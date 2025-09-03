Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Олег Белов Опубликована вчера в 13:19

Тигуан тает в цене быстрее конкурентов: что происходит с "любимцем" рынка

Автостат: цены на Volkswagen Tiguan 2020 и 2013 годов упали на 10%

С января по август 2025 года в России подержанные кроссоверы Volkswagen Tiguan потеряли в цене в среднем 8%. Об этом сообщил в Telegram гендиректор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Цены по годам выпуска

  • Tiguan 2022 года:

    • январь — около 3,5 млн рублей;

    • август — 3,25 млн рублей.

  • Tiguan 2012 года:

    • январь — примерно 1,32 млн рублей;

    • август — 1,22 млн рублей.

Наибольшая просадка

Сильнее всего подешевели автомобили двух годов выпуска:

  • 2013 год - минус 10%, или около 139,9 тыс. рублей (до 1,3 млн рублей).

  • 2020 год - минус 10%, или 288,7 тыс. рублей (до 2,6 млн рублей).

Итог

Таким образом, несмотря на общую стабильность на рынке, Volkswagen Tiguan оказался в числе моделей, где снижение цен на подержанные автомобили ощущается особенно заметно. Это может быть связано с высокими остатками машин на рынке и снижением спроса в сегменте кроссоверов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

