© Freepik by senivpetro
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:48

Цены на "вторичке" снова меняются: рынок подержанных автомобилей в России готовится к росту цен

Целиков спрогнозировал рост цен на вторичном рынке авто в 2026 на 5–10%

Рынок подержанных автомобилей в России готовится к умеренному росту цен после периода относительной стабильности. Существенных скачков не ожидается, однако отдельные сегменты "вторички" будут дорожать заметнее других. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков.

Прогноз цен на 2026 год

Рост стоимости подержанных автомобилей в России в 2026 году составит 5-10%. Такой прогноз озвучил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. По его словам, повышение цен будет менее выраженным, чем на рынке новых машин, но полностью избежать подорожания не удастся.

"Думаю, что рост будет. Но не такой существенный, как на рынке новых автомобилей. В текущем году цены долго держались и даже немного "сходили вниз”. Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем", — сообщил Целиков.

Какие автомобили подорожают сильнее

По оценке эксперта, в первую очередь рост цен затронет качественные подержанные иномарки, а также автомобили стабильных отечественных брендов. Именно эти сегменты сохраняют устойчивый спрос и воспринимаются покупателями как более надёжные вложения на фоне общей неопределённости на авторынке.

При этом перспективы китайских автомобилей с пробегом остаются менее очевидными. Целиков отметил, что ценовая динамика китайской "вторички" пока под вопросом, поскольку рынок ещё не выработал устойчивого отношения к таким машинам в долгосрочной эксплуатации.

Объёмы рынка и структура предложения

В 2025 году объём вторичного авторынка, по оценке Целикова, станет рекордным и превысит 6 млн автомобилей. Эксперт считает, что в 2026 году ситуация в целом повторится, а предложение на рынке останется высоким.

Кроме того, по его мнению, модельный ряд подержанных автомобилей станет более разнообразным. В продаже появится больше машин мощностью до 160 лошадиных сил, на которые ранее рынок обращал меньше внимания. Это может изменить структуру спроса и перераспределить интерес покупателей внутри сегмента.

