Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дед за рулем
дед за рулем
© freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:47

Эти автомобили для старшего возраста подойдут вам идеально — но не все так просто

Клуб ADAC представил рейтинг лучших автомобилей для пожилых водителей

Когда возраст превышает 60 лет, многие начинают пересматривать свои приоритеты в жизни, в том числе и при выборе автомобиля. Для водителей старшего возраста важными становятся такие качества автомобиля, как комфорт, легкость в управлении, удобство посадки и, конечно, надежность. К тому же, в силу изменяющихся потребностей, все чаще предпочтение отдается подержанным автомобилям, которые обеспечивают все эти характеристики без необходимости переплачивать за новые модели.

Клуб ADAC (Автомобильный клуб Германии) составил список автомобилей, которые подходят для водителей старшего возраста, исключив из него проблемные модели с ненадежными трансмиссиями и сложной электроникой.

Бюджет до €15 000: практичность на первом месте

В этом ценовом сегменте одним из самых практичных и удобных автомобилей для пожилых водителей можно назвать Opel Meriva B (2010-2017). Этот компактный минивэн выделяется своими уникальными задними дверями, которые открываются на 90 градусов, и трансформируемым салоном, что делает посадку и выгрузку багажа особенно удобными. В нем легко помещаются даже крупные предметы, и не нужно сильно наклоняться при посадке, что особенно важно для людей с ограниченной подвижностью. Кроме того, Opel Meriva B оснащена гидромеханической автоматической коробкой передач, которая отличается высокой долговечностью по сравнению с роботизированными коробками, что делает автомобиль еще более привлекательным для старших водителей.

Для тех, кто предпочитает кроссоверы, отличным выбором станет Honda CR-V. Этот автомобиль уже давно зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый. Он оснащен безотказными бензиновыми двигателями, которые легко обслуживаются, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже при длительных поездках. Водителям, которым нравится стиль и практичность кроссоверов, Honda CR-V будет отличным выбором, особенно в плане надежности и управляемости.

Бюджет до €20 000: комфорт и статус

Если бюджет позволяет потратить немного больше, то стоит обратить внимание на такие модели, как Mercedes B-Klasse и Volkswagen Golf Sportsvan (ранее Golf Plus). Эти автомобили предлагают высокий уровень комфорта, который часто ценится водителями старшего возраста. Оба автомобиля предлагают комфортное пространство с практичными габаритами, что облегчает парковку, а также позволяют удобно выходить и садиться в них.

Mercedes B-Klasse имеет великолепную отделку, качественные материалы и отличается тихой, плавной ездой. Для водителей, которые ценят статус и комфорт, этот автомобиль станет отличным выбором, ведь он способен обеспечить не только комфорт, но и высокое качество в каждой детали.

Volkswagen Golf Sportsvan, в свою очередь, также отличается не только хорошей практичностью, но и понятным и интуитивно доступным интерфейсом управления. Его оснащение и качество материалов обеспечивают высокий уровень комфорта на каждом этапе эксплуатации.

Бюджет до €30 000: современные технологии и универсальность

Если средства позволяют потратить до €30 000, то стоит обратить внимание на Hyundai Tucson. Это современный кроссовер с просторным салоном и актуальным дизайном, который сочетает в себе отличную управляемость и высокую надежность. Один из важных аспектов для пожилых водителей — наличие долгосрочной гарантии. Hyundai Tucson часто обладает остаточной заводской гарантией на 5 лет без ограничения пробега, с возможностью продления, что дает владельцам дополнительное спокойствие.

Бюджет до €40 000: премиум-класс на долгие годы

Для тех, кто готов потратить до €40 000, но хочет получить в замен автомобили, которые будут радовать долгие годы, выбор падает на Volvo XC60 второго поколения (с 2017 года) и Audi Q5 второго поколения (2017-2024). Эти автомобили не только предоставляют высокий уровень комфорта, но и имеют стильный и вневременный дизайн, который остается актуальным в течение многих лет.

Volvo XC60 — это идеальный автомобиль для тех, кто ценит безопасность, надежность и скандинавский стиль. Он оснащен современными интерфейсами, большими экранами и обладает отличной шумоизоляцией, что делает поездки комфортными и тихими. Более того, Volvo предлагает большой выбор гибридных версий, что может быть привлекательным для тех, кто хочет снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить расход топлива.

Audi Q5 также является отличным выбором для водителей старшего возраста, благодаря своей безупречной сборке и элегантному салону. Модели второго поколения предлагают широкий выбор надежных двигателей, что позволяет подобрать машину с нужными характеристиками и по потребностям владельца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Масло для гидроусилителя руля нужно менять раз в 2 года или каждые 50–100 тыс. км — автоэксперты сегодня в 10:43

Руль вдруг стал тяжёлым: причина не там, где её ищут водители

Почему жидкость в гидроусилителе руля теряет свойства, как её заменить самостоятельно и какую выбрать для своего авто.

Читать полностью » Юрист Цветкова: отказ в обмене иностранного удостоверения при действующем ВНЖ незаконен сегодня в 9:27

Водители в России в панике: продлённые права перестали действовать внезапно

Иностранец с ВНЖ столкнулся с отказом в обмене прав. Разбираемся, как изменились правила в 2024 году и что делать, если ГИБДД нарушает закон.

Читать полностью » Toyota запускает производство электровнедорожников в США сегодня в 9:16

Время перемен: Toyota готовит настоящую революцию на заводах в США.

Toyota начнёт производство электромобилей в США, включая новые внедорожники. Это часть стратегии компании по расширению экологичных моделей за пределы Японии.

Читать полностью » ГИБДД: за перевозку детей без сертифицированного автокресла с июля 2025 года штрафуют сегодня в 8:37

Подушки и адаптеры под запретом: что теперь грозит водителям с детьми

В России изменили правила перевозки детей: под запретом оказались «заменители» кресел. Разбираемся, какие устройства легальны и как избежать штрафа.

Читать полностью » Компания KGM увеличила продажи автомобилей в России в августе и сентябре 2025 года сегодня в 8:12

Перемены на российском рынке авто: как KGM выигрывает битву за сердца водителей

Продажи бренда KGM в России начинают расти благодаря снижению цен, а популярные модели продолжают завоевывать рынок.

Читать полностью » Юрист Орест Мацала: россиян могут лишить прав в Белоруссии за нарушения ПДД сегодня в 7:22

За руль в Белоруссии — и сразу ловушка: штрафы приходят мгновенно

Поездка в Белоруссию на машине может обернуться неожиданными штрафами. Какие нюансы ПДД нужно знать россиянам и как избежать неприятных сюрпризов?

Читать полностью » Японский способ охлаждения салона машины без кондиционера сегодня в 7:09

Как японцы охлажают машины за 30 секунд: секрет простого лайфхака

Японцы придумали хитрый способ охладить машину за полминуты без кондиционера. Простое действие с дверью помогает справиться с жарой.

Читать полностью » МВД предложило новые правила техосмотра: быстрый отзыв аккредитации и проверка автомобилей в базе такси сегодня в 6:27

МВД готовит новые правила техосмотра: автовладельцев ждёт неожиданное упрощение

МВД готовит ужесточение правил техосмотра: новые основания для аннулирования карт, проверка по базе такси и рост цен на услугу.

Читать полностью »

Новости
Еда

Растительные завтраки с 15–20 граммами белка: рецепты от диетолога Дезире Нильсен
Технологии

Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году
Красота и здоровье

Учёные Университета Джона Хопкинса: повышенный уровень железа в мозге предсказывает риск когнитивных нарушений
Еда

Учёные назвали продукты, которые поддерживают психическое здоровье
Культура и шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о своём подходе к общению и предотвращению конфликтов
Спорт и фитнес

Учёные из Японии: упражнения Рэй-хо помогают пожилым снизить риск падений
Наука

Археологи нашли древнюю гробницу мессапов в Мандурии
Дом

Эксперты: сода и уксус эффективно устраняют засоры и запах в трубах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet