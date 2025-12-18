Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Авторынок
Авторынок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:06

Все ждали спада — вышло наоборот: что на самом деле происходит с подержанными авто

Рынок подержанных авто не ждет стагнация — руководитель LEM Solution Ладушкин

Разговоры о скорой стагнации рынка подержанных автомобилей не отражают реального положения дел и во многом формируют искаженное восприятие ситуации. Несмотря на сложный фон на авторынке в целом, сегмент машин с пробегом продолжает жить по собственным законам и демонстрирует устойчивость. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на мнение руководителя экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгения Ладушкина.

Иллюзия спада на фоне проблем с новыми авто

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка писал, что в 2026 году продажи автомобилей с пробегом могут остаться на уровне 2025 года либо вырасти не более чем на 5%. Однако, по оценке Ладушкина, такие прогнозы во многом основаны на ситуации в сегменте новых автомобилей, где действительно наблюдается снижение спроса.

Эксперт пояснил, что падение продаж новых машин связано прежде всего с их высокой стоимостью и усложнением доступа к автокредитам. Это создает ощущение общего замедления авторынка, хотя рынок автомобилей с пробегом развивается по иной логике и быстрее адаптируется к экономическим изменениям.

"История о том, что рынок подержанных автомобилей будет стагнировать, — это миф, выращенный искусственно. Продажи новых машин действительно падают из-за их высокой стоимости и трудностей с получением автокредитов. Однако рынок автомобилей с пробегом живет по другим законам и быстро реагирует на изменения в экономике", — пояснил руководитель LEM Solution Евгений Ладушкин.

Гибкость и широкий выбор для покупателей

По словам эксперта, ключевым преимуществом рынка подержанных автомобилей остается его гибкость. Здесь всегда присутствует широкий выбор предложений, что позволяет покупателям с разным уровнем дохода находить подходящие варианты. Существенную роль играют состояние автомобиля, прозрачность его истории и разумность самой покупки.

Ладушкин отметил, что именно эти факторы формируют устойчивый спрос. "В любом ценовом сегменте можно подобрать нужный вариант — рынок подержанных машин достаточно гибок и способен удовлетворить спрос разных категорий покупателей", — подчеркнул он, добавив, что говорить о серьезной стагнации в таких условиях не приходится.

Ограниченные риски для рынка

Эксперт не исключил, что определенные сложности могут возникнуть из-за повышения утилизационного сбора и ограничений на ввоз мощных автомобилей из-за рубежа. Однако, по его оценке, эти меры затронут лишь узкий сегмент импорта и не окажут заметного влияния на внутренний рынок подержанных машин.

В целом, как считает Ладушкин, рынок автомобилей с пробегом продолжит адаптироваться к экономической реальности, сохраняя спрос и способность удовлетворять потребности покупателей даже в условиях нестабильности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Балансировка колес снижает вибрации и износ подвески — автомеханики сегодня в 5:28
Руль начинает бить не просто так: балансировка колес раскрывает неприятный сюрприз

Маленький грузик на колесе может решить больше, чем кажется: как балансировка влияет на комфорт, управляемость и ресурс автомобиля.

Читать полностью » Отметка GCL обязывает водителя носить очки за рулем — автоэксперт сегодня в 0:38
Эту отметку в правах нужно проверить сейчас: она грозит огромным штрафом на дороге

Отметка GCL в водительских правах может обернуться штрафом и проблемами на дороге. Автоюрист объяснил, что она означает и когда опасна.

Читать полностью » Сульфатация пластин является основной причиной потери ёмкости аккумулятора — Naavtotrasse вчера в 22:51
Машина может не завестись в любой момент: этот признак указывает, что аккумулятор на исходе

Аккумулятор в автомобиле изнашивается незаметно, но его состояние напрямую влияет на запуск двигателя и работу электроники. Как вовремя распознать проблему и избежать отказа в дороге.

Читать полностью » Верховный суд запретил водителям без большого пальца ездить на механике — ВС РФ вчера в 21:58
Лишился пальца — лишился механики: Верховный суд поставил точку в споре водителей

Верховный суд подтвердил медицинские ограничения для водителей с травмами руки. Почему индивидуальный стаж не стал аргументом.

Читать полностью » В двигателях Haval Jolion выявлены ошибки топливной коррекции — механики вчера в 20:14
Машина мечты превращается в лотерею на колёсах: Haval Jolion играет с нервами владельцев

Популярный Haval Jolion радует ценой и дизайном, но скрывает несколько типичных слабых мест. Мы разобрали их подробно и объяснили, как избежать проблем.

Читать полностью » Видеорегистратор защищает водителя в конфликтах с пешеходами — автоюрист вчера в 18:42
Пешеход сам бросился под машину? Без этого устройства ты всё равно будешь виноват

Даже лёгкое касание пешехода зеркалом может обернуться серьёзными проблемами для водителя. Автоюрист объяснил, как действовать и защитить себя в такой ситуации.

Читать полностью » Ответственность дорожных служб за зимние ДТП предусмотрена нормами ГОСТ — Авто Mail вчера в 16:55
Попал в аварию из-за снега и льда? Этот скрытый нюанс может переложить вину на дорожные службы

Зимние аварии часто происходят из-за неубранных дорог и льда. Какие нормы обязаны соблюдать дорожные службы и как водителю добиться компенсации за ущерб.

Читать полностью » Установку деталей от других моделей признается переоборудованием — юрист Цветкова вчера в 14:25
Хотел улучшить — а попал под штраф: как обычная фара превращает авто в нарушителя

Установка деталей от других моделей кажется простым решением, но может обернуться проблемами. Юрист объясняет, как сделать всё законно и безопасно.

Читать полностью »

Новости
Мир
В Финляндии усомнились в пользе членства в Еврозоне — министр финансов Пурра
Общество
В Госдуме одобрили подтверждение возраста через Max наравне с паспортом — Госдума
Наука
Археологи обнаружили средневековый клад в Кутногорском крае — Popular Mechanics
Экономика
Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% с 1 января — доцент Балынин
Туризм
Зимние путешествия в Азию могут сорваться — турэксперт PrimaMedia
Туризм
Не кладите гаджеты в чемодан — эксперт по туризму Лаврухина
Общество
Террористов в колониях предложили изолировать пожизненно — заммуфтия Мустафин
Общество
В Госдуму предложили налоговый вычет за ветеринарные услуги — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet