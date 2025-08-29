Эти три японские машины смели рынок кроссоверов с пробегом в 2025 году

За первые семь месяцев 2025 года российский рынок автомобилей с пробегом показал интересный тренд: доля кроссоверов и внедорожников составила 26%. Для сравнения, на рынке новых машин эта цифра почти втрое выше — 72%. Об этом сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Лидеры продаж на вторичном рынке

За январь-июль было перепродано более 850 тысяч кроссоверов, при этом число моделей на рынке превысило 650. В списке самых популярных — сразу три японские машины.

ТОП-12 самых востребованных моделей выглядит так:

Toyota RAV4 — 24 914 шт., цена авто с пробегом до 100 тыс. км начинается от 1,4 млн руб.;

Renault Duster — 19 194 шт., от 485 тыс. руб.;

Volkswagen Tiguan — 18 304 шт., от 1,25 млн руб.;

Nissan X-Trail — 18 024 шт., от 840 тыс. руб.;

Nissan Qashqai — 17 567 шт., от 635 тыс. руб.;

Mitsubishi Outlander — 16 891 шт., от 950 тыс. руб.;

Hyundai Creta — 15 026 шт., от 1,2 млн руб.;

BMW X5 — 15 019 шт., от 1,5 млн руб.;

Hyundai Santa Fe — 13 053 шт., от 1,1 млн руб.;

Honda CR-V — 13 051 шт., от 660 тыс. руб.;

Kia Sorento — 13 031 шт., от 870 тыс. руб.;

Hyundai Tucson — 12 131 шт., от 740 тыс. руб.

Китайские модели пока не конкуренты

Отдельного внимания заслуживает китайский сегмент. Несмотря на активный рост в продажах новых автомобилей, на вторичном рынке ситуация иная. Самым популярным среди подержанных стал Haval Jolion — 6221 проданный автомобиль. В рейтинге он занял лишь 34-е место, расположившись между легендарным Mitsubishi Pajero и компактным Suzuki Jimny.