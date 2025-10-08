Новые авто не по карману — спасает только вторичка: рынок подержанных машин бьёт рекорды

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает жить по своим законам, и сентябрь 2025 года стал подтверждением этого. Несмотря на общее снижение активности покупателей, вторичный сегмент вновь показал рост — россияне приобрели почти 582 тысячи автомобилей с пробегом, что на 6% больше, чем годом ранее.

Лидером, как и прежде, остаётся Lada Granta — практичная, недорогая и неприхотливая модель, удерживающая вершину рейтинга уже не первый год.

Кто возглавил рейтинг продаж

Согласно данным аналитиков "Автостат Инфо", Lada Granta вновь доказала свой статус "народного" автомобиля — за месяц её владельцами стали более 15 тысяч человек. На втором месте расположился легендарный ВАЗ-2107, производство которого завершилось ещё в 2012 году, но интерес к нему по-прежнему велик: было продано 12,2 тысячи машин.

Замыкает тройку Kia Rio, стабильно востребованный на вторичке благодаря надёжности и простоте обслуживания. Далее в списке расположились Hyundai Solaris, Lada Vesta, Ford Focus, ВАЗ-2114, Toyota Corolla, Lada Niva Legend и Lada Priora.

В разрезе брендов безоговорочным лидером остаётся Lada — в сентябре 2025 года россияне купили 137,8 тысячи машин этой марки. Следом идут Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Honda, Renault, Chevrolet и BMW.

Как изменился рынок подержанных авто

С января по сентябрь 2025 года включительно россияне купили 4,63 миллиона автомобилей с пробегом. Несмотря на положительную динамику последнего месяца, в целом рынок немного сократился — примерно на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что это отражает общие тенденции: новые машины подорожали, а доступных кредитных программ стало меньше. Поэтому спрос постепенно смещается в сторону надёжных подержанных моделей с прозрачной историей.

Сравнение лидеров вторички

Модель Средняя цена (₽) Средний возраст Преимущества Недостатки Lada Granta 750 000 4 года доступность, дешёвые запчасти шумность, простая отделка Kia Rio 1 100 000 5 лет надёжность, ликвидность ржавеет кузов Hyundai Solaris 1 050 000 5 лет экономичность, комфорт слабая шумоизоляция Toyota Corolla 1 400 000 7 лет долговечность, качество дорогие запчасти Ford Focus 950 000 6 лет устойчивость на дороге сложность с запчастями

Как выбрать подержанный автомобиль: пошаговая инструкция

Определите бюджет. Учтите не только стоимость покупки, но и последующее обслуживание — замену масла, фильтров, шин, страховку и налог. Изучите историю. Проверяйте VIN через "Госуслуги", "Автотеку" или "Carfax". Это поможет избежать машин с арестом или скрученным пробегом. Проверьте кузов. Неровности покраски и различие оттенков панелей часто указывают на аварийное прошлое. Оцените состояние салона. Сильно затёртый руль или сиденья при небольшом пробеге — тревожный сигнал. Сделайте диагностику. Даже если машина выглядит идеально, стоит заехать на СТО и провести компьютерную проверку.

Ошибки при покупке и как их избежать

Ошибка: выбор машины только по внешнему виду.

Последствие: можно попасть на дорогостоящий ремонт двигателя или коробки.

Альтернатива: обращайтесь к независимым автоэкспертам, которые проведут осмотр и дадут заключение.

Ошибка: игнорирование юридической проверки.

Последствие: риск приобрести автомобиль с ограничениями или двойной регистрацией.

Альтернатива: перед сделкой проверьте документы в ГИБДД.

Ошибка: покупка "с рук" без договора.

Последствие: отсутствие юридической защиты.

Альтернатива: оформляйте куплю-продажу официально через портал "Госуслуги".

А что если покупать не у частника, а у дилера?

Покупка у официального дилера стоит дороже, но даёт дополнительные гарантии. Многие автосалоны предлагают проверенные машины по программам Certified Used Cars — с пробегом до 100 тыс. км и историей обслуживания. Часто они проходят предпродажную диагностику и имеют гарантию на 6-12 месяцев.

При этом стоит внимательно читать условия: в некоторых случаях гарантия ограничена только мотором и коробкой передач.

Плюсы и минусы покупки подержанного автомобиля

Плюсы Минусы Более низкая цена по сравнению с новым авто Возможны скрытые дефекты Медленное падение стоимости Меньшая гарантия или её отсутствие Большой выбор моделей и комплектаций Не всегда известна реальная история обслуживания Возможность купить бизнес- или премиум-класс по доступной цене Сложность подбора хорошего экземпляра

FAQ

Как выбрать надёжный подержанный автомобиль?

— Обратите внимание на историю обслуживания, количество владельцев и пробег. Машины с прозрачной историей обычно стоят дороже, но окупаются отсутствием проблем.

Что дешевле в обслуживании — Lada или иномарка?

— Российские модели выигрывают по цене запчастей и простоте ремонта. Однако иностранные авто часто надёжнее и требуют меньше вмешательств.

Сколько стоит диагностика перед покупкой?

— Средняя стоимость проверки на СТО — от 2 до 5 тысяч рублей, но она способна уберечь вас от десятков тысяч рублей непредвиденных трат.

Что лучше — покупать у частника или в автосалоне?

— У частника дешевле, у дилера безопаснее. Оптимально искать компромисс: сертифицированные площадки с диагностикой и проверкой документов.

Мифы и правда о подержанных авто

Миф: машина из Европы всегда лучше.

Правда: климат и дороги Европы мягче, но пробеги у таких авто часто огромные.

Миф: если пробег маленький, значит, состояние отличное.

Правда: скручивание показаний — частая практика на вторичке.

Миф: новые авто надёжнее старых.

Правда: современные машины сложнее и требуют более дорогого обслуживания.

3 интересных факта о рынке

На долю подержанных машин приходится почти 70% всех сделок с легковыми автомобилями в России. Средний возраст автомобиля на вторичном рынке в 2025 году составил 12 лет. Самый популярный цвет подержанных машин — белый, за ним следуют серый и чёрный.

Исторический контекст

После кризиса 2022 года вторичный рынок стал своеобразной "подушкой безопасности" для автовладельцев. Когда цены на новые автомобили резко выросли, спрос на подержанные машины увеличился почти вдвое. Тогда же на рынке появились площадки онлайн-продаж и сервисы проверки VIN, которые сегодня стали стандартом для любого покупателя.