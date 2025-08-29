Машины, которых почти не осталось: где ещё можно найти достойный вариант с пробегом

Можно ли сегодня найти подержанный автомобиль, который будет не разочарованием, а удачной покупкой? Ответ есть — но искать придётся далеко не в каждом регионе.

Где ещё остались хорошие машины с пробегом

Аналитики Авто.ру Бизнес изучили рынок подержанных автомобилей за первые шесть месяцев текущего года. В центре внимания оказались машины, отвечающие строгим критериям: возраст не более семи лет, пробег до 150 тысяч километров, не более трёх владельцев по ПТС и максимум одно ДТП с ремонтом до полумиллиона рублей.

По этим параметрам на рынке оказалось меньше качественных предложений, чем годом ранее. Доля таких машин снизилась с 19,2% до 18,1%. То есть каждый пятый автомобиль, выставленный на продажу, всё реже соответствует высоким требованиям покупателей.

Тройка лидеров: Москва, Петербург и Татарстан

Лучше всего дела обстоят в регионах с высокой покупательской активностью. В Москве и Подмосковье на рынке 22,5% машин в хорошем состоянии. Санкт-Петербург и Ленинградская область держатся на уровне 20%, а Татарстан замыкает тройку с 18,3%. Чуть ниже показатели у Краснодарского края (18%) и Ставрополья (17,8%).

"В регионах с высокой покупательской способностью владельцы чаще меняют хорошие автомобили на новые или более современные модели", — пояснил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Сергей Игнатов.

Эксперт также отметил, что самые привлекательные варианты практически не задерживаются в продаже: они уходят в течение нескольких дней, а иногда и часов.

Где выбор минимален

Совсем другая ситуация в регионах, где рынок скромнее. Самый слабый выбор у покупателей в Ярославской области (12,1%), чуть лучше — в Курской (12%) и Тверской (11,9%). Замыкает список Псковская область, где доля машин, соответствующих строгим условиям, составляет всего 10,9%.

По данным портала "Автоновости дня", именно здесь покупатели сталкиваются с наибольшими трудностями при поиске достойного варианта.

Если расширить критерии

Интересно, что при более мягких условиях картинка меняется. Если учитывать возраст машины до 15 лет, пробег до 200 тысяч километров, число владельцев до четырёх и не более двух ДТП, то подходящих автомобилей становится заметно больше. В этом случае в первой половине года доля выросла почти до 41%.

Однако даже при расширенных параметрах таких машин меньше половины рынка. И тенденция сокращения предложения сохранится, считает Игнатов.