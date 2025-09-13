Эти автомобили для старшего возраста подойдут вам идеально — но не все так просто

Когда возраст превышает 60 лет, многие начинают пересматривать свои приоритеты в жизни, в том числе и при выборе автомобиля. Для водителей старшего возраста важными становятся такие качества автомобиля, как комфорт, легкость в управлении, удобство посадки и, конечно, надежность. К тому же, в силу изменяющихся потребностей, все чаще предпочтение отдается подержанным автомобилям, которые обеспечивают все эти характеристики без необходимости переплачивать за новые модели.

Клуб ADAC (Автомобильный клуб Германии) составил список автомобилей, которые подходят для водителей старшего возраста, исключив из него проблемные модели с ненадежными трансмиссиями и сложной электроникой.

Бюджет до €15 000: практичность на первом месте

В этом ценовом сегменте одним из самых практичных и удобных автомобилей для пожилых водителей можно назвать Opel Meriva B (2010-2017). Этот компактный минивэн выделяется своими уникальными задними дверями, которые открываются на 90 градусов, и трансформируемым салоном, что делает посадку и выгрузку багажа особенно удобными. В нем легко помещаются даже крупные предметы, и не нужно сильно наклоняться при посадке, что особенно важно для людей с ограниченной подвижностью. Кроме того, Opel Meriva B оснащена гидромеханической автоматической коробкой передач, которая отличается высокой долговечностью по сравнению с роботизированными коробками, что делает автомобиль еще более привлекательным для старших водителей.

Для тех, кто предпочитает кроссоверы, отличным выбором станет Honda CR-V. Этот автомобиль уже давно зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый. Он оснащен безотказными бензиновыми двигателями, которые легко обслуживаются, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже при длительных поездках. Водителям, которым нравится стиль и практичность кроссоверов, Honda CR-V будет отличным выбором, особенно в плане надежности и управляемости.

Бюджет до €20 000: комфорт и статус

Если бюджет позволяет потратить немного больше, то стоит обратить внимание на такие модели, как Mercedes B-Klasse и Volkswagen Golf Sportsvan (ранее Golf Plus). Эти автомобили предлагают высокий уровень комфорта, который часто ценится водителями старшего возраста. Оба автомобиля предлагают комфортное пространство с практичными габаритами, что облегчает парковку, а также позволяют удобно выходить и садиться в них.

Mercedes B-Klasse имеет великолепную отделку, качественные материалы и отличается тихой, плавной ездой. Для водителей, которые ценят статус и комфорт, этот автомобиль станет отличным выбором, ведь он способен обеспечить не только комфорт, но и высокое качество в каждой детали.

Volkswagen Golf Sportsvan, в свою очередь, также отличается не только хорошей практичностью, но и понятным и интуитивно доступным интерфейсом управления. Его оснащение и качество материалов обеспечивают высокий уровень комфорта на каждом этапе эксплуатации.

Бюджет до €30 000: современные технологии и универсальность

Если средства позволяют потратить до €30 000, то стоит обратить внимание на Hyundai Tucson. Это современный кроссовер с просторным салоном и актуальным дизайном, который сочетает в себе отличную управляемость и высокую надежность. Один из важных аспектов для пожилых водителей — наличие долгосрочной гарантии. Hyundai Tucson часто обладает остаточной заводской гарантией на 5 лет без ограничения пробега, с возможностью продления, что дает владельцам дополнительное спокойствие.

Бюджет до €40 000: премиум-класс на долгие годы

Для тех, кто готов потратить до €40 000, но хочет получить в замен автомобили, которые будут радовать долгие годы, выбор падает на Volvo XC60 второго поколения (с 2017 года) и Audi Q5 второго поколения (2017-2024). Эти автомобили не только предоставляют высокий уровень комфорта, но и имеют стильный и вневременный дизайн, который остается актуальным в течение многих лет.

Volvo XC60 — это идеальный автомобиль для тех, кто ценит безопасность, надежность и скандинавский стиль. Он оснащен современными интерфейсами, большими экранами и обладает отличной шумоизоляцией, что делает поездки комфортными и тихими. Более того, Volvo предлагает большой выбор гибридных версий, что может быть привлекательным для тех, кто хочет снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить расход топлива.

Audi Q5 также является отличным выбором для водителей старшего возраста, благодаря своей безупречной сборке и элегантному салону. Модели второго поколения предлагают широкий выбор надежных двигателей, что позволяет подобрать машину с нужными характеристиками и по потребностям владельца.