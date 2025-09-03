2026-й обещает сюрпризы: кто останется в выигрыше на рынке б/у авто

Ситуация на рынке подержанных автомобилей в России продолжает меняться, и многие автолюбители задаются вопросом, чего ждать в 2026 году. На цены влияют сразу несколько факторов: экономическая ситуация, ключевая ставка Центробанка, появление новых игроков и вероятность возвращения европейских марок. Всё это создает условия, при которых прогнозировать будущие тренды крайне сложно. Тем не менее эксперты уверены, что некоторые закономерности уже можно обозначить.

Тенденции последних лет

Еще несколько лет подряд вторичный рынок показывал устойчивый рост во всех сегментах. Но с начала 2025 года аналитики зафиксировали снижение стоимости автомобилей с пробегом. Для отрасли это стало уникальным явлением: впервые за долгий период цены перестали подниматься, а в некоторых категориях началось заметное удешевление. Ситуация оказалась неожиданной для покупателей и продавцов, ведь еще недавно машины считались едва ли не самой надежной инвестицией.

Китайские марки теряют быстрее всего

Эксперты сходятся во мнении, что сильнее всего дешевеют автомобили китайских производителей. Причин несколько. Во-первых, бренды из Поднебесной регулярно выпускают обновленные версии и рестайлинги, что делает предыдущие поколения менее привлекательными. Во-вторых, стоимость новых машин зачастую снижается за счет государственных программ поддержки — кредитов по льготным ставкам и субсидий. Эти условия не распространяются на вторичный рынок, поэтому подержанные авто теряют в цене до 40-50% по сравнению с новыми.

"С начала 2025 года мы видим спад цен на автомобили с пробегом, и это уникальная ситуация, потому что больше 4 лет вторичный рынок уверенно рос во всех сегментах", — пояснил начальник отдела подержанных автомобилей компании "Панавто" Игорь Роганов.

Некоторые марки остаются более ликвидными. Например, Geely, Chery и Changan представлены на рынке шире других и пользуются стабильным спросом. А вот менее известные бренды, напротив, быстро теряют в цене, и продать такую машину по выгодной цене становится сложнее.

Почему новые авто привлекательнее

Многие покупатели сегодня предпочитают выбрать новую машину вместо подержанной. Даже при более высокой первоначальной стоимости они получают ряд преимуществ: гарантию, доступ к современным технологиям и возможность воспользоваться выгодными кредитными программами. В результате ценовая разница между новыми и б/у автомобилями постепенно сокращается, особенно в сегменте китайских марок.

Европейские машины как инвестиция

Несмотря на общую тенденцию к удешевлению, некоторые категории автомобилей демонстрируют обратную динамику. В первую очередь это касается европейских моделей, ввезенных в Россию официально до прекращения поставок. Машины с пробегом до 50 тысяч километров и прозрачной историей эксплуатации сегодня считаются выгодной инвестицией. Их стоимость практически не снижается, а при благоприятных условиях даже растет, ведь предложение на рынке ограничено.

"Также грамотной инвестицией сейчас могут стать европейские автомобили с пробегом до 50 тысяч километров и хорошей историей, купленные и завезенные еще официально", — считает эксперт.

Таким образом, сегмент европейских автомобилей с пробегом остается одним из самых стабильных. Их ликвидность сохраняется благодаря надежности, престижности и ограниченному количеству предложений.