Подержанные авто из КНР стали золотой жилой для дилеров — и причина не только в цене

Китайские поставщики нашли новый способ заработать на российском рынке — и он связан вовсе не с продажей свежих с конвейера электромобилей. Всё больше компаний из КНР переключаются на экспорт подержанных машин, причём речь идёт не только об эконом-сегменте, но и о премиум-классах.

Почему подержанные авто стали популярны

Как рассказал генеральный директор компании Yiwei New Energy Technology Ван Сяньюй, с середины прошлого года объёмы экспорта автомобилей с пробегом из Китая в Россию выросли настолько, что принесли бизнесу стабильный доход — порядка $1-1,5 тыс. с каждой машины. А редкие модели могут приносить и больше: до 20-30 тыс. юаней ($2785-4175) прибыли.

По словам Ван Сяньюя, ключевыми факторами стали перенасыщение российского рынка новыми автомобилями и жёсткая конкуренция между производителями. Спрос на подержанные машины подстегнула и экономическая ситуация: снижение покупательной способности заставляет покупателей выбирать более доступные варианты. Ещё один важный момент — утилизационный сбор: для подержанных автомобилей он заметно ниже, чем для новых.

Корректировка стратегии экспортеров

Yiwei New Energy Technology уже изменила структуру поставок: 70% всего объёма экспорта в Россию теперь приходится именно на подержанные машины. По данным портала BitAuto, в первой половине текущего года общий объём экспорта китайских автомобилей в Россию снизился на 59% — до 171 тыс. единиц по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Интересно, что падение поставок новых авто не помешало росту сегмента подержанных. Это подтверждает, что рынок меняет ориентацию: автодилеры, особенно те, кто работает с премиум-сегментом, активно перестраиваются под новые условия.

Рынок премиум-машин с пробегом

Аналитики "Авто.ру Бизнес" ранее отмечали: в первой половине года доля автомобилей с пробегом, стоимость которых превышает 5 млн рублей, существенно выросла. Наибольший прирост показали китайские премиум-бренды. При этом, как и прежде, лидируют немецкие марки — их доля в премиум-сегменте достигла 67%, что на 3 процентных пункта выше, чем годом ранее.

Официальные дилеры также активнее предлагают подержанные авто, особенно в дорогих категориях. Это связано не только с изменением предпочтений покупателей, но и с тем, что автомобили премиум-класса медленнее теряют в цене, а спрос на них сохраняется даже в сложные экономические периоды.