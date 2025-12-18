Все ждали спада — вышло наоборот: что на самом деле происходит с подержанными авто

Разговоры о скорой стагнации рынка подержанных автомобилей не отражают реального положения дел и во многом формируют искаженное восприятие ситуации. Несмотря на сложный фон на авторынке в целом, сегмент машин с пробегом продолжает жить по собственным законам и демонстрирует устойчивость. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на мнение руководителя экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгения Ладушкина.

Иллюзия спада на фоне проблем с новыми авто

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка писал, что в 2026 году продажи автомобилей с пробегом могут остаться на уровне 2025 года либо вырасти не более чем на 5%. Однако, по оценке Ладушкина, такие прогнозы во многом основаны на ситуации в сегменте новых автомобилей, где действительно наблюдается снижение спроса.

Эксперт пояснил, что падение продаж новых машин связано прежде всего с их высокой стоимостью и усложнением доступа к автокредитам. Это создает ощущение общего замедления авторынка, хотя рынок автомобилей с пробегом развивается по иной логике и быстрее адаптируется к экономическим изменениям.

"История о том, что рынок подержанных автомобилей будет стагнировать, — это миф, выращенный искусственно. Продажи новых машин действительно падают из-за их высокой стоимости и трудностей с получением автокредитов. Однако рынок автомобилей с пробегом живет по другим законам и быстро реагирует на изменения в экономике", — пояснил руководитель LEM Solution Евгений Ладушкин.

Гибкость и широкий выбор для покупателей

По словам эксперта, ключевым преимуществом рынка подержанных автомобилей остается его гибкость. Здесь всегда присутствует широкий выбор предложений, что позволяет покупателям с разным уровнем дохода находить подходящие варианты. Существенную роль играют состояние автомобиля, прозрачность его истории и разумность самой покупки.

Ладушкин отметил, что именно эти факторы формируют устойчивый спрос. "В любом ценовом сегменте можно подобрать нужный вариант — рынок подержанных машин достаточно гибок и способен удовлетворить спрос разных категорий покупателей", — подчеркнул он, добавив, что говорить о серьезной стагнации в таких условиях не приходится.

Ограниченные риски для рынка

Эксперт не исключил, что определенные сложности могут возникнуть из-за повышения утилизационного сбора и ограничений на ввоз мощных автомобилей из-за рубежа. Однако, по его оценке, эти меры затронут лишь узкий сегмент импорта и не окажут заметного влияния на внутренний рынок подержанных машин.

В целом, как считает Ладушкин, рынок автомобилей с пробегом продолжит адаптироваться к экономической реальности, сохраняя спрос и способность удовлетворять потребности покупателей даже в условиях нестабильности.