Кредиты рухнули, а продажи стоят на месте: парадокс на вторичном рынке автомобилей в России
Автомобильный рынок в России продолжает меняться. Если спрос на подержанные машины сохраняется примерно на прежнем уровне, то выдача кредитов на такие авто заметно снизилась. Это отражает не только экономическую ситуацию, но и особенности самого сегмента "вторички".
Что происходит с автокредитами
По итогам первых восьми месяцев 2025 года банки оформили 284 тыс. кредитов на машины с пробегом. Это на 58% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении сокращение оказалось ещё более ощутимым — минус 63%, до 340 млрд рублей.
"Кредиты на автомобили с пробегом не субсидируются никем. Банковская ставка существенно выросла", — заявил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Средняя ставка по автокредитам на "вторичку" составила 26,3%, что выше прошлогоднего уровня на 5,7 п. п. Для сравнения: в 2023 году кредиты выдавались под 15-17%. Одобрение таких заявок упало до 25%, а доля рынка среди всех автокредитов снизилась до 7,4%.
Общее количество автокредитов (на новые и подержанные машины) тоже сократилось — на 32%. За январь-август россияне получили 730,8 тыс. займов против 1,08 млн годом ранее.
Почему рынок подержанных машин держится
На первый взгляд ситуация противоречивая: кредиты падают, а продажи машин с пробегом остаются на уровне прошлого года. За восемь месяцев 2025-го в стране перепродали 3,87 млн автомобилей — на 0,3% больше, чем год назад.
Эксперты выделяют две основные причины.
-
Основу рынка составляют старые и доступные автомобили. Более 70% машин старше 10 лет, а около 40% сделок совершается по цене ниже 500 тыс. рублей.
-
Вместо автокредитов покупатели используют альтернативные решения: займы под залог автомобиля или обычные потребительские кредиты.
Таким образом, спрос поддерживается за счёт дешёвого сегмента и гибкости покупателей.
Сравнение: новые и подержанные автомобили
|Показатель
|Новые автомобили
|Подержанные автомобили
|Средняя ставка по кредиту
|17-20%
|26,3%
|Наличие субсидий
|Есть госпрограммы
|Отсутствуют
|Доля сделок в кредит
|Более 50%
|Около 25%
|Средний возраст
|0-3 года
|Более 10 лет у 70% машин
|Цена
|От 1,5 млн руб.
|От 300-500 тыс. руб.
Советы шаг за шагом: как купить подержанный автомобиль
-
Определите бюджет и сразу решите, нужен ли вам кредит или выгоднее накопить.
-
Изучите предложения на популярных площадках и сравните стоимость аналогичных моделей.
-
Обратите внимание на расходные материалы: шины, аккумулятор, тормозные колодки. Их замена может обойтись в десятки тысяч рублей.
-
Проверьте историю машины через онлайн-сервисы: ДТП, количество владельцев, ограничения.
-
Используйте услуги независимого эксперта или автоподбора, если не уверены в технической оценке.
-
Рассчитайте полную стоимость владения — страховка, налоги, ТО. Иногда дешевле взять более свежую модель.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать автомобиль без диагностики.
-
Последствие: скрытые дефекты, дорогостоящий ремонт.
-
Альтернатива: проверить машину на СТО перед сделкой.
-
Ошибка: оформлять кредит без сравнения предложений.
-
Последствие: переплата в сотни тысяч рублей.
-
Альтернатива: использовать кредитные калькуляторы и онлайн-заявки для подбора лучших условий.
-
Ошибка: брать дорогую машину "на последние деньги".
-
Последствие: нехватка средств на страховку и обслуживание.
-
Альтернатива: выбирать доступный сегмент или рассмотреть каршеринг.
А что если…
Если ставки по кредитам останутся высокими, рынок подержанных авто продолжит двигаться в сторону дешёвых сделок "за наличные". Но если банки предложат специальные программы или вернётся субсидирование, ситуация может измениться: спрос на более дорогие и свежие автомобили возрастёт.
Плюсы и минусы покупки подержанного авто
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Высокий риск поломок
|Большой выбор моделей
|Сложность проверки истории
|Медленная потеря стоимости
|Высокие ставки по кредитам
|Возможность купить без кредита
|Нет субсидий и госпрограмм
FAQ
Как выбрать подержанный автомобиль?
Лучше ориентироваться на проверенные марки с доступными запчастями. Оптимальный вариант — машина 5-7 лет с прозрачной историей.
Сколько стоит страховка на "вторичку"?
Стоимость ОСАГО и КАСКО зависит от возраста авто, региона и опыта водителя. Обычно страховка на старую машину дешевле, но КАСКО на авто старше 7-8 лет редко оформляют.
Что лучше: кредит или потребительский займ?
Если нужен небольшой объём средств, выгоднее потребительский кредит без залога. Но для дорогих машин банки предлагают спецпрограммы, хоть и под более высокий процент.
Мифы и правда
-
Миф: выгоднее всегда покупать новую машину.
Правда: подержанный автомобиль дешевле минимум в полтора-два раза, при этом большинство функций и комфорта сохраняется.
-
Миф: все подержанные авто проблемные.
Правда: многое зависит от владельца. При регулярном обслуживании машина может прослужить ещё долго.
-
Миф: страховка на старую машину не нужна.
Правда: ОСАГО обязательно, а добровольная страховка защитит от непредвиденных расходов.
Исторический контекст
В начале 2000-х годов рынок подержанных машин в России рос за счёт ввоза автомобилей из Европы и Японии. Позже правила ужесточились, но спрос не снизился. В кризисные годы именно "вторичка" спасала россиян, когда новые автомобили становились недоступны.
Три интересных факта
-
Россия входит в тройку крупнейших рынков подержанных машин в Европе.
-
Средний возраст автомобиля в стране — более 14 лет.
-
На Дальнем Востоке по-прежнему популярен импорт японских праворульных машин.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru