Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:35

Покупка подержанного Citroen C4: скрытые подводные камни, о которых знают не все

Проблемы с коррозией у подержанных автомобилей Citroen C4: мнение экспертов

При покупке подержанного автомобиля важно обращать внимание на его состояние, особенно на кузов. Второе поколение седана Citroen C4, выпущенное после 2010 года, не стало исключением и имеет свои слабые места, связанные с ржавчиной. Эти недостатки проявляются в основном у дорестайлинговых моделей. Одним из первых сигналов о проблемах с кузовом становится вздутие лакокрасочного покрытия возле фирменного шеврона на капоте. Это может быть незначительным вначале, но с возрастом ситуация усугубляется.

Специалисты портала "За рулем" отмечают, что коррозия начинает поражать передние крылья, места их крепления, пороги и нижнюю часть дверей, а также багажник. Дальше процесс может продолжиться на более глубокие части кузова. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом от 4 до 5 лет.

Ржавчина и салон

Что касается состояния салона, то ржавчина может проявиться и в самом интерьере автомобиля. Один из характерных моментов — это коррозия на опоре площадки для отдыха левой ноги. После 4-5 лет эксплуатации, если не уделяется должного внимания уходу за машиной, ржавчина способна распространиться по полу. Это явно подрывает не только внешний вид автомобиля, но и его долговечность. Помимо этого, возникает другая неприятность — это проблемы с шумоизоляцией капота. Она впитывает влагу, что приводит к ее разбуханию и, в конечном итоге, отрыванию.

Слабые места и возможные решения

Такие проблемы с кузовом и салоном подержанных моделей Citroen C4 должны насторожить потенциальных покупателей. Особенно если речь идет о более старых версиях, которые еще не прошли рестайлинг и не получили улучшений в плане качества материалов. Важно заранее подготовиться к возможным затратам на ремонт и профилактическое обслуживание, если вы все-таки решите приобрести такой автомобиль.

Долговечность и подвеска

Не менее важным аспектом является и подвеска Changan CS35 Plus. Она довольно крепкая и надежная, что является немаловажным фактором для кроссовера, предназначенного для эксплуатации в разных условиях. Кроме того, свет фар этого автомобиля находится на высоком уровне, что способствует комфортной езде, особенно в темное время суток.

