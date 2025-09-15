Машины дешевеют, но не для всех: вторичный рынок показал странный парадокс

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России постепенно снижается, хотя спрос на машины с пробегом остаётся стабильно высоким. Автомобильный рынок страны по-прежнему зависит от экономических колебаний, логистики и доступности новых моделей, поэтому владельцы и покупатели всё чаще обращают внимание именно на вторичный сегмент.

Сколько стоит машина с пробегом сегодня

По данным аналитического агентства "Автостат", в августе 2025 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом составила 1,43 млн рублей. Это на 4% ниже, чем годом ранее, когда показатель находился на отметке 1,49 млн. Несмотря на снижение, для многих россиян эта сумма остаётся значительной, ведь ещё несколько лет назад за те же деньги можно было приобрести практически новый автомобиль.

Снижение средней цены эксперты связывают с расширением предложения: на рынок всё чаще выходят сравнительно "свежие" авто из корпоративных парков и лизинга. Дополнительное давление оказывает и рост продаж китайских машин, которые в течение первых лет эксплуатации теряют в цене быстрее, чем европейские и японские аналоги.

Какие модели ближе всего к средней цене

В сегменте автомобилей около 1,5 млн рублей лидируют проверенные временем седаны и кроссоверы. Чаще всего в объявлениях встречаются четырехлетние Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти машины остаются массовыми и востребованными благодаря ремонтопригодности, простому обслуживанию и большому количеству предложений на рынке.

Среди более возрастных автомобилей выделяются шестилетняя Renault Arkana, семилетние Kia Ceed и Toyota Corolla, а также восьмилетняя Hyundai Creta. Все они пользуются популярностью у покупателей, которые ищут баланс между ценой, комфортом и долговечностью.

Интересно, что среди "молодых" моделей, двух-трёхлетних, в пределах 1,5 млн рублей лидируют китайские Chery Tiggo 4 Pro и Omoda S5. За счёт привлекательного дизайна и богатого оснащения они быстро завоевали внимание покупателей, хотя к долговечности китайских машин пока остаются вопросы.