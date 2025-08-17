Покупка подержанного автомобиля: как избежать обмана и сэкономить деньги

Покупка подержанного автомобиля — всегда лотерея. Особенно сейчас, когда перекупщики научились обходить даже профессиональные методы проверки. Капитан полиции раскрыл, как мошенники маскируют битые машины так, что их не всегда распознает даже оборудование.

Почему техника ошибается?

Опытные перекупщики знают, на что смотрят при осмотре, и заранее готовятся:

точечно восстанавливают сварные швы,

наносят герметик, имитируя заводскую сборку,

красят элементы так, чтобы толщиномер не показал отклонений.

В результате даже серьезно битый автомобиль внешне выглядит как новый.

Где искать подвох?

Если кузов идеален, значит, где-то спрятан некачественный ремонт. Вот на что стоит обратить внимание:

труднодоступные места — например, пространство за фарами или внутренние стороны крыльев. Там могут остаться следы ремонта или разный оттенок краски.

крепления — если болты перекрашены, а грани слизаны, деталь явно снимали.

салон — изношенный руль, следы на крепежах сидений или следы демонтажа подушек безопасности выдают возраст машины и возможные скрытые проблемы.

Толщиномер — полезный инструмент, но он не всесилен. Лучшая защита от обмана — внимательный осмотр и знание уловок перекупщиков.