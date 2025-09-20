Покупателей больше, машин меньше: как рынок поддержанных авто играет в свои правила

В августе 2025 года российский рынок автомобилей с пробегом сохранил стабильность, хотя и показал небольшой спад по сравнению с июлем. По данным агентства "Автостат", за месяц было реализовано 565,5 тысячи машин — это на 0,3% меньше, чем месяцем ранее. Однако в годовом сравнении зафиксирован рост на 1%, что говорит о сохраняющемся интересе к сегменту.

Основной выбор покупателей традиционно остаётся в пользу отечественных моделей. Абсолютным лидером среди брендов стала Lada: в августе продано 137,5 тысячи машин. На втором месте расположилась Toyota с результатом 57 тысяч, а третью позицию заняла Kia, разошедшаяся тиражом 33,3 тысячи автомобилей. В пятёрке сильнейших также Hyundai (31,7 тысячи) и Nissan (25,1 тысячи).

В первой десятке брендов динамика оказалась разнонаправленной. Падение к июлю показали Toyota и Honda (-2,5%), тогда как Volkswagen улучшил результат на 2,6%. Если сравнивать с прошлым годом, сильнее всех просела Renault (-5,2%), а Honda напротив прибавила почти 6%.

Среди конкретных моделей фаворитом оказалась Lada 2107 — её выбрали 13 459 покупателей. За ней следуют Kia Rio (11 095 единиц) и Hyundai Solaris (10 804). Популярностью также пользовались Ford Focus, Lada 2114, Toyota Corolla, внедорожник Lada 4x4, Lada Priora, Toyota Camry и Lada Granta.

По месячной динамике лучшим оказался результат Lada 4x4 (+3,2%), а сильнее всего снизились продажи Toyota Corolla (-4,3%). В годовом сравнении хуже всех выглядела Lada 2114 (-8,4%), но "семёрка" показала уверенный рост (+5,3%).

В целом, за первые шесть месяцев 2025 года россияне приобрели 3,86 миллиона автомобилей с пробегом. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Сравнение популярных марок

Марка Август 2025, тыс. шт. Динамика к июлю Динамика к 2024 г. Lada 137,5 +0,1% +1,2% Toyota 57 -2,5% -0,9% Kia 33,3 -1,0% +0,7% Hyundai 31,7 -0,5% +0,9% Nissan 25,1 -1,8% -1,5% Volkswagen 22,4 +2,6% +2,1% Honda 19,8 -2,5% +5,8% Renault 18,2 -1,3% -5,2% Ford 16,7 -0,7% -0,4% Chevrolet 15,5 +0,4% +1,0%

Советы шаг за шагом при покупке автомобиля с пробегом

Определите бюджет и учитывайте не только стоимость машины, но и возможные траты на ремонт, страховку и налоги. Проверяйте историю автомобиля с помощью онлайн-сервисов (например, "Автокод", "ГИБДД"). Обращайте внимание на пробег: оптимальным считается до 150 тысяч километров для массовых моделей. Осматривайте кузов на предмет коррозии, а также проверяйте геометрию кузова. Перед покупкой проходите диагностику в независимом сервисе. Оформляйте сделку только через официальный договор купли-продажи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование проверки VIN → риск покупки "двойника" → использование сервисов проверки истории.

Экономия на страховке → высокие расходы при ДТП → выбор базового полиса ОСАГО и расширение КАСКО.

Покупка без диагностики → скрытые поломки → проверка у официального или независимого сервиса.

А что если рынок замедлится?

Если в ближайшие месяцы спрос на автомобили с пробегом начнёт снижаться, то дилеры и частные продавцы будут вынуждены корректировать цены. Это откроет новые возможности для покупателей, особенно в сегменте иномарок возрастом до 5 лет. С другой стороны, владельцы подержанных машин могут столкнуться с падением ликвидности своих автомобилей.

Плюсы и минусы покупки подержанного авто

Плюсы Минусы Более доступная цена Риск скрытых дефектов Широкий выбор моделей Износ деталей Низкая потеря стоимости Возможные юридические проблемы Возможность покупки за наличные Не всегда прозрачная история

FAQ

Как выбрать подержанный автомобиль?

Главное — проверить историю, техническое состояние и документы. Лучше всего взять машину с прозрачной сервисной книжкой.

Сколько стоит оформление сделки?

В среднем госпошлина на регистрацию — 850 рублей, плюс расходы на страховку.

Что лучше: подержанный или новый автомобиль?

Для тех, кто ценит экономию и разнообразие, лучше подержанный. Для тех, кто хочет гарантии и отсутствие рисков — новый.

Мифы и правда

Миф: пробег — главный показатель состояния авто.

Правда: куда важнее, как обслуживался автомобиль.

Миф: у отечественных машин всегда хуже качество.

Правда: многие модели Lada дешевле в обслуживании и надежнее в условиях российских дорог.

Миф: выгоднее брать у частника, чем у дилера.

Правда: у дилеров часто есть гарантия на подержанные машины.

3 интересных факта

В 2025 году доля кроссоверов среди подержанных машин впервые превысила 40%. Электромобили на вторичке пока занимают менее 1%, но спрос на них растёт. Самый популярный цвет среди подержанных авто — белый, на втором месте серый.

Исторический контекст