У этих машин цены падают, но спрос только растёт — секрет в модели Kia Rio

В 2025 году российский рынок подержанных автомобилей вновь подтвердил лидерство Kia Rio среди иномарок. За восемь месяцев владельцев сменили 63,4 тысячи машин этой модели, причём почти 90% из них относятся к 2012-2022 годам выпуска.

"Кстати, более свежих автомобилей Kia Rio практически и нет", — отметил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Снижение стоимости и динамика цен

С начала года Kia Rio потеряла в цене в среднем 8%. При этом аналитики "Автостата" подсчитали, сколько стоит автомобиль в зависимости от года выпуска:

2022 год — 1 735 300 руб. (-7%)

2021 год — 1 493 000 руб. (-14%)

2020 год — 1 400 000 руб. (-10%)

2019 год — 1 318 600 руб. (-8%)

2018 год — 1 238 100 руб. (-6%)

2017 год — 1 086 200 руб. (-7%)

2016 год — 971 700 руб. (-6%)

2015 год — 915 300 руб. (-6%)

2014 год — 827 000 руб. (-9%)

2013 год — 774 400 руб. (-7%)

2012 год — 744 900 руб. (-7%)

По словам экспертов, в среднем Kia Rio ежегодно теряет в стоимости 7-9%. За десятилетие от первоначальной цены сохраняется примерно 43%, что выглядит очень достойно, особенно в сравнении с китайскими автомобилями, которые дешевеют быстрее.

Продажи подержанных авто в России

Рынок в целом демонстрирует рост. В июле 2025 года в стране было продано 567,2 тысячи подержанных легковых машин. Это на 21,4% больше, чем месяцем ранее (467,4 тыс. шт.), и на 3,8% выше, чем в июле 2024 года.

По маркам лидирует Lada — в июле 2025 года новых хозяев нашли 139,2 тысячи автомобилей этой марки. Следом идут Toyota (58 415 шт.) и Kia (33 103 шт.). Все бренды из топ-10 показали рост относительно июня, а наибольший скачок продаж зафиксирован у Toyota (+24,8%).