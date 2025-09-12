Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:50

Секреты рынка б/у авто: как выбрать машину за 1,5 млн и не переплатить — названы неожиданные фавориты

Средняя цена подержанных авто в России упала до 1,43 млн рублей — данные АВТОСТАТ

Российский рынок автомобилей с пробегом продолжает удивлять экспертов и покупателей: стоимость подержанных машин снижается уже несколько месяцев подряд. Для многих автолюбителей это стало сигналом к покупке, ведь приобрести иномарку или отечественный автомобиль сегодня можно дешевле, чем год назад. По статистике, в августе средняя цена легкового авто с пробегом составила 1,43 млн рублей.

Цены и динамика

По информации агентства "АВТОСТАТ", за год показатель упал на 4 % — с 1,49 млн рублей в августе 2024 года до нынешних значений. Несмотря на скепсис некоторых аналитиков, тренд остаётся устойчивым: снижение цен затронуло сразу несколько сегментов. Особенно заметно это на массовом рынке, где конкуренция среди продавцов высока.

"Этот показатель на 4 % меньше, чем год назад — 1,49 млн рублей в августе 2024-го", — сообщают эксперты агентства "АВТОСТАТ".

Таким образом, покупатели всё чаще обращают внимание на автомобили средней ценовой категории, которые сегодня выглядят оптимальным выбором по соотношению стоимости и возраста.

Популярные модели

В числе машин, чья цена наиболее близка к средней рыночной отметке в 1,5 млн рублей, аналитики назвали несколько иномарок. Лидерами стали Kia Rio и Hyundai Solaris четырёхлетнего возраста. Эти автомобили традиционно популярны на российском рынке благодаря надёжности, доступному сервису и большому выбору на вторичном рынке.

Среди более возрастных машин выделяются шестилетняя Renault Arkana, семилетние Kia Ceed и Toyota Corolla. Несмотря на солидный возраст, эти модели сохраняют высокий спрос из-за хорошего соотношения цены и качества, а также репутации в плане надёжности.

Особого внимания заслуживает восьмилетняя Hyundai Creta. Кроссовер пользуется популярностью у российских семей благодаря вместительному салону и проходимости, при этом стоимость остаётся в пределах средней по рынку.

Новые игроки

Интересно, что в категории относительно свежих автомобилей — двухлетних и младше — всё чаще встречаются представители китайского автопрома. Так, к числу востребованных моделей относятся Chery Tiggo 4 PRO и OMODA S5. Эти машины предлагают современный дизайн, богатое оснащение и гарантийную поддержку от производителя. При этом цена остаётся на уровне привычных корейских и японских конкурентов.

Покупатели отмечают, что китайские бренды становятся достойной альтернативой классическим лидерам рынка, а дилеры активно продвигают их на вторичном рынке.

Как формировалась цена

Средняя стоимость определялась на основе анализа объявлений о продаже автомобилей. При этом учитывались только цены, выставленные продавцами, без фактической информации о реальных сделках. Это значит, что итоговые суммы могут быть чуть ниже, ведь в процессе торга покупатели часто добиваются скидок.

Эксперты подчеркивают: для реального понимания ситуации на рынке важно учитывать не только средние показатели, но и востребованность конкретных моделей, состояние машин и региональные различия.

Снижение цен на подержанные автомобили в России открывает возможности для тех, кто давно планировал покупку. В сегменте около 1,5 млн рублей можно найти как проверенные временем корейские и японские модели, так и современные китайские аналоги с небольшим пробегом. Покупателям остаётся лишь правильно оценить техническое состояние машины и взвесить преимущества каждой марки.

Три интересных факта

  1. Kia Rio уже несколько лет подряд входит в топ-3 самых продаваемых автомобилей в России, включая новые и подержанные машины.
  2. Toyota Corolla считается самой массовой моделью в истории мирового автопрома — с момента её выпуска продано более 50 миллионов экземпляров.
  3. Китайский бренд OMODA появился на российском рынке лишь в 2022 году, но уже успел занять заметную нишу на вторичном рынке.

