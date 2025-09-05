Японские авто сметают с аукционов: почему россияне боятся новых ограничений

Импорт автомобилей из Японии и Южной Кореи в Приморье вырос в 1,5 раза из-за опасений покупателей по поводу возможных ограничений. Об этом пишет "Известия" со ссылкой на данные Владивостокской таможни.

Статистика ввоза

Июль 2025 года - ввезено 31,1 тыс. машин для личного пользования (почти в полтора раза больше, чем годом ранее).

Январь-июль 2025 года - оформлено 172 тыс. автомобилей, что на 16% выше показателя за аналогичный период 2024 года.

Особенности рынка

По словам гендиректора "Автостата" Сергея Целикова:

52% импорта составляют праворульные модели ;

почти все автомобили привозят напрямую из Японии;

возраст машин сильно варьируется.

Эксперт "Автостата" Игорь Моржаретто отметил, что японские праворульные авто остаются самыми привлекательными и выгодными на вторичном рынке, поэтому именно на них приходится основной рост.

Причины ажиотажа

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков считает, что дополнительный стимул к увеличению ввоза дал страх перед возможным ужесточением правил для физических лиц.

Итог

Таким образом, Дальний Восток стал центром стремительного роста импорта подержанных машин, и главным двигателем этого процесса остаётся спрос на японские праворульные автомобили.