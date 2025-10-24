Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:16

Теперь обмануть сложнее: в Перми разработали ИИ, который называет реальную цену машины

Учёные Пермского Политеха создали ИИ-приложение для оценки стоимости подержанных автомобилей

Ученые Пермского Политехнического университета разработали интеллектуальное приложение, которое способно автоматически оценивать стоимость автомобилей с пробегом. Об этом сообщил аспирант кафедры "Экономика и финансы", генеральный директор ООО "Мезекс.Информационные системы" Евгений Мезин.

Как работает система

По словам разработчика, приложение основано на модели, состоящей из трёх ключевых элементов.

"Наша модель состоит из трех основных частей. В основе лежит компьютерная программа, которая анализирует несколько параметров автомобиля: марку, модель, год выпуска, пробег, состояние и даже текущую ситуацию на рынке, и предлагает предварительную оценку", — рассказал Евгений Мезин.

Самообучение и обновляемая база

Вторая важная составляющая — регулярное пополнение базы знаний, которое позволяет сервису учитывать изменения на рынке.
Третья — механизм самообучения, благодаря которому система постоянно повышает точность расчетов.

Мезин подчеркнул, что их разработка отличается от существующих аналогов: приложение анализирует не только объявленные цены, но и учится прогнозировать реальную сумму сделки, учитывая возможные скидки и особенности переговоров.

Когда ждать запуск

Пока приложение не доступно для скачивания, однако команда разработчиков планирует доработать интерфейс и протестировать модель на реальных данных в ближайшее время.

