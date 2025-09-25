Кредиты рухнули, а продажи стоят на месте: парадокс на вторичном рынке автомобилей в России

Автомобильный рынок в России продолжает меняться. Если спрос на подержанные машины сохраняется примерно на прежнем уровне, то выдача кредитов на такие авто заметно снизилась. Это отражает не только экономическую ситуацию, но и особенности самого сегмента "вторички".

Что происходит с автокредитами

По итогам первых восьми месяцев 2025 года банки оформили 284 тыс. кредитов на машины с пробегом. Это на 58% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении сокращение оказалось ещё более ощутимым — минус 63%, до 340 млрд рублей.

"Кредиты на автомобили с пробегом не субсидируются никем. Банковская ставка существенно выросла", — заявил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Средняя ставка по автокредитам на "вторичку" составила 26,3%, что выше прошлогоднего уровня на 5,7 п. п. Для сравнения: в 2023 году кредиты выдавались под 15-17%. Одобрение таких заявок упало до 25%, а доля рынка среди всех автокредитов снизилась до 7,4%.

Общее количество автокредитов (на новые и подержанные машины) тоже сократилось — на 32%. За январь-август россияне получили 730,8 тыс. займов против 1,08 млн годом ранее.

Почему рынок подержанных машин держится

На первый взгляд ситуация противоречивая: кредиты падают, а продажи машин с пробегом остаются на уровне прошлого года. За восемь месяцев 2025-го в стране перепродали 3,87 млн автомобилей — на 0,3% больше, чем год назад.

Эксперты выделяют две основные причины.

Основу рынка составляют старые и доступные автомобили. Более 70% машин старше 10 лет, а около 40% сделок совершается по цене ниже 500 тыс. рублей. Вместо автокредитов покупатели используют альтернативные решения: займы под залог автомобиля или обычные потребительские кредиты.

Таким образом, спрос поддерживается за счёт дешёвого сегмента и гибкости покупателей.

Сравнение: новые и подержанные автомобили

Показатель Новые автомобили Подержанные автомобили Средняя ставка по кредиту 17-20% 26,3% Наличие субсидий Есть госпрограммы Отсутствуют Доля сделок в кредит Более 50% Около 25% Средний возраст 0-3 года Более 10 лет у 70% машин Цена От 1,5 млн руб. От 300-500 тыс. руб.

Советы шаг за шагом: как купить подержанный автомобиль

Определите бюджет и сразу решите, нужен ли вам кредит или выгоднее накопить. Изучите предложения на популярных площадках и сравните стоимость аналогичных моделей. Обратите внимание на расходные материалы: шины, аккумулятор, тормозные колодки. Их замена может обойтись в десятки тысяч рублей. Проверьте историю машины через онлайн-сервисы: ДТП, количество владельцев, ограничения. Используйте услуги независимого эксперта или автоподбора, если не уверены в технической оценке. Рассчитайте полную стоимость владения — страховка, налоги, ТО. Иногда дешевле взять более свежую модель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать автомобиль без диагностики.

Последствие: скрытые дефекты, дорогостоящий ремонт.

Альтернатива: проверить машину на СТО перед сделкой.

Ошибка: оформлять кредит без сравнения предложений.

Последствие: переплата в сотни тысяч рублей.

Альтернатива: использовать кредитные калькуляторы и онлайн-заявки для подбора лучших условий.

Ошибка: брать дорогую машину "на последние деньги".

Последствие: нехватка средств на страховку и обслуживание.

Альтернатива: выбирать доступный сегмент или рассмотреть каршеринг.

А что если…

Если ставки по кредитам останутся высокими, рынок подержанных авто продолжит двигаться в сторону дешёвых сделок "за наличные". Но если банки предложат специальные программы или вернётся субсидирование, ситуация может измениться: спрос на более дорогие и свежие автомобили возрастёт.

Плюсы и минусы покупки подержанного авто

Плюсы Минусы Доступная цена Высокий риск поломок Большой выбор моделей Сложность проверки истории Медленная потеря стоимости Высокие ставки по кредитам Возможность купить без кредита Нет субсидий и госпрограмм

FAQ

Как выбрать подержанный автомобиль?

Лучше ориентироваться на проверенные марки с доступными запчастями. Оптимальный вариант — машина 5-7 лет с прозрачной историей.

Сколько стоит страховка на "вторичку"?

Стоимость ОСАГО и КАСКО зависит от возраста авто, региона и опыта водителя. Обычно страховка на старую машину дешевле, но КАСКО на авто старше 7-8 лет редко оформляют.

Что лучше: кредит или потребительский займ?

Если нужен небольшой объём средств, выгоднее потребительский кредит без залога. Но для дорогих машин банки предлагают спецпрограммы, хоть и под более высокий процент.

Мифы и правда

Миф: выгоднее всегда покупать новую машину.

Правда: подержанный автомобиль дешевле минимум в полтора-два раза, при этом большинство функций и комфорта сохраняется.

Миф: все подержанные авто проблемные.

Правда: многое зависит от владельца. При регулярном обслуживании машина может прослужить ещё долго.

Миф: страховка на старую машину не нужна.

Правда: ОСАГО обязательно, а добровольная страховка защитит от непредвиденных расходов.

Исторический контекст

В начале 2000-х годов рынок подержанных машин в России рос за счёт ввоза автомобилей из Европы и Японии. Позже правила ужесточились, но спрос не снизился. В кризисные годы именно "вторичка" спасала россиян, когда новые автомобили становились недоступны.

