Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Аутсайдеры авторынка: где почти невозможно найти достойное авто с пробегом

Москва и Подмосковье лидируют по числу машин для выкупа в первой половине 2025 года — Известия

Исследование "Авто.ру Бизнес", опубликованное Известиями, показало: в первой половине 2025 года Москва и Подмосковье стали лидерами по числу машин, привлекательных для выкупа.

Регионы-лидеры

  • Москва и Московская область - 22,5% всех объявлений в регионе.

  • Санкт-Петербург и Ленинградская область - 20%.

  • Татарстан - 18,3%.

  • Краснодарский край - 18%.

  • Ставропольский край - 17,8%.

Регионы-аутсайдеры

  • Ярославская область - 12,1%.

  • Курская область - 12%.

  • Тверская область - 11,9%.

  • Псковская область - 10,9% (самый низкий показатель).

Критерии анализа

В исследование вошли автомобили:

  • не старше 7 лет;

  • с пробегом до 150 тыс. км.

Итог

Таким образом, наибольший выбор "свежих" подержанных машин сосредоточен в крупных городах и экономически развитых регионах, в то время как в ряде областей найти достойный вариант заметно сложнее.

