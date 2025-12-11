Российские авто держат цену, а иномарки — нет: на что делать ставку при покупке с пробегом

Средняя стоимость подержанных иномарок в России опустилась до минимального уровня за два года. Тенденция сохраняется уже несколько месяцев, и, как сообщает РИА Новости, особенно заметно удешевление стало в ноябре, когда цены просели сразу в нескольких категориях зарубежных машин.

Динамика цен на рынке

Анализ сервиса "Авто.ру Оценка" показывает: автомобили иностранного производства возрастом до 15 лет продолжают дешеветь. В ноябре средняя стоимость достигла отметки, которую не фиксировали последние два года, тогда как рынок российских машин остаётся устойчивым. Стоимость отечественных моделей удерживается в пределах 690-700 тысяч рублей, и этот диапазон сохраняется на протяжении семи месяцев.

В сегменте китайских марок снижение стало одним из самых ощутимых. Средняя цена по стране уменьшилась на 1% — до 1,98 млн рублей, впервые с августа 2023 года опустившись ниже символического порога в два миллиона. Похожая ситуация наблюдается среди европейских, японских и корейских машин: в ноябре стоимость сократилась почти на 30 тысяч рублей, до 2,16 млн рублей, что возвращает рынок к уровням начала 2023 года. В сравнении с прошлым годом падение превышает 11%.

Какие модели дешевеют быстрее

Среди отдельных моделей выделяется группа автомобилей, показавших рекордное удешевление. В ноябре около 3% стоимости потеряли Volvo S60 второго поколения (1,04 млн рублей), Haval Jolion (1,95 млн рублей), Exeed LX (1,8 млн рублей) и Kia Rio четвёртого поколения (1,45 млн рублей). Эти машины традиционно востребованы на вторичном рынке, так что снижение цены особенно заметно для покупателей.

Эксперты отмечают, что спад коснулся большинства регионов страны. В более чем шестидесяти субъектах РФ средняя стоимость автомобилей с пробегом снизилась. Самое значительное падение зафиксировано в Кировской области, где показатель уменьшился более чем на 6%, до 1,01 млн рублей. И хотя масштабы снижения различаются, сама тенденция остаётся единой — рынок постепенно смещается к более доступным ценовым уровням.

Региональные различия рынка

Региональная картина вторичного рынка остаётся неоднородной. Максимальные цены традиционно фиксируются в столичном регионе. В Москве и области средняя стоимость подержанного автомобиля удерживается на уровне 2,55 млн рублей, и за последний месяц она практически не изменилась. Это подтверждает устойчивый спрос, который сглаживает колебания стоимости даже в условиях общего снижения по стране.

При этом в регионах с более низкой покупательной способностью корректировка происходит быстрее. Разница между столицей и большинством субъектов остаётся значительной, что подчеркивает неодинаковую динамику спроса и предложения. Так что текущее снижение скорее отражает адаптацию рынка к меняющимся условиям, чем краткосрочный ценовой всплеск.