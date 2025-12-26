Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:59

Автокредиты на машины с пробегом взлетели в 2025-м: заявок стало на 73% больше, но суммы “усохли”

Lada стала лидером по заявкам на кредит среди машин с пробегом — Авито Авто

Россияне всё активнее используют кредиты для покупки автомобилей с пробегом, и в 2025 году этот тренд заметно ускорился. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование "Авито Авто". По данным аналитиков платформы, во второй половине года число заявок на автокредитование на вторичном рынке выросло почти в полтора раза, хотя средний запрашиваемый чек при этом снизился.

Lada — главный выбор для кредитных заявок

Эксперты изучили заявки, отправленные через сервис на покупку машин у частных продавцов, и выяснили, что чаще всего россияне хотели оформить кредит на автомобили марки Lada. В пятёрку лидеров также вошли Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen. "В 2025 году на вторичном авторынке россияне чаще всего подавали заявки на покупку в кредит автомобилей марок Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen", — отметили в "Авито Авто".

Среди конкретных моделей абсолютным лидером по числу заявок стала Lada Granta. Далее в списке оказались Hyundai Solaris, Lada Priora, Toyota Camry и Kia Rio. Также в топ вошли Ford Focus, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и BMW 3 серии.

Сроки и суммы: средний кредит — 6,5 года

В 2025 году средний срок кредита на б/у автомобиль составил 6,5 года, а средняя сумма, которую указывали россияне в заявках, достигла 856 тыс. рублей. При этом динамика оказалась неоднозначной: во второй половине 2025 года число заявок выросло на 73,4% по сравнению с тем же периодом 2024-го, но средний размер кредита снизился на 10,2%.

Отдельно аналитики посчитали структуру заявок по происхождению марок. В топ-5 вошли автомобили из Японии (21,6%), Германии (20,9%), России (15,9%), Южной Кореи (15,9%) и США (8,8%).

Самые дешёвые и самые дорогие планы заёмщиков

Минимальные суммы чаще всего указывали в заявках на автомобили Lifan (459 тыс. рублей), Peugeot (500 тыс. рублей) и Lada (550 тыс. рублей). Наибольшие запросы — 2,8 млн и 2,3 млн рублей - приходились на Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado соответственно.

По срокам кредитования минимальные значения были у заявок на модели марок Lada и Lifan (по 6,2 года), а также Peugeot, Citroen и Opel (по 6,3 года). Быстрее всего заёмщики планировали закрыть кредит на Lada Priora (5,8 года) и Hyundai Accent (5,9 года), а также на Chevrolet Lacetti, Mitsubishi Lancer и Lada Kalina (по 6 лет).

