Покупателей больше, машин меньше: как рынок поддержанных авто играет в свои правила
В августе 2025 года российский рынок автомобилей с пробегом сохранил стабильность, хотя и показал небольшой спад по сравнению с июлем. По данным агентства "Автостат", за месяц было реализовано 565,5 тысячи машин — это на 0,3% меньше, чем месяцем ранее. Однако в годовом сравнении зафиксирован рост на 1%, что говорит о сохраняющемся интересе к сегменту.
Основной выбор покупателей традиционно остаётся в пользу отечественных моделей. Абсолютным лидером среди брендов стала Lada: в августе продано 137,5 тысячи машин. На втором месте расположилась Toyota с результатом 57 тысяч, а третью позицию заняла Kia, разошедшаяся тиражом 33,3 тысячи автомобилей. В пятёрке сильнейших также Hyundai (31,7 тысячи) и Nissan (25,1 тысячи).
В первой десятке брендов динамика оказалась разнонаправленной. Падение к июлю показали Toyota и Honda (-2,5%), тогда как Volkswagen улучшил результат на 2,6%. Если сравнивать с прошлым годом, сильнее всех просела Renault (-5,2%), а Honda напротив прибавила почти 6%.
Среди конкретных моделей фаворитом оказалась Lada 2107 — её выбрали 13 459 покупателей. За ней следуют Kia Rio (11 095 единиц) и Hyundai Solaris (10 804). Популярностью также пользовались Ford Focus, Lada 2114, Toyota Corolla, внедорожник Lada 4x4, Lada Priora, Toyota Camry и Lada Granta.
По месячной динамике лучшим оказался результат Lada 4x4 (+3,2%), а сильнее всего снизились продажи Toyota Corolla (-4,3%). В годовом сравнении хуже всех выглядела Lada 2114 (-8,4%), но "семёрка" показала уверенный рост (+5,3%).
В целом, за первые шесть месяцев 2025 года россияне приобрели 3,86 миллиона автомобилей с пробегом. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Сравнение популярных марок
|Марка
|Август 2025, тыс. шт.
|Динамика к июлю
|Динамика к 2024 г.
|Lada
|137,5
|+0,1%
|+1,2%
|Toyota
|57
|-2,5%
|-0,9%
|Kia
|33,3
|-1,0%
|+0,7%
|Hyundai
|31,7
|-0,5%
|+0,9%
|Nissan
|25,1
|-1,8%
|-1,5%
|Volkswagen
|22,4
|+2,6%
|+2,1%
|Honda
|19,8
|-2,5%
|+5,8%
|Renault
|18,2
|-1,3%
|-5,2%
|Ford
|16,7
|-0,7%
|-0,4%
|Chevrolet
|15,5
|+0,4%
|+1,0%
Советы шаг за шагом при покупке автомобиля с пробегом
-
Определите бюджет и учитывайте не только стоимость машины, но и возможные траты на ремонт, страховку и налоги.
-
Проверяйте историю автомобиля с помощью онлайн-сервисов (например, "Автокод", "ГИБДД").
-
Обращайте внимание на пробег: оптимальным считается до 150 тысяч километров для массовых моделей.
-
Осматривайте кузов на предмет коррозии, а также проверяйте геометрию кузова.
-
Перед покупкой проходите диагностику в независимом сервисе.
-
Оформляйте сделку только через официальный договор купли-продажи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование проверки VIN → риск покупки "двойника" → использование сервисов проверки истории.
-
Экономия на страховке → высокие расходы при ДТП → выбор базового полиса ОСАГО и расширение КАСКО.
-
Покупка без диагностики → скрытые поломки → проверка у официального или независимого сервиса.
А что если рынок замедлится?
Если в ближайшие месяцы спрос на автомобили с пробегом начнёт снижаться, то дилеры и частные продавцы будут вынуждены корректировать цены. Это откроет новые возможности для покупателей, особенно в сегменте иномарок возрастом до 5 лет. С другой стороны, владельцы подержанных машин могут столкнуться с падением ликвидности своих автомобилей.
Плюсы и минусы покупки подержанного авто
|Плюсы
|Минусы
|Более доступная цена
|Риск скрытых дефектов
|Широкий выбор моделей
|Износ деталей
|Низкая потеря стоимости
|Возможные юридические проблемы
|Возможность покупки за наличные
|Не всегда прозрачная история
FAQ
Как выбрать подержанный автомобиль?
Главное — проверить историю, техническое состояние и документы. Лучше всего взять машину с прозрачной сервисной книжкой.
Сколько стоит оформление сделки?
В среднем госпошлина на регистрацию — 850 рублей, плюс расходы на страховку.
Что лучше: подержанный или новый автомобиль?
Для тех, кто ценит экономию и разнообразие, лучше подержанный. Для тех, кто хочет гарантии и отсутствие рисков — новый.
Мифы и правда
-
Миф: пробег — главный показатель состояния авто.
Правда: куда важнее, как обслуживался автомобиль.
-
Миф: у отечественных машин всегда хуже качество.
Правда: многие модели Lada дешевле в обслуживании и надежнее в условиях российских дорог.
-
Миф: выгоднее брать у частника, чем у дилера.
Правда: у дилеров часто есть гарантия на подержанные машины.
3 интересных факта
-
В 2025 году доля кроссоверов среди подержанных машин впервые превысила 40%.
-
Электромобили на вторичке пока занимают менее 1%, но спрос на них растёт.
-
Самый популярный цвет среди подержанных авто — белый, на втором месте серый.
Исторический контекст
-
В 1990-е годы рынок подержанных автомобилей в России формировался стихийно, без прозрачных правил.
-
В 2000-е начали активно появляться автосалоны, торгующие машинами с пробегом.
-
В 2010-е онлайн-площадки вроде Avito и "Авто.ру" сделали рынок максимально доступным для частных продавцов.
-
В 2020-е появился тренд на сертифицированные программы "автомобилей с пробегом" у официальных дилеров.
