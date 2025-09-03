Аутсайдеры авторынка: где почти невозможно найти достойное авто с пробегом
Исследование "Авто.ру Бизнес", опубликованное Известиями, показало: в первой половине 2025 года Москва и Подмосковье стали лидерами по числу машин, привлекательных для выкупа.
Регионы-лидеры
-
Москва и Московская область - 22,5% всех объявлений в регионе.
-
Санкт-Петербург и Ленинградская область - 20%.
-
Татарстан - 18,3%.
-
Краснодарский край - 18%.
-
Ставропольский край - 17,8%.
Регионы-аутсайдеры
-
Ярославская область - 12,1%.
-
Курская область - 12%.
-
Тверская область - 11,9%.
-
Псковская область - 10,9% (самый низкий показатель).
Критерии анализа
В исследование вошли автомобили:
-
не старше 7 лет;
-
с пробегом до 150 тыс. км.
Итог
Таким образом, наибольший выбор "свежих" подержанных машин сосредоточен в крупных городах и экономически развитых регионах, в то время как в ряде областей найти достойный вариант заметно сложнее.
