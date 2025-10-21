Машины зависли, деньги — в пути: тюменцы массово отменяют авто из Китая и Кореи

Что происходит с рынком подержанных автомобилей в Тюмени? Местные жители массово отказываются от заказов машин из Китая и Южной Кореи. Причина — путаница и постоянные переносы сроков введения новых ставок утильсбора.

Бизнес под ударом

Автоэксперт Дмитрий Демин рассказал URA. RU, что ситуация ударила не только по покупателям, но и по компаниям, занимающимся импортом машин.

"Я лично знаком с владельцами таких фирм и могу сказать, что после колебаний с датой введения нового утильсбора у многих из них начались финансовые проблемы. Сначала говорили о том, что новые нормы вступят в силу 1 ноября, потом был перенос на 1 декабря. Из-за неопределенности люди начали отменять заказы, а предприниматели — нести финансовые убытки. Потому что предоплата за заказанные автомобили уже перечислена китайским и корейским поставщикам", — пояснил эксперт.

Ложная информация и паника покупателей

Дополнительную волну отмен вызвали слухи о том, что по старым тарифам утильсбора можно ввести только автомобили, заказанные до 12 сентября. Эти данные оказались ложными, однако именно они заставили многих тюменцев отказаться от сделок.

Что изменится с декабря

Согласно новым правилам, с 1 декабря льготные ставки утильсбора (от 3,4 до 5,2 тыс. рублей) сохранятся только для автомобилей мощностью до 160 л. с.

Для машин с более мощными двигателями начнут действовать коммерческие ставки, которые в ряде случаев могут достигать нескольких миллионов рублей. Изначально эти изменения планировалось ввести 1 ноября, но срок был перенесён.