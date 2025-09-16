Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:16

Миллион и немного сверху: какие подержанные авто стали золотой серединой для россиян

Автостат: средняя цена подержанного авто в России в августе достигла 1,43 млн рублей

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти на фоне снижения доступности новых машин. По данным агентства "Автостат", в августе 2025 года средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом достигла 1,43 млн рублей. Эта цифра отражает сразу несколько тенденций: удорожание новых авто, высокие процентные ставки и изменение потребительских привычек.

Какие автомобили чаще встречаются в сегменте 1,5 млн рублей

  • Kia Rio (4 года) и Hyundai Solaris (4 года) - самые массовые предложения в районе средней цены.

  • Среди более возрастных моделей популярностью пользуются:

    • Renault Arkana (6 лет),
    • Kia Ceed (7 лет),
    • Toyota Corolla (7 лет),
    • Hyundai Creta (8 лет).

  • В категории "молодых" машин лидируют:

    • Chery Tiggo 4 Pro (2 года),
    • Omoda S5 (2 года).

Таким образом, в одной ценовой категории встречаются как корейские и японские модели с солидным возрастом, так и относительно новые китайские автомобили.

Почему падает спрос на новые автомобили

По опросу, проведённому директором "Автостата" Сергеем Целиковым в Telegram-канале, основными причинами снижения интереса к новым машинам стали:

  • 63% - высокие банковские ставки;
  • 43% - падение покупательской способности населения;
  • 25% - ожидание возвращения глобальных брендов.

Плюсы и минусы покупки подержанного автомобиля

Плюсы Минусы
Цена ниже, чем у новых моделей Выше риск скрытых дефектов
Широкий выбор корейских, японских и китайских машин Сложнее проверить историю автомобиля
Можно купить хорошо оснащённую модель за меньшие деньги Сокращённый гарантийный срок или его отсутствие
Медленнее падает остаточная стоимость Потенциально выше расходы на ремонт

Сравнение: новые и подержанные авто в 2025 году

Параметр Новые автомобили Подержанные автомобили
Средняя цена 2,1-2,5 млн руб. 1,4-1,5 млн руб.
Доступность кредита Ограничена высокими ставками Чаще покупают за наличные
Выбор брендов Преимущественно китайские Широкий спектр, включая корейские и японские
Срок службы Максимальный Зависит от пробега и состояния

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. Определите бюджет. Учтите не только цену покупки, но и расходы на обслуживание.
  2. Сравните сегменты. В категории 1,5 млн руб. можно найти и новые китайские авто, и подержанные японские/корейские.
  3. Проверяйте историю. Используйте сервисы проверки VIN и диагностируйте машину у независимого эксперта.
  4. Учитывайте возраст. Чем моложе автомобиль, тем выше остаточная стоимость и дольше ресурс.
  5. Продумайте способ оплаты. Кредит на новые авто дороже, но на подержанные банки тоже выдают деньги под высокие проценты.

Мифы и правда

  • Миф: подержанные авто всегда дешевле в эксплуатации.
    Правда: иногда ремонт "возрастной" машины обходится дороже, чем обслуживание новой.

  • Миф: китайские машины быстро теряют цену.
    Правда: современные модели Chery и Haval сохраняют остаточную стоимость лучше, чем раньше.

  • Миф: на вторичке нет хороших предложений.
    Правда: многие владельцы продают машины с небольшим пробегом, чтобы обновиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать авто без диагностики.
    Последствие: риск скрытых дефектов и больших трат.
    Альтернатива: проверка на СТО перед сделкой.

  • Ошибка: ориентироваться только на пробег.
    Последствие: машина могла эксплуатироваться в тяжёлых условиях.
    Альтернатива: оценивать совокупно — возраст, сервисная история, состояние.

  • Ошибка: игнорировать расходы после покупки.
    Последствие: недооценка затрат на ремонт.
    Альтернатива: заложить резерв в 10-15% от цены автомобиля.

FAQ

Почему цена подержанных машин так высока?
Из-за падения поставок новых авто и дорогих кредитов вторичный рынок перегрет.

Какие машины лучше брать за 1,5 млн рублей?
Для надёжности — 6-8-летние японские и корейские модели; для современности — 2-3-летние китайские.

Стоит ли ждать снижения цен?
Пока ставки высоки и поставки ограничены, значительного падения цен не прогнозируется.

Исторический контекст

В 2010-е годы подержанный рынок был более доступным: средняя цена автомобиля не превышала 600-700 тыс. рублей. Однако после 2022 года, когда в России сократился выбор новых моделей, вторичка резко подорожала. К 2025 году стоимость подержанного авто фактически удвоилась, а в некоторых сегментах сравнялась с ценами новых машин китайских брендов.

А что если…

А что если банковские ставки снизятся и в Россию вернутся глобальные бренды? Тогда часть покупателей снова переключится на новые машины, а цены на вторичке могут пойти вниз.

Итог

Средняя цена подержанного авто в России достигла 1,43 млн рублей. Люди всё чаще выбирают машины с пробегом, так как новые становятся менее доступными. Китайские бренды заполняют нишу "молодых" авто, а корейские и японские — традиционно доминируют в сегменте 6-8-летних моделей.

И три факта напоследок:

  1. Средняя стоимость подержанного авто — 1,43 млн рублей.
  2. В сегменте 1,5 млн руб. встречаются как 2-летние Chery и Omoda, так и 7-летние Corolla и Ceed.
  3. 63% россиян связывают падение спроса на новые авто с высокими ставками.

