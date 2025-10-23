Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка новой машины в автосалоне
Покупка новой машины в автосалоне
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:25

Покупать машину у частника или в автосалоне: ответ, который удивил даже экспертов

Autonews: у дилеров подержанные автомобили оказались дешевле, чем у частников

На российском рынке подержанных автомобилей зафиксирована любопытная тенденция: вопреки распространённому мнению, машины, купленные у дилеров, в среднем стоят не дороже тех, что предлагают частные продавцы. Исследование платформы "Авто.ру Бизнес", данные которой были переданы Autonews. ru, показывает — средняя разница в цене составляет около 1% в пользу дилерских центров. Аналитики изучили объявления за девять месяцев 2025 года, сравнив сопоставимые по параметрам автомобили, и рассчитали медианное соотношение стоимости.

"Есть стереотип, что у дилеров автомобили с пробегом дороже, чем у частных продавцов, но аналитика его не подтверждает", — отметила директор по развитию и продажам Алена Иноземцева.

Она подчеркнула, что аналогичные результаты были получены и годом ранее, что указывает на устойчивость этой тенденции и её независимость от колебаний спроса.

Как меняются привычки покупателей

Сегодня рынок подержанных машин всё больше смещается в сторону официальных площадок. Автовладельцы предпочитают иметь гарантии юридической чистоты, прозрачную историю обслуживания и возможность пройти предпродажную диагностику. Кроме того, многие дилеры предлагают расширенные программы лояльности, кредитования и трейд-ин. Всё это делает покупку автомобиля у компании более предсказуемой, а иногда — даже выгодной.

Частные продавцы же чаще ориентируются на цену, полагаясь на личное общение с покупателем. Однако отсутствие гарантий и проверенной истории владения всё чаще заставляет покупателей выбирать проверенные источники, даже если стоимость отличается незначительно.

Сравнение: у кого выгоднее покупать

Модель Годы выпуска Разница в цене у дилеров
Nissan Primera III 2001-2008 -27%
Hyundai Elantra IV 2006-2011 -22%
Skoda Superb II 2008-2013 -21%
Volvo XC60 I 2013-2017 -17%
BMW X5 E70 2010-2013 -16%

Среди автомобилей младше семи лет также есть модели, где выгода очевидна:

Модель Годы выпуска Разница в цене у дилеров
Kia Cerato IV 2018-2025 -5%
Audi A4 B9 2015-2020 -5%
Skoda Rapid II 2020-2023 -4%
Volkswagen Polo VI 2020-2022 -4%
BMW 3 Series G20 2018-2022 -3%

Аналитики отмечают, что при схожем состоянии и комплектации разница может объясняться разными подходами к формированию цены. Частные продавцы зачастую оценивают автомобиль субъективно, тогда как у дилеров действует стандартизированная система расчёта, основанная на рыночных показателях и статистике продаж.

Как правильно выбирать подержанный автомобиль: пошаговая инструкция

  1. Определите бюджет. Учитывайте не только цену машины, но и последующие расходы — страховку, налоги, возможный ремонт.

  2. Проверьте историю. Используйте сервисы с отчётами о ДТП, штрафах и пробеге.

  3. Сравните предложения. Вбейте выбранную модель на платформах вроде "Авто.ру", чтобы увидеть средний уровень цен.

  4. Осмотрите машину. Лучше делать это на станции техобслуживания: диагностика подвески, кузова и электроники выявит скрытые проблемы.

  5. Оцените гарантию. Многие дилеры предоставляют гарантийное покрытие на подержанные авто до года или предлагают расширенные программы защиты.

  6. Заключите официальный договор. Не полагайтесь на устные обещания — фиксируйте все условия сделки на бумаге.

Что делать, если машина оказалась дороже, чем ожидалось

Некоторые автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда выбранная модель у дилера выходит за рамки бюджета. В этом случае можно рассмотреть несколько вариантов:

  • Выбрать более ранний год выпуска. Разница в возрасте даже в два года способна уменьшить цену на 10-15%.

  • Пересмотреть комплектацию. Иногда лишние опции повышают стоимость без существенной пользы.

  • Использовать трейд-ин. Сдача старого автомобиля в зачёт новой покупки может покрыть часть расходов.

  • Проверить программы рассрочки. Дилеры нередко предлагают беспроцентные схемы на несколько месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка машины "с рук" без диагностики.
    Последствие: Скрытые дефекты, дорогостоящий ремонт, возможные юридические риски.
    Альтернатива: Обратиться к сертифицированному дилеру или провести профессиональную проверку перед сделкой.

  • Ошибка: Ориентация только на цену.
    Последствие: Потеря на перепродаже, неудовлетворительное техническое состояние.
    Альтернатива: Анализировать совокупную стоимость владения, включая обслуживание и страховку.

  • Ошибка: Игнорирование гарантийных предложений.
    Последствие: Неожиданные расходы при первых поломках.
    Альтернатива: Использовать дилерские программы расширенной гарантии.

А что если рынок начнёт снижаться?

Если спрос на автомобили упадёт, дилеры могут ещё сильнее скорректировать цены, чтобы стимулировать продажи. Однако в долгосрочной перспективе эксперты не ожидают существенного обвала. Наоборот, из-за ограниченного ввоза новых машин и роста цен на запчасти рынок подержанных авто сохраняет стабильность. При этом доля сделок через официальные центры продолжит расти.

Плюсы и минусы покупки у дилеров

Плюсы Минусы
Проверенная история автомобиля Чуть более высокая цена в некоторых случаях
Гарантия и предпродажная диагностика Ограниченный выбор по редким моделям
Возможность кредитования и трейд-ин Комиссии и навязанные допуслуги
Юридическая безопасность сделки Не всегда гибкие условия торга
Прозрачное оформление документов Менее "живое" общение, чем с частником

Мифы и правда

Миф 1. У дилеров всегда дороже.
Правда: Разница в среднем не превышает 1%, а порой покупка у дилера даже выгоднее.

Миф 2. Все машины у дилеров — после аварий.
Правда: Большинство центров отбраковывают авто с серьёзными повреждениями. Нередко автомобили проходят строгий технический контроль.

Миф 3. Частники всегда честнее.
Правда: Частный продавец может не знать всех технических нюансов или скрыть проблемы. У дилеров же есть репутационные риски, что снижает вероятность обмана.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать проверенного дилера?
Обратите внимание на официальные сайты, отзывы, наличие аккредитации от автопроизводителей и прозрачные условия договора.

Сколько стоит предпродажная диагностика?
В среднем от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от региона и уровня станции. У дилеров она обычно включена в цену автомобиля.

Что лучше: трейд-ин или продажа старого авто самому?
Трейд-ин удобнее и быстрее, но при самостоятельной продаже можно получить немного больше. Всё зависит от вашего времени и готовности заниматься оформлением.

Интересные факты

  1. Средний возраст подержанных автомобилей в России — около 12 лет.

  2. Самые популярные марки у дилеров — Hyundai, Kia и Skoda.

  3. По оценкам аналитиков, каждая четвёртая сделка с пробегом проходит через дилерские центры, и эта доля ежегодно растёт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Tesla начнёт производство беспилотного такси CyberCab во втором квартале 2026 года — Илон Маск сегодня в 0:58
Машина без водителя — мир без руля: Tesla готовит транспорт будущего

Tesla готовится запустить производство беспилотного такси CyberCab — компактного электромобиля без руля и педалей, который может полностью изменить рынок городских перевозок.

Читать полностью » Ford Motor Company объявила в США отзыв машин, выпущенных с 2015 по 2020 годы сегодня в 0:26
Массовый отзыв Ford: неисправность, о которой водители даже не догадывались

Ford отзывает почти полтора миллиона автомобилей в США. Проблема связана с камерами заднего вида, но компания обещает не только ремонт, но и расширенную гарантию.

Читать полностью » Майор полиции Ковалёв: при остановке по регламенту инспектор обязан подойти к авто без промедления вчера в 23:57
Ждёте инспектора уже полчаса? Полицейский рассказал, когда можно уехать законно

Майор полиции объяснил, как поступить, если инспектор ГАИ остановил машину, но не подходит: сколько можно ждать и когда законно уехать, чтобы не получить штраф.

Читать полностью » Моторист Романов: антифриз в авто кипит при температуре около 110 °C вчера в 23:03
Закипание двигателя: почему нельзя сразу глушить мотор — объясняет моторист

Моторист рассказал, что делать при закипании антифриза, чтобы не повести головку блока и не попасть на дорогостоящий капремонт двигателя.

Читать полностью » Omdia: Apple пропустит iPhone 19 и выпустит iPhone 20 к 20-летию линейки вчера в 23:01
Экран без границ, как новый мир: Apple готовит iPhone 20, который перевернёт всё, что мы знали о смартфонах

Apple готовит юбилейный прорыв — вместо iPhone 19 компания представит iPhone 20 с экраном без вырезов и камерой под дисплеем. Что известно о будущем смартфоне?

Читать полностью » Руководитель СТО Николаев: при бережном обращении ремень ГРМ способен ходить и 150 тысяч км вчера в 22:20
Ваш ремень ГРМ живёт в страхе: эти привычки водителя убивают его раньше срока

Мастера СТО раскрыли простой способ, который помогает ремню ГРМ служить дольше без вложений и сложного обслуживания — всё зависит лишь от привычек водителя.

Читать полностью » Моторист Беляев: российские масла не уступают дорогим брендам по качеству вчера в 22:16
Переплачиваете за масло в 3 раза? Вот как автопроизводители разводят водителей

Моторист развеял миф о дорогом масле: почему цена не гарантирует качества и какие современные аналоги защищают двигатель не хуже известных брендов.

Читать полностью » Volvo Cars уволит около тысячи сотрудников в Швеции вчера в 21:35
Премиум с привкусом безработицы: как Volvo зарабатывает на собственных увольнениях

Volvo Cars объявила о новой волне сокращений в Швеции. Почему компания увольняет тысячу сотрудников, несмотря на рост прибыли, — разбираемся в деталях.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Пензенской области с 2026 года появится Wi-Fi в 40 школах — Изосимов
Еда
Кулинар Мария Орлова: варёные каштаны лучше чистятся при добавлении оливкового масла в воду
Спорт и фитнес
Биомеханик сообщил, какие движения в спортзале чаще всего приводят к травмам
Садоводство
Кунжут адаптируется к умеренному климату России при использовании рассадного способа — Матвеева
Красота и здоровье
Стресс, апноэ и колебания сахара вызывают ночные пробуждения
Питомцы
Кинолог Соколова: австралийская овчарка требует ежедневных нагрузок
Наука
Science Robotics: учёные представили линзу, фокусирующуюся без электричества
УрФО
В Тюмени второй день наблюдаются сбои мобильного интернета — проблемы у нескольких операторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet