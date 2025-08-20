Вот кто вырвался в топ продаж на вторичке в июле в России — обошёл даже корейцев
Российский рынок подержанных автомобилей в июле 2025 года показал заметный рост. По данным аналитического агентства "Автостат", за месяц было реализовано 567,2 тыс. машин — это на 21,4% больше, чем в июне, и на 3,8% выше прошлогоднего результата за тот же период.
Примечательно, что именно июльские продажи вывели общий показатель за семь месяцев в плюс: всего за этот срок в стране сменили владельцев 3,3 млн автомобилей с пробегом. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. До июля статистика показывала небольшой спад — минус 0,5% к 2024 году.
Лидеры среди марок
Главное слово на вторичном рынке по-прежнему за Lada. В июле автомобили этой марки приобрели 139,2 тыс. покупателей. Второе место заняла Toyota (58 415 шт.), а третьей стала Kia (33 103 шт.).
Все бренды из топ-10 показали рост по сравнению с июнем, но особенно впечатлил результат Toyota — плюс 24,8% к прошлому месяцу.
Топ-10 марок в июле:
- Lada — 139 169 шт.
- Toyota — 58 415 шт.
- Kia — 33 103 шт.
- Hyundai — 31 679 шт.
- Nissan — 24 994 шт.
- Volkswagen — 23 644 шт.
- Honda — 20 204 шт.
- Chevrolet — 19 801 шт.
- Renault — 18 689 шт.
- Ford — 16 597 шт.
Какие модели выбирали чаще всего
По популярности среди конкретных моделей снова впереди отечественная классика. Лидером стал седан Lada 2107 — 13,1 тыс. продаж за месяц. За ним следуют Hyundai Solaris и Kia Rio — каждая из моделей нашла почти по 11 тыс. новых владельцев.
Рост показали все представители десятки лидеров, а сильнее всего прибавила Toyota Camry — плюс 29,4%.
Топ-10 моделей в июле:
- Lada 2107 — 13 136 шт.
- Hyundai Solaris — 10 973 шт.
- Kia Rio — 10 967 шт.
- Lada 2114 — 10 240 шт.
- Ford Focus — 9867 шт.
- Toyota Corolla — 9746 шт.
- Lada 2170 — 9291 шт.
- Lada 4х4 — 8752 шт.
- Toyota Camry — 8038 шт.
- Lada 2190 — 7935 шт.
