покупать только у частника".
    Правда: автосалоны тоже предлагают достойные варианты с проверенной историей.

  • Миф: "Малолитражка не подходит для трассы".
    Правда: современные компактные автомобили уверенно чувствуют себя на скоростных дорогах.

3 интересных факта

  1. Suzuki Swift уже много лет остаётся любимой моделью венгров — во многом благодаря местному производству.

  2. Skoda Octavia в Венгрии считается семейным автомобилем №1.

  3. Импорт подержанных машин вырос почти на 15% по сравнению с 2024 годом.

Исторический контекст

В 1990-е годы венгры массово покупали подержанные автомобили из Германии, преимущественно Volkswagen и Opel. Позже появились японские и корейские модели, а сегодня рынок стал значительно более разнообразным, включая гибриды и электромобили.

