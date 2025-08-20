Жаль, что не все знают: в эти дни купить авто с пробегом проще всего

Жаркие месяцы приносят не только солнце и долгожданный отдых, но и неприятные новости для тех, кто задумывается о покупке подержанного автомобиля. Шансы заключить действительно выгодную сделку летом падают более чем на треть.

Цифры говорят сами за себя

Эксперты компании iSeeCars проанализировали более 40 миллионов сделок с подержанными машинами за 2023-2024 годы. Результат оказался однозначным: в июне вероятность купить автомобиль хотя бы на 5% дешевле рыночной цены снижается на 30,4% по сравнению с годовым уровнем.

Май и июль ненамного лучше — 27,8% и 22,5% соответственно. Особенно невыгодно покупать машины в праздничные дни и тёплые выходные: активность покупателей возрастает, и цены растут вместе с ней.

Зимний шанс для экономных

Зима же превращается в настоящий подарок для тех, кто хочет сэкономить. Январь лидирует по числу выгодных предложений: на 41,1% больше по сравнению со среднегодовым уровнем. Декабрь и февраль тоже радуют покупателей — количество сделок с привлекательной ценой превышает 30%.

Самый же удачный момент — новогодние дни. На стыке годов зафиксировано почти на 48% больше выгодных сделок.

"Холод пугает многих покупателей, но именно тогда лучше проявить настойчивость и потратить больше времени на поиски", — поясняют аналитики исследования.

Почему летом так дорого

Причин несколько. Хорошая погода и возвраты налогов стимулируют спрос: люди чаще посещают салоны и готовы тратить. Летом рынок оживает, и продавцы пользуются этим.

А вот зимой картина иная. Салон пустует, снег и мороз отпугивают клиентов. Чтобы не остаться без продаж, продавцы снижают цены и предлагают дополнительные скидки.

Важная деталь

Аналитики iSeeCars напоминают: не каждая промо-акция означает реальную выгоду. Настоящей выгодной сделкой считается только та, где цена минимум на 5% ниже справедливой рыночной.

Таким образом, тем, кто планирует обновить автомобиль, стоит запастись терпением и дождаться холодов.