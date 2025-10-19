Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Советы друзей при покупке авто
Советы друзей при покупке авто
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:32

Вторичка трещит по швам: одна ошибка в цене способна похоронить сделку

Завышенная цена мешает продаже подержанных машин — Роман Титов

В последние годы рынок подержанных автомобилей переживает заметные изменения. Если раньше в "зоне риска" оказывались определённые бренды или модели, то теперь решающим фактором стала не марка, а цена и её оправданность. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон" Роман Титов.

"Основные сложности возникают там, где продавец завышает цену без объективных оснований", — отметил автоэксперт.

По словам специалиста, сегодня трудно продать не конкретный автомобиль, а именно переоценённый. Даже премиальные седаны вроде Mercedes-Benz S-Class или Audi A8 успешно находят нового владельца, если их стоимость соответствует состоянию, году выпуска и истории обслуживания.

Что происходит на вторичном рынке

Рынок "вторички" стал динамичнее: время продажи сократилось, поскольку спрос растёт, а предложений становится меньше. Покупатели активнее ищут машины с прозрачной историей, понятным пробегом и без следов серьёзных ремонтов. Современные онлайн-сервисы проверки позволяют буквально за минуту узнать всё о ДТП, техосмотрах и ограничениях, поэтому скрыть дефекты или скрутить пробег становится всё сложнее.

Авто, выставленные по рыночной цене, уходят быстро — иногда за считаные дни. Но если владелец ориентируется на старые расценки и завышает стоимость, машина может простаивать месяцами. Особенно это касается моделей, у которых уже вышли обновлённые поколения или те, что плохо держат цену из-за низкой ликвидности.

Сравнение популярных категорий автомобилей

Категория Срок продажи Комментарий
Премиум (Mercedes-Benz, BMW, Audi) 20-40 дней Хорошо продаются при прозрачной истории и корректной цене
Средний класс (Toyota Camry, Kia K5, Skoda Superb) 10-25 дней Высокий спрос, особенно на свежие экземпляры
Бюджетные модели (Hyundai Solaris, LADA Vesta, Renault Logan) 7-20 дней Самый активный сегмент
Китайские автомобили (Chery, Haval, Geely) 15-30 дней Спрос стабилен, несмотря на скепсис
Редкие и устаревшие модели 45+ дней Дефицит запчастей и низкий интерес покупателей

Как быстрее продать автомобиль

  1. Провести диагностику и устранить мелкие неисправности — трещины на лобовом стекле или износ шин сразу настораживают.

  2. Сделать полную мойку и химчистку салона — "чистая" машина визуально кажется дороже.

  3. Составить честное объявление с детальными фото, указав VIN для проверки.

  4. Подтвердить пробег и обслуживание документами — это повышает доверие.

  5. Оценивать цену по реальным аналогам на сайтах Auto. ru, Avito или Drom.

Ошибки продавцов и их последствия

  • Ошибка: переоценка автомобиля "на всякий случай".
    Последствие: объявление висит месяцами без интереса.
    Альтернатива: ориентироваться на реальные рыночные показатели и обновлять цену каждые 2-3 недели.

  • Ошибка: скрытие дефектов.
    Последствие: покупатель быстро выявит проблемы при осмотре или проверке.
    Альтернатива: честно указать недостатки — это добавит доверия и ускорит сделку.

  • Ошибка: публикация некачественных фото.
    Последствие: низкое количество просмотров.
    Альтернатива: сделать съёмку при дневном освещении, показать салон, багажник и подкапотное пространство.

Плюсы и минусы покупки подержанного авто

Плюсы Минусы
Возможность сэкономить до 30-40% от цены нового Риск скрытых дефектов
Богатый выбор комплектаций и брендов Необходимость тщательной проверки
Можно найти "живой" вариант с минимальным пробегом Быстрое устаревание электроники и ПО
Гибкость в торге Возможные юридические риски

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что цена автомобиля завышена?
Сравните цену с аналогичными предложениями на крупных площадках. Если разница превышает 10-15%, скорее всего, стоимость завышена.

Сколько времени занимает продажа подержанного авто?
В среднем от недели до месяца, но многое зависит от состояния, популярности модели и адекватности цены.

Стоит ли покупать китайскую машину на вторичке?
Да, если модель свежая и имеет сервисную историю. Современные китайские авто хорошо держат цену и не доставляют сложностей с обслуживанием.

Мифы и правда о продаже подержанных машин

  • Миф: китайские автомобили никто не покупает.
    Правда: спрос на них стабильно растёт, особенно на модели с автоматом и турбодвигателем.

  • Миф: премиум-класс всегда трудно продать.
    Правда: такие машины уходят быстро, если цена обоснована и история прозрачна.

  • Миф: чем больше вложений в тюнинг, тем выше стоимость.
    Правда: доработки часто отпугивают покупателей, снижая цену на 10-20%.

Интересные факты

• Средний возраст автомобиля на вторичном рынке в России — 15,5 года.
• Самый востребованный цвет — белый, затем серый и чёрный.
• Более 70% сделок проходят без участия автосалонов — напрямую между владельцами.

