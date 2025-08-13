Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка машины
Покупка машины
© www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:42

Подержанные авто из КНР стали золотой жилой для дилеров — и причина не только в цене

Yiwei New Energy Technology: 70% поставок из Китая в Россию теперь составляют автомобили с пробегом

Китайские поставщики нашли новый способ заработать на российском рынке — и он связан вовсе не с продажей свежих с конвейера электромобилей. Всё больше компаний из КНР переключаются на экспорт подержанных машин, причём речь идёт не только об эконом-сегменте, но и о премиум-классах.

Почему подержанные авто стали популярны

Как рассказал генеральный директор компании Yiwei New Energy Technology Ван Сяньюй, с середины прошлого года объёмы экспорта автомобилей с пробегом из Китая в Россию выросли настолько, что принесли бизнесу стабильный доход — порядка $1-1,5 тыс. с каждой машины. А редкие модели могут приносить и больше: до 20-30 тыс. юаней ($2785-4175) прибыли.

По словам Ван Сяньюя, ключевыми факторами стали перенасыщение российского рынка новыми автомобилями и жёсткая конкуренция между производителями. Спрос на подержанные машины подстегнула и экономическая ситуация: снижение покупательной способности заставляет покупателей выбирать более доступные варианты. Ещё один важный момент — утилизационный сбор: для подержанных автомобилей он заметно ниже, чем для новых.

Корректировка стратегии экспортеров

Yiwei New Energy Technology уже изменила структуру поставок: 70% всего объёма экспорта в Россию теперь приходится именно на подержанные машины. По данным портала BitAuto, в первой половине текущего года общий объём экспорта китайских автомобилей в Россию снизился на 59% — до 171 тыс. единиц по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Интересно, что падение поставок новых авто не помешало росту сегмента подержанных. Это подтверждает, что рынок меняет ориентацию: автодилеры, особенно те, кто работает с премиум-сегментом, активно перестраиваются под новые условия.

Рынок премиум-машин с пробегом

Аналитики "Авто.ру Бизнес" ранее отмечали: в первой половине года доля автомобилей с пробегом, стоимость которых превышает 5 млн рублей, существенно выросла. Наибольший прирост показали китайские премиум-бренды. При этом, как и прежде, лидируют немецкие марки — их доля в премиум-сегменте достигла 67%, что на 3 процентных пункта выше, чем годом ранее.

Официальные дилеры также активнее предлагают подержанные авто, особенно в дорогих категориях. Это связано не только с изменением предпочтений покупателей, но и с тем, что автомобили премиум-класса медленнее теряют в цене, а спрос на них сохраняется даже в сложные экономические периоды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

BYD Leopard 5 стал лидером продаж гибридных внедорожников в Китае в первой половине 2025 года вчера в 19:09

Китайский гибрид, который обошёл всех: почему Leopard 5 стал новым лидером рынка

BYD Leopard 5 стал лидером продаж в Китае среди гибридных внедорожников, получив обновлённую версию с AI-помощником, лидарами и премиальным комфортом.

Читать полностью » Volkswagen снимет с производства Touareg к середине 2026 года вчера в 18:05

Флагманский внедорожник Volkswagen уходит в историю — и даже электрическая версия не спасёт

Volkswagen завершит выпуск Touareg в 2026 году, отказавшись от электрической версии. На смену флагману придёт более доступный гибридный Tayron.

Читать полностью » Доля китайских автодилеров в России достигла 70 % по данным РОАД вчера в 17:01

Рекордный рост — и рекордные закрытия: что не так с рынком китайских авто

За три года китайские бренды заняли 70% дилерского рынка России, но бурный рост сменяется конкуренцией, закрытиями и борьбой за выживание.

Читать полностью » Национальный автосоюз предложил штраф 15 тысяч рублей за вчера в 16:28

Шторка за 15 тысяч: в России готовят новый удар по кошелькам водителей

В России предлагают ввести крупный штраф за "иранскую тонировку" — съёмные шторки на стёклах. Почему это может изменить правила игры на дорогах?

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в Китае с 1 по 10 августа снизились на 4% вчера в 15:05

Китайский авторынок сделал паузу — и тут же нашёл способ вернуться в рост

Август в Китае стартовал с замедления продаж машин, но электромобили, трейд-ин и сезонный спрос могут кардинально изменить картину к концу месяца.

Читать полностью » Huawei и GAC ускорят запуск премиального бренда автомобилей HuaWang вчера в 14:54

GAC и Huawei затеяли автомобильную революцию — премиум за цену массового авто

GAC и Huawei ускоряют создание нового премиального электробренда HuaWang, инвестируя еще 6 млрд юаней. Первая модель может выйти раньше срока.

Читать полностью » Автопилот безопаснее человека, но вызывает тревогу — объяснение экспертов вчера в 13:36

Будущее без руля уже здесь, но мы не готовы: страх перед машиной — это страх перед собой

Почему мы боимся автопилотов, но доверяем водителям с кофе за рулем? Разбираемся в парадоксах человеческого восприятия технологий и того, что стоит за нашими страхами.

Читать полностью » Как продлить срок службы автомобильного аккумулятора до 10 лет и больше — советы экспертов вчера в 12:30

Умирает не от старости, а от невнимательности: как сохранить аккумулятор надолго

Узнайте, как продлить срок службы автомобильного аккумулятора. От правильной эксплуатации до обслуживания — все, что нужно знать для долгой службы вашей батареи.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA: метеорит старше Земли взорвался в небе над Джорджией
Дом

Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец
Красота и здоровье

Новоселов: лекарства при деменции замедляют ухудшение когнитивных функций
Туризм

Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты
Авто и мото

Марат Хуснуллин: музыкальная разметка на М-12 помогает снизить риск ДТП
Спорт и фитнес

Джессика Маццуко назвала причины, по которым сложно подняться на носки
Авто и мото

Czinger отказался от выпуска Hyper GT и SUV, сосредоточится на гиперкаре 21C
Культура и шоу-бизнес

Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru