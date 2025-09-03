Аутсайдеры авторынка: где почти невозможно найти достойное авто с пробегом

сегодня в 12:16

Ложные навыки за рулём: чему учат некачественные школы вождения

Эксперт объяснил, какие курсы экстремального вождения действительно полезны: важна практика, грамотные инструкторы и обучение не только выходу из заноса, но и его предотвращению.

сегодня в 11:16

"Платон" может дойти до деревень: грузовикам готовят плату за все дороги

Разрабатывается концепция введения платы за проезд грузовиков по региональным дорогам. Но Минтранс уверяет: о запуске системы говорить преждевременно.

сегодня в 10:16

Автопром спорит о сроках: кто прав в битве прогнозов по избыточным запасам

Аналитики ждут нормализации запасов автомобилей уже осенью 2025 года, но «АвтоВАЗ» уверен: переизбыток машин сохранится до конца года.

сегодня в 10:11

Дорожает все, кроме китайского премиума: какие объявления россияне выставляют на продажу тысячами

Число россиян, желающих продать китайские премиум-авто, утроилось: владельцы жалуются на качество и пересаживаются обратно на европейские и японские марки.

сегодня в 9:36

Москва побила рекорд по штрафам за тонировку — цифры ошеломляют

Москва стала лидером по числу штрафов за тонировку, но неожиданные регионы вышли в топ по повторным нарушениям и строгим наказаниям.

сегодня в 9:13

Подержанные авто до 600 тысяч: машины, которые удивят выносливостью

Какие подержанные автомобили до 600 тысяч рублей можно назвать самыми надежными и дешевыми в обслуживании? Ответ ищите в нашем обзоре.

сегодня в 8:16

Осенние дороги готовят ловушки: водители в шоке от новых правил

Осень на дорогах приносит не только пробки и грязь, но и неожиданные штрафы. Какие нарушения чаще всего поджидают водителей в этот сезон?

сегодня в 8:09

Вроде бы полный бак, а потом застрял на трассе: как техника обманывает водителей

Многие водители не могут заправить бак до конца — пистолет отключается слишком рано. Владелец АЗС рассказал, почему так происходит и как это исправить.

