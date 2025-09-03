Тигуан тает в цене быстрее конкурентов: что происходит с "любимцем" рынка

С января по август 2025 года в России подержанные кроссоверы Volkswagen Tiguan потеряли в цене в среднем 8%. Об этом сообщил в Telegram гендиректор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Цены по годам выпуска

Tiguan 2022 года : январь — около 3,5 млн рублей; август — 3,25 млн рублей.

Tiguan 2012 года : январь — примерно 1,32 млн рублей; август — 1,22 млн рублей.



Наибольшая просадка

Сильнее всего подешевели автомобили двух годов выпуска:

2013 год - минус 10%, или около 139,9 тыс. рублей (до 1,3 млн рублей).

2020 год - минус 10%, или 288,7 тыс. рублей (до 2,6 млн рублей).

Итог

Таким образом, несмотря на общую стабильность на рынке, Volkswagen Tiguan оказался в числе моделей, где снижение цен на подержанные автомобили ощущается особенно заметно. Это может быть связано с высокими остатками машин на рынке и снижением спроса в сегменте кроссоверов.