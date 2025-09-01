Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Советы друзей при покупке авто
Советы друзей при покупке авто
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:24

Покупка машины с рук превращается в рулетку: вот на что обратить внимание в объявлениях

Автоэксперты назвали признаки проблемной машины на этапе онлайн-поиска

Покупка подержанной машины редко обходится без рисков: среди сотен объявлений встречаются как добротные варианты, так и откровенный "хлам". Чтобы не тратить время и силы на бесполезные просмотры, важно уметь заранее выявлять проблемные автомобили. Этому можно научиться, если обращать внимание на ряд признаков еще на этапе поиска в интернете.

История автомобиля

Первое, что нужно проверить, — прошлое машины. Если в объявлении нет информации о владельцах, это повод насторожиться. Часто за этим скрываются серьезные аварии, дефекты или участие в сомнительных схемах перепродажи. Самым безопасным вариантом считается покупка у первого хозяина: такие машины обычно лучше сохранены и имеют прозрачную историю.

Фотографии в объявлении

Качество снимков играет ключевую роль. Размытые, темные или сделанные под странным углом фотографии должны вызвать подозрение — возможно, продавец намеренно скрывает дефекты кузова или салона. Стоит выбирать предложения с четкими, хорошо освещенными изображениями, где видны все детали.

Внешние признаки износа

Даже по фото можно заметить следы проблем. Неровные зазоры между кузовными элементами, разница в оттенках окраски, царапины, вмятины, криво установленные молдинги или эмблемы часто указывают на то, что автомобиль побывал в ремонте после ДТП. Эти нюансы — тревожный сигнал, который лучше не игнорировать.

Салон и пробег

Салон — отличный индикатор реального состояния авто. Если при небольшом пробеге кресла уже затерты, обивка повреждена, а пластик выглядит изношенным, скорее всего, одометр был "скручен" или машиной пользовались небрежно. Грязный или плохо ухоженный интерьер — еще один знак, что о техническом состоянии также могли не заботиться.

Текст объявления

Не стоит недооценивать и саму подачу информации. Слишком короткое описание говорит о том, что продавец не заинтересован уделять внимание деталям или спешит избавиться от автомобиля. А чрезмерно эмоциональные истории — вроде "возила ребенка в садик" — часто служат способом отвлечь внимание от недостатков. Лучше доверять нейтральным и информативным объявлениям.

Внимательный анализ объявлений помогает избежать напрасных поездок и неприятных сюрпризов. Чем больше признаков тревожности выявлено на дистанции, тем выше шанс выбрать достойный вариант без скрытых проблем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Авито Авто: KAYO и ИЖ стали самыми популярными мотоциклами у россиян в 2025 году сегодня в 1:52

Мотоциклы, мопеды и скутеры: кого выбрали россияне в сезоне-2025

В мотосезоне-2025 россияне удивили выбором: от старых "Юпитеров" до китайских новинок. Какие бренды и модели оказались в центре внимания?

Читать полностью » Специалисты: спортивный режим коробки передач полезен в городских пробках сегодня в 1:22

Пробки, светофоры и спортивный режим: секрет, который стоит использовать всем

Спортивный режим коробки передач в городе? Эксперты объясняют, почему это выгодно для вашего автомобиля и как это влияет на ресурсы трансмиссии. Узнайте больше!

Читать полностью » Peugeot обновил 308: новые Matrix LED, гибрид на 195 л.с. и мягкий гибрид 1.2 сегодня в 0:56

Гибрид, который едет дальше, чем многие электрокары: Peugeot удивил сочетанием

Peugeot представил обновлённый 308 с новыми технологиями, улучшенной мощностью и расширенными возможностями. Что ещё изменилось в популярной модели?

Читать полностью » Специалисты: топливо в герметичной таре сохраняет свои свойства до 5 месяцев сегодня в 0:22

Топливо в баке через два месяца: почему вам стоит об этом знать, если не хотите поломку двигателя

Как долго можно хранить бензин в автомобиле и как правильно его сохранить для использования? Узнайте о правилах хранения топлива и его влиянии на двигатель.

Читать полностью » Эксперт раскрыл риски ранней и поздней замены шин вчера в 23:27

Когда торопиться не стоит: эксперт о главной ошибке при "переобувке"

Эксперт рассказал, когда лучше менять летние шины на зимние: ориентироваться нужно на среднесуточную температуру, а не только на дневное тепло.

Читать полностью » Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП вчера в 23:11

Автомат не ломается просто так: ошибки, которые дорого обходятся

Узнайте, какие распространенные ошибки водителей при использовании автоматических трансмиссий могут сократить срок службы коробки передач. Изучите советы по обслуживанию и эксплуатации!

Читать полностью » Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра вчера в 22:35

Не платите за простейший ремонт авто: гид по операциям, которые лишь притворяются сложными

Узнайте, какие операции по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно без лишних затрат. Советы эксперта помогут сэкономить и чувствовать себя увереннее в дороге.

Читать полностью » Эксперты предупреждают: подшипники низкого качества могут привести к поломкам автомобиля вчера в 22:22

Как выбрать качественные подшипники и не переплатить: секреты успешных автовладельцев

Узнайте, как российские заводы стремятся заменить импортные подшипники, преодолевая сложности и повышая качество своей продукции.

Читать полностью »

Новости
Дом

В каких случаях бытовая химия не справляется с клопами
Спорт и фитнес

Брэд Годболд: плавание помогает похудеть и безопасно для суставов
Наука и технологии

Техническое обслуживание мозга: простые способы восстановить ясность мышления
Авто и мото

Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto
Садоводство

Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки
Красота и здоровье

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Красота и здоровье

Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья
Авто и мото

ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru