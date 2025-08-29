Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota RAV4
Toyota RAV4
© Wikipedia by TTTNIS is licensed under Общественное достояние
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:40

Эти три японские машины смели рынок кроссоверов с пробегом в 2025 году

«Автостат»: Toyota RAV4 стала лидером продаж среди подержанных кроссоверов в России

За первые семь месяцев 2025 года российский рынок автомобилей с пробегом показал интересный тренд: доля кроссоверов и внедорожников составила 26%. Для сравнения, на рынке новых машин эта цифра почти втрое выше — 72%. Об этом сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Лидеры продаж на вторичном рынке

За январь-июль было перепродано более 850 тысяч кроссоверов, при этом число моделей на рынке превысило 650. В списке самых популярных — сразу три японские машины.

ТОП-12 самых востребованных моделей выглядит так:

  • Toyota RAV4 — 24 914 шт., цена авто с пробегом до 100 тыс. км начинается от 1,4 млн руб.;
  • Renault Duster — 19 194 шт., от 485 тыс. руб.;
  • Volkswagen Tiguan — 18 304 шт., от 1,25 млн руб.;
  • Nissan X-Trail — 18 024 шт., от 840 тыс. руб.;
  • Nissan Qashqai — 17 567 шт., от 635 тыс. руб.;
  • Mitsubishi Outlander — 16 891 шт., от 950 тыс. руб.;
  • Hyundai Creta — 15 026 шт., от 1,2 млн руб.;
  • BMW X5 — 15 019 шт., от 1,5 млн руб.;
  • Hyundai Santa Fe — 13 053 шт., от 1,1 млн руб.;
  • Honda CR-V — 13 051 шт., от 660 тыс. руб.;
  • Kia Sorento — 13 031 шт., от 870 тыс. руб.;
  • Hyundai Tucson — 12 131 шт., от 740 тыс. руб.

Китайские модели пока не конкуренты

Отдельного внимания заслуживает китайский сегмент. Несмотря на активный рост в продажах новых автомобилей, на вторичном рынке ситуация иная. Самым популярным среди подержанных стал Haval Jolion — 6221 проданный автомобиль. В рейтинге он занял лишь 34-е место, расположившись между легендарным Mitsubishi Pajero и компактным Suzuki Jimny.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Porsche 911 Turbo и Turbo S с гибридной установкой представят 7 сентября сегодня в 1:55

Porsche 911 Turbo готовит прорыв: гибрид сделает легенду ещё быстрее

7 сентября Porsche представит новые 911 Turbo и Turbo S: впервые с гибридной установкой и мощностью до 700 л.с. Что изменится в легенде?

Читать полностью » Volkswagen и FAW создают отдельную компанию для бренда Jetta в Китае вчера в 20:06

Jetta больше не "в тени" Volkswagen: в Поднебесной рождается новый автогигант

Volkswagen создаёт отдельную компанию для Jetta в Китае: пять новых моделей, электрификация и независимость от Германии — как это изменит рынок?

Читать полностью » Цены на бензин в России останутся высокими до середины осени — эксперты вчера в 19:57

От "стабилизации" до скачка: бензин готовит новый удар по кошелькам

Правительство продлило запрет на экспорт бензина, но эксперты предупреждают: заметного снижения цен на топливо ждать не раньше середины осени.

Читать полностью » Ford отзывает 500 тысяч автомобилей Edge и Lincoln MKX из-за дефекта тормозов вчера в 18:53

Полмиллиона машин под угрозой: дефект тормозов у Ford Edge и Lincoln MKX может обернуться катастрофой

Ford отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за возможного дефекта тормозной системы. Что известно о рисках и кого затронет масштабная кампания?

Читать полностью » вчера в 17:48

Кроссоверы, которые через 10 лет стоят почти как новые: цифры удивляют

Какие кроссоверы теряют миллионы на вторичном рынке, а какие остаются выгодным вложением даже через 10 лет эксплуатации? Ответы — в свежем исследовании.

Читать полностью » Эксперт Fresh Житнухин назвал основные минусы Skoda Yeti первого поколения вчера в 15:24

Skoda Yeti может ударить по кошельку сильнее, чем штрафы: главные слабые места

Skoda Yeti давно полюбилась россиянам, но у кроссовера есть слабые места: от электроники и подвески до проблемных коробок передач. Что важно знать владельцам?

Читать полностью » Посол Моргулов: Россия готова к совместному производству автомобилей с Китаем вчера в 15:20

Москва зовёт Пекин в автопром: шанс на рывок или риск для отрасли

Россия готова к новым проектам с автопроизводителями из Китая. Посол Игорь Моргулов рассказал о планах и примерах успешной кооперации.

Читать полностью » Михаил Блинкин: в Москве технически возможно ввести оплату за километры поездки вчера в 14:51

Бесплатных дорог больше не будет? Как Москва может переписать правила для водителей

Москва рассматривает идею платы за каждый километр пробега автомобиля. Одни эксперты видят в этом выход из пробок, другие — дополнительное бремя для водителей.

Читать полностью »

Новости
Еда

Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс: гребля на 2000 м с интервалами каждые 90 секунд — советы тренера
Туризм

Туристы пожаловались на высокие цены в ресторанах Санторини
Садоводство

Совместное выращивание томатов и трав на подоконнике снижает риск вредителей
Еда

Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт
Питомцы

Учёные: у собак около 1700 вкусовых рецепторов и четыре основных вкуса
Наука и технологии

NASA открыло набор добровольцев для сопровождения пилотируемого полёта к Луне
Авто и мото

Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru