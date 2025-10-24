Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:26

Эти машины не теряют в цене годами: топ моделей, которые выгодно покупать и продавать

"Автостат": в сентябре продажи машин с пробегом снизились на 2,1%

В сентябре интерес россиян к автомобилям с пробегом немного снизился, но вторичный рынок по-прежнему остаётся самым активным сегментом автоторговли. Согласно данным агентства "Автостат", за месяц было продано более 553 тысяч машин. Это на 2,1% меньше, чем в августе, но на 4,5% больше, чем годом ранее. Аналитики отмечают: несмотря на сезонное снижение, спрос остаётся стабильно высоким, особенно в регионах, где выбор новых автомобилей всё ещё ограничен.

Лидеры продаж на вторичке

Самыми популярными моделями традиционно стали представители отечественного и корейского автопрома. В сентябре россияне чаще всего выбирали Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114, Ford Focus, Lada 4x4, Toyota Corolla, Lada Priora, Toyota Camry и Lada Granta. Эти модели удерживают позиции уже несколько лет — они хорошо известны, просты в обслуживании и не требуют дорогого ремонта.

Сравнение: средние цены популярных моделей

Модель Средняя цена, руб. Годы выпуска
Lada 2107 179 900 -
Kia Rio 814 400 — 1 290 000 2011-2020
Hyundai Solaris 756 000 — 1 190 000 2010-2020
Lada 2114 216 900 -
Ford Focus 450 200 — 813 000 2004-2015
Lada 4x4 457 900 -
Toyota Corolla 605 000 — 1 920 000 2003-н.в.
Lada Priora 334 500 -
Toyota Camry 1 110 000 — 3 350 000 2006-н.в.
Lada Granta 466 300 — 795 800 2011-н.в.

Почему лидируют именно эти модели

Отечественные Lada остаются выбором практичных водителей: недорогие запчасти, простая конструкция и широкий выбор деталей на рынке делают эксплуатацию экономичной. Корейские Kia и Hyundai ценятся за сбалансированность — сочетание комфорта, надежности и доступного обслуживания. Toyota Corolla и Camry по-прежнему в топе из-за репутации долговечных автомобилей: даже машины старше десяти лет остаются ликвидными. Ford Focus, несмотря на уход бренда из России, всё ещё востребован благодаря большому количеству машин на рынке и понятной ремонтной базе.

Советы шаг за шагом: как выбрать подержанный автомобиль

  1. Определите бюджет и класс. Учитывайте не только стоимость покупки, но и обслуживание — страховку, налоги, расход топлива и замену изношенных деталей.

  2. Проверяйте историю машины. Используйте онлайн-сервисы: "Автотека", "Госуслуги", "Авто.ру". Это поможет избежать покупки битого или залогового авто.

  3. Осматривайте кузов при дневном свете. Следы перекраски, различия оттенков или неровности — признаки ремонта после ДТП.

  4. Проверяйте двигатель и коробку. Неровный холостой ход, течи, запах гари — повод отказаться от сделки.

  5. Тест-драйв обязателен. Машина должна ехать ровно, без рывков и посторонних звуков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка без диагностики.
    Последствие: Скрытые поломки, дорогостоящий ремонт.
    Альтернатива: Привлекайте независимого эксперта или заезжайте в сервис для проверки ходовой и кузова.

  • Ошибка: Экономия на проверке документов.
    Последствие: Риск покупки автомобиля с ограничениями или двойным ПТС.
    Альтернатива: Проверка по VIN через "ГИБДД.РФ" или "Автокод".

  • Ошибка: Слепое доверие частным продавцам.
    Последствие: Возможна скрутка пробега или "перекупочный" автомобиль.
    Альтернатива: Покупка у официальных дилеров, где машины проходят юридическую и техническую проверку.

А что если купить у дилера?

В последние годы дилеры активно развивают направление сертифицированных автомобилей с пробегом. Такие машины продаются с гарантией, прозрачной историей обслуживания и сервисным сопровождением. Разница в цене с частным продавцом обычно не превышает 5-7%, но риск для покупателя минимален.

Плюсы и минусы покупки б/у авто

Плюсы Минусы
Цена ниже, чем у новых авто Возможные скрытые дефекты
Медленное обесценивание Ограниченный выбор по комплектации
Возможность купить "топовую" версию Вероятность скрученного пробега
Простое страхование ОСАГО Нет заводской гарантии

Мифы и правда

  • Миф: Подержанные автомобили всегда ненадёжны.
    Правда: Всё зависит от ухода и своевременного обслуживания. Есть машины, проходящие 300-400 тыс. км без серьёзных проблем.

  • Миф: Проверка истории бесполезна.
    Правда: Современные сервисы фиксируют ДТП, пробег, страховки и залоги — шанс обмана минимален.

  • Миф: У дилера всегда дороже.
    Правда: Разница невелика, а гарантия и проверка часто оправдывают стоимость.

FAQ

Как выбрать между Lada и иномаркой?
Если нужен недорогой и простой в ремонте автомобиль — Lada. Для комфорта и безопасности подойдёт Kia, Hyundai или Toyota.

Сколько стоит обслуживание подержанного авто?
Зависит от модели. У отечественных машин в среднем 20-30 тыс. рублей в год, у иномарок — от 40 до 70 тыс.

Стоит ли брать машину старше 10 лет?
Да, если у неё прозрачная история и небольшой пробег. Главное — перед покупкой провести полную диагностику.

Интересные факты

  1. Средний возраст автомобилей в России — 13,5 года, и эта цифра растёт.

  2. На одну новую машину приходится почти три подержанных в сделках.

  3. В 2025 году ожидается рекордное число онлайн-продаж автомобилей с пробегом.

Исторический контекст

Российский рынок подержанных автомобилей начал активно расти с начала 2000-х. После 2014 года, на фоне колебаний валют, спрос на "вторичку" вырос почти вдвое. Сегодня она составляет более 70% всех автомобильных продаж в стране. Даже при росте предложений китайских брендов подержанные Lada, Toyota и Hyundai продолжают оставаться эталоном практичности и надёжности.

