Почему каждая третья машина с пробегом теперь дороже миллиона — шокирующие данные аналитиков

Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в России по итогам семи месяцев 2025 года достигла 1,15 миллиона рублей. Такие данные привел генеральный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков. Данные "Автостата” отражают текущую ситуацию на рынке подержанных автомобилей в России и позволяют оценить динамику цен и структуру спроса.

"На автомобили стоимостью более 1 млн рублей приходится 36 % рынка легковых автомобилей с пробегом. Однако в денежном выражении этот сегмент составляет 75 % от всего рынка б/у машин.

За 7 месяцев 2025 года его емкость превысила 3,7 трлн рублей", — написал он в своем Telegram-канале. Автомобили стоимостью более 1 миллиона рублей занимают значительную долю на рынке подержанных автомобилей и формируют основную часть денежного оборота.

Бюджетный сегмент: почти 40% рынка и популярные модели "Автоваза” и иномарок

Почти 40 % рынка подержанных автомобилей в России занимают машины стоимостью до 500 тысяч рублей. В этом сегменте наибольшим спросом пользуются классические модели "Автоваза" и переднеприводные иномарки возрастом 10-20 лет. В бюджетном сегменте рынка подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуются отечественные автомобили и старые иномарки.

Также доступны автомобили иностранных марок 2000-х годов выпуска, обычно с пробегом 200-300 тысяч км. Бессменным лидером бюджетного сегмента остается Ford Focus первого и второго поколений. Автомобили иностранных марок 2000-х годов выпуска с большим пробегом также пользуются спросом в бюджетном сегменте рынка.

KIA Rio и Hyundai Solaris: от 564 тысяч рублей за автомобиль 2010 года до 840 тысяч за модель 2014 года

Корейские модели KIA Rio и Hyundai Solaris, массово появившиеся на рынке лишь в 2010-х годах, оцениваются дороже — от 564 тысяч рублей за автомобиль 2010 года до 840 тысяч за модель 2014 года. Корейские автомобили, выпущенные в 2010-х годах, оцениваются дороже, чем отечественные автомобили и старые иномарки.

На автомобили ценовой категории от 500 тысяч до 1 миллиона рублей приходится четверть всего рынка. Автомобили ценовой категории от 500 тысяч до 1 миллиона рублей занимают значительную долю на рынке подержанных автомобилей.

