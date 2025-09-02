Машины по цене телефона: как 500 тысяч делят рынок на своих и чужих
По данным аналитического агентства "Автостат", за январь-июль 2025 года средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке составила 1,15 млн рублей.
Структура рынка
40% рынка занимают автомобили дешевле 500 тыс. рублей.
В этом сегменте особенно востребованы:
- классические модели от "АвтоВАЗа",
- переднеприводные автомобили возрастом от 10 до 20 лет.
Также встречается множество иномарок "нулевых" годов выпуска, чаще всего с пробегом 200-300 тыс. км или со "скрученным" одометром.
Почему падает спрос на новые машины
Ранее глава "Автостата" Сергей Целиков провёл опрос, выявивший основные причины снижения интереса к новым автомобилям:
- Высокие банковские ставки — главная проблема, её отметили 63% респондентов.
- Снижение покупательской способности населения — указали 43%.
- Ожидание возвращения мировых автобрендов в Россию — назвали 25% участников опроса.
Таким образом, рынок подержанных автомобилей остаётся более доступным для большинства россиян, несмотря на рост средних цен.
