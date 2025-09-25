Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:21

Кредиты рухнули, а продажи стоят на месте: парадокс на вторичном рынке автомобилей в России

"Автостат": в России за январь-август выдали на 58% меньше кредитов на "вторичку"

Автомобильный рынок в России продолжает меняться. Если спрос на подержанные машины сохраняется примерно на прежнем уровне, то выдача кредитов на такие авто заметно снизилась. Это отражает не только экономическую ситуацию, но и особенности самого сегмента "вторички".

Что происходит с автокредитами

По итогам первых восьми месяцев 2025 года банки оформили 284 тыс. кредитов на машины с пробегом. Это на 58% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении сокращение оказалось ещё более ощутимым — минус 63%, до 340 млрд рублей.

"Кредиты на автомобили с пробегом не субсидируются никем. Банковская ставка существенно выросла", — заявил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Средняя ставка по автокредитам на "вторичку" составила 26,3%, что выше прошлогоднего уровня на 5,7 п. п. Для сравнения: в 2023 году кредиты выдавались под 15-17%. Одобрение таких заявок упало до 25%, а доля рынка среди всех автокредитов снизилась до 7,4%.

Общее количество автокредитов (на новые и подержанные машины) тоже сократилось — на 32%. За январь-август россияне получили 730,8 тыс. займов против 1,08 млн годом ранее.

Почему рынок подержанных машин держится

На первый взгляд ситуация противоречивая: кредиты падают, а продажи машин с пробегом остаются на уровне прошлого года. За восемь месяцев 2025-го в стране перепродали 3,87 млн автомобилей — на 0,3% больше, чем год назад.

Эксперты выделяют две основные причины.

  1. Основу рынка составляют старые и доступные автомобили. Более 70% машин старше 10 лет, а около 40% сделок совершается по цене ниже 500 тыс. рублей.

  2. Вместо автокредитов покупатели используют альтернативные решения: займы под залог автомобиля или обычные потребительские кредиты.

Таким образом, спрос поддерживается за счёт дешёвого сегмента и гибкости покупателей.

Сравнение: новые и подержанные автомобили

Показатель Новые автомобили Подержанные автомобили
Средняя ставка по кредиту 17-20% 26,3%
Наличие субсидий Есть госпрограммы Отсутствуют
Доля сделок в кредит Более 50% Около 25%
Средний возраст 0-3 года Более 10 лет у 70% машин
Цена От 1,5 млн руб. От 300-500 тыс. руб.

Советы шаг за шагом: как купить подержанный автомобиль

  1. Определите бюджет и сразу решите, нужен ли вам кредит или выгоднее накопить.

  2. Изучите предложения на популярных площадках и сравните стоимость аналогичных моделей.

  3. Обратите внимание на расходные материалы: шины, аккумулятор, тормозные колодки. Их замена может обойтись в десятки тысяч рублей.

  4. Проверьте историю машины через онлайн-сервисы: ДТП, количество владельцев, ограничения.

  5. Используйте услуги независимого эксперта или автоподбора, если не уверены в технической оценке.

  6. Рассчитайте полную стоимость владения — страховка, налоги, ТО. Иногда дешевле взять более свежую модель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать автомобиль без диагностики.

  • Последствие: скрытые дефекты, дорогостоящий ремонт.

  • Альтернатива: проверить машину на СТО перед сделкой.

  • Ошибка: оформлять кредит без сравнения предложений.

  • Последствие: переплата в сотни тысяч рублей.

  • Альтернатива: использовать кредитные калькуляторы и онлайн-заявки для подбора лучших условий.

  • Ошибка: брать дорогую машину "на последние деньги".

  • Последствие: нехватка средств на страховку и обслуживание.

  • Альтернатива: выбирать доступный сегмент или рассмотреть каршеринг.

А что если…

Если ставки по кредитам останутся высокими, рынок подержанных авто продолжит двигаться в сторону дешёвых сделок "за наличные". Но если банки предложат специальные программы или вернётся субсидирование, ситуация может измениться: спрос на более дорогие и свежие автомобили возрастёт.

Плюсы и минусы покупки подержанного авто

Плюсы Минусы
Доступная цена Высокий риск поломок
Большой выбор моделей Сложность проверки истории
Медленная потеря стоимости Высокие ставки по кредитам
Возможность купить без кредита Нет субсидий и госпрограмм

FAQ

Как выбрать подержанный автомобиль?
Лучше ориентироваться на проверенные марки с доступными запчастями. Оптимальный вариант — машина 5-7 лет с прозрачной историей.

Сколько стоит страховка на "вторичку"?
Стоимость ОСАГО и КАСКО зависит от возраста авто, региона и опыта водителя. Обычно страховка на старую машину дешевле, но КАСКО на авто старше 7-8 лет редко оформляют.

Что лучше: кредит или потребительский займ?
Если нужен небольшой объём средств, выгоднее потребительский кредит без залога. Но для дорогих машин банки предлагают спецпрограммы, хоть и под более высокий процент.

Мифы и правда

  • Миф: выгоднее всегда покупать новую машину.
    Правда: подержанный автомобиль дешевле минимум в полтора-два раза, при этом большинство функций и комфорта сохраняется.

  • Миф: все подержанные авто проблемные.
    Правда: многое зависит от владельца. При регулярном обслуживании машина может прослужить ещё долго.

  • Миф: страховка на старую машину не нужна.
    Правда: ОСАГО обязательно, а добровольная страховка защитит от непредвиденных расходов.

Исторический контекст

В начале 2000-х годов рынок подержанных машин в России рос за счёт ввоза автомобилей из Европы и Японии. Позже правила ужесточились, но спрос не снизился. В кризисные годы именно "вторичка" спасала россиян, когда новые автомобили становились недоступны.

Три интересных факта

  1. Россия входит в тройку крупнейших рынков подержанных машин в Европе.

  2. Средний возраст автомобиля в стране — более 14 лет.

  3. На Дальнем Востоке по-прежнему популярен импорт японских праворульных машин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи автомобилей в Китае в августе выросли на 16,5% — данные отраслевых ассоциаций вчера в 20:43

Автомобильный вулкан Китая рвётся наружу: продажи сметают все прогнозы

Китайский авторынок вновь удивил: одни бренды укрепляют лидерство, другие теряют позиции. Какие модели стали новыми хитами, а кто сдал назад?

Читать полностью » Топ-менеджер BMW Йохен Голлер: эпоха ДВС не закончится никогда вчера в 19:31

Двигатель вечности: BMW обещает, что бензин ещё долго будет в седле

BMW удивила заявлением о том, что бензиновые моторы ещё долго останутся в строю. Почему концерн не спешит отказываться от ДВС и что это значит для водителей?

Читать полностью » Stellantis приостановил работу заводов в Италии, Франции, Польше, Германии и Испании из-за падения спроса вчера в 18:23

Империя Stellantis трещит по швам: массовые остановки заводов бьют по водителям

Stellantis временно закрывает заводы в Италии, Франции и других странах. Что происходит с Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale — и чего ждать покупателям?

Читать полностью » Эксперт назвал ошибки эксплуатации, которые сокращают ресурс турбонаддува до 50 тыс. км вчера в 17:58

Турбина горит быстрее, чем сигарета на ветру: одна ошибка и ремонт обойдётся в сотни тысяч

Главные ошибки, которые совершают водители китайских авто, приводят к поломке турбины. Разбираем, как продлить ресурс и избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Porsche, Mercedes и Audi пересмотрели планы по люксовым электромобилям из-за падения спроса вчера в 16:43

Электромечта треснула по швам: немецкие бренды откатываются к гибридам

Немецкие автогиганты корректируют стратегию: продажи дорогих электрокаров падают, и бренды возвращаются к гибридам и бензиновым решениям.

Читать полностью » Средняя зарплата водителей грузовиков в России в августе составила 180 тысяч рублей вчера в 15:51

Грузовики тащат золото России: где дальнобойщики всё ещё зарабатывают больше 180 тысяч

Зарплаты дальнобойщиков по регионам России: где выгоднее работать, как меняется рынок и что ждать от каршеринга в ближайшие годы.

Читать полностью » Эксперты: доля электромобилей Peugeot в Европе составила около 15% против более 20% у Volkswagen и Hyundai вчера в 14:52

Колесо крутится, но буксует: как Peugeot застрял на обочине электрогонки

Peugeot удерживает лидирующие позиции в Европе, но отстаёт от Volkswagen и Hyundai по доле электромобилей. Почему стратегия мультиэнергетики работает не идеально?

Читать полностью » Porsche заморозила выпуск новой линейки электромобилей из-за рыночных условий вчера в 13:19

Батареи не спасли: премиум-бренд ушёл в минус из-за провала электропланов

Volkswagen пересматривает стратегию после проблем с Porsche: отмена новой линейки электромобилей привела к многомиллиардным убыткам.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Уролог Артур Богатырев: скрытые инфекции могут снижать мужскую фертильность
ПФО

Экс-супруг сдал жильё без согласия и стал фигурантом дела в Пензе
Спорт и фитнес

ВОЗ заявила, что регулярные поездки на велосипеде снижают риск травм коленей
Туризм

Специалисты напомнили об опасности бесплатного Wi-Fi в аэропорту
Наука

Венский университет: квантовые корреляции делают временные кристаллы устойчивыми
Спорт и фитнес

Учёные: подвижность суставов для шпагата сохраняется у взрослых до 70 лет
Садоводство

Уход за хвойными осенью повышает зимостойкость и предотвращает повреждения растений
Авто и мото

Продажи премиальных автомобилей в России в августе 2025 года снизились на 20% — данные аналитиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet