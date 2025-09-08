Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:50

Секреты вторички: какие кроссоверы остаются "золотым фондом" даже через годы

Эксперт Березин: кроссоверы Toyota, Mitsubishi и Hyundai сохраняют ценность на вторичном рынке

В условиях нестабильной экономической ситуации, высокой ключевой ставки и снижения доступности новых машин российские автолюбители всё чаще обращают внимание на вторичный рынок. Он уже сегодня стал основной площадкой для покупки транспорта, а в 2026–2027 годах, по прогнозам специалистов, только укрепит свои позиции. Однако не все подержанные автомобили окажутся одинаково выгодными вложениями: одни модели будут сохранять стоимость, другие — стремительно обесцениваться.

Почему "вторичка" выходит на первый план

Из-за снижения объемов продаж новых автомобилей и ужесточения условий автокредитования, россияне переключили внимание на машины с пробегом. За первое полугодие 2026 года уже продано около 3,3 миллиона подержанных авто. Основной спрос сосредоточен в сегменте до 1 миллиона рублей, где лидируют модели Lada и популярные иномарки возрастом около 10 лет. Эти автомобили привлекают доступной стоимостью обслуживания и хорошо развитым рынком запчастей.

На что ориентируются покупатели

Большинство покупателей ищет максимально простые и надёжные автомобили — без капризной электроники и дорогостоящих узлов. Востребованы машины с атмосферными моторами и привычными коробками передач — автоматами классического типа или "механикой". В условиях нестабильности люди предпочитают технику, которая не потребует серьезных вложений в ближайшее время.

"Надежными инвестициями останутся простые и проверенные модели с атмосферными двигателями и классическими АКПП или МКПП", — подчеркнул руководитель отдела обучения бренда AVTOPRIBOR Артем Березин.

Кто теряет в цене быстрее всего

По словам эксперта, быстрее всего обесцениваться будут массовые модели с коммерческим прошлым — те, что активно использовались в такси и каршеринге. В первую очередь это Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris. Несмотря на хорошую репутацию в прошлом, такие машины часто имеют большой пробег и следы интенсивной эксплуатации.

Также под удар попадают китайские автомобили. Проблемы с качеством сборки, слабая антикоррозийная обработка и не лучшая адаптация к российским дорогам приводят к ускоренному износу. Это касается как бюджетных, так и премиальных китайских моделей: хотя последние визуально выглядят внушительно, рынок уже реагирует снижением цен и ростом числа объявлений о продаже.

"Премиальные китайские бренды также продолжат терять в стоимости — объявления об их продаже уже утроились", — отметил Артем Березин.

Какие авто сохранят ценность

На фоне общего снижения интереса к многим категориям, часть автомобилей остаётся "тихими фаворитами" — особенно среди кроссоверов. Это хорошо зарекомендовавшие себя модели от японских, корейских и европейских производителей:

  • Toyota RAV4
  • Mitsubishi Outlander
  • Hyundai Tucson
  • Nissan Qashqai и X-Trail
  • Skoda Kodiaq

Все эти машины популярны среди семейных покупателей. У них надёжные двигатели, простая конструкция, доступные расходники и минимальные "сюрпризы" при обслуживании. Они не завязаны на сложных электронных системах, которые часто становятся головной болью на вторичке.

"Их преимущества — ремонтопригодность, экономичность, отсутствие сложной электроники и современный дизайн — делают их дефицитными на вторичном рынке", — пояснил Артем Березин.

Тенденции в люксовом и бизнес-сегменте

Седаны D-класса, такие как VW Passat, Skoda Superb и Kia Optima, постепенно теряют популярность. Все больше покупателей отдают предпочтение кроссоверам, и спрос на традиционные бизнес-седаны снижается. Это влечет за собой падение цен и ухудшение ликвидности.

