Машины по цене телефона: как 500 тысяч делят рынок на своих и чужих

По данным аналитического агентства "Автостат", за январь-июль 2025 года средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке составила 1,15 млн рублей.

Структура рынка

40% рынка занимают автомобили дешевле 500 тыс. рублей.

В этом сегменте особенно востребованы:

классические модели от "АвтоВАЗа",

переднеприводные автомобили возрастом от 10 до 20 лет.

Также встречается множество иномарок "нулевых" годов выпуска, чаще всего с пробегом 200-300 тыс. км или со "скрученным" одометром.



Почему падает спрос на новые машины

Ранее глава "Автостата" Сергей Целиков провёл опрос, выявивший основные причины снижения интереса к новым автомобилям:

Высокие банковские ставки — главная проблема, её отметили 63% респондентов.

Снижение покупательской способности населения — указали 43%.

Ожидание возвращения мировых автобрендов в Россию — назвали 25% участников опроса.

Таким образом, рынок подержанных автомобилей остаётся более доступным для большинства россиян, несмотря на рост средних цен.