Покупка автомобиля
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:35

С виду всё идеально, а внутри — мина замедленного действия: подержанные машины раскрыли секрет

Союз автодилеров: более половины россиян сталкиваются с проблемами после покупки авто с пробегом

Покупка автомобиля с пробегом для большинства россиян остаётся основным способом обзавестись личным транспортом. Однако вместе с выгодной ценой часто приходят неожиданные трудности, о которых покупатели узнают уже после оформления сделки. Аналитики Союза автомобильных дилеров выяснили: более половины автовладельцев сталкиваются с проблемами в первые месяцы эксплуатации.

С какими трудностями сталкиваются владельцы

Главные претензии связаны с техническим состоянием машин. Наиболее распространённые ситуации — скрытые повреждения после ДТП, неисправности систем безопасности и скрученный пробег. Эти факторы не только влияют на стоимость, но и напрямую связаны с безопасностью водителя и пассажиров. Несоответствие заявленных характеристик тоже оказалось в числе частых жалоб: часть покупателей обнаруживают, что данные в объявлении расходятся с реальностью.

Финансовые последствия покупки

Для многих сюрпризы начинаются уже в первый год владения. Согласно исследованию, около 56% россиян были вынуждены вложить в автомобиль до 20% его цены на ремонт и обслуживание. Примерно 6% автовладельцев потратили на устранение поломок столько же, сколько заплатили за машину. Лишь каждый пятый смог обойтись без дополнительных расходов в первый год эксплуатации.

Почему выбирают вторичный рынок

Несмотря на риски, подавляющее большинство россиян — 77% — всё же рассматривают подержанные автомобили как основной вариант. Причина проста: цена. Для 71% опрошенных именно она является решающим фактором. Пробег автомобиля занимает второе место по важности — на него смотрят 52% покупателей. А вот на безопасность и техническое состояние обращают внимание лишь 41% участников опроса, что ставит эти параметры на пятую позицию.

Что именно проверяют перед покупкой

Примечательно, что лишь четверть покупателей (25%) интересуются оригинальностью ПТС. При этом 42% отмечают значимость технических характеристик машины, но реально сверяют их с фактическим состоянием только 14%. Такая невнимательность часто и приводит к дальнейшим неприятным открытиям.

Старение автопарка

Исследование показало, что 64% россиян считают парк автомобилей с пробегом заметно устаревшим. Это означает не только моральное, но и техническое старение. Авто становится сложнее обслуживать, растут расходы на запчасти и ремонт. Не случайно более половины опрошенных признались, что сомневаются в своих силах выбрать действительно надёжный вариант самостоятельно.

