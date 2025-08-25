Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Советский ретро-автомобиль
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:57

Россия пересела на "пенсионеров": почему средний автомобиль уже старше школьника

Средний возраст подержанных автомобилей в России достиг 15,5 лет

По данным аналитического агентства "Автостат", за январь-июль 2025 года средний возраст автомобилей, перепродаваемых в России, достиг рекордных 15,5 лет. Этот показатель говорит о том, что парк машин становится всё старше, а обновление идёт крайне медленно.

Самые "возрастные" — российские автомобили

Лидерами по старению остаются отечественные бренды. Средний возраст таких машин уже 16,9 года, и на долю старше 20 лет приходится почти 37%. За первые семь месяцев 2025 года на вторичном рынке перепродано 948 тысяч российских автомобилей.

Особенно востребованы по-прежнему "классические" модели АвтоВАЗа и переднеприводные авто 1990-2000-х годов. Символично, что в июле самым популярным подержанным автомобилем вновь стал легендарный ВАЗ-2107.

При этом доля машин моложе 5 лет среди российских автомобилей не дотягивает и до 9%. Это ярко иллюстрирует, насколько тяжело обновляется парк отечественного производства.

Японский сегмент: правый руль и большой возраст

Японские автомобили также заметно постарели: средний возраст составляет 15,8 года. С января по июль 2025 года в России было реализовано 839 тысяч машин японского производства.

Любопытный факт — около половины из них поступило на рынок уже с пробегом, будучи завезёнными напрямую из Японии. Большинство таких машин имеют правый руль. Более 30% японских авто в перепродаже старше 20 лет, что сближает их с российскими моделями по уровню "возраста".

Что это значит для рынка

Старение автопарка объясняется несколькими факторами: ограниченными поставками новых машин, ростом цен и высокой востребованностью проверенных временем моделей. Для сравнения, в развитых странах средний возраст автомобилей редко превышает 12 лет.

