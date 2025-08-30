Три красных флага, которые выдают проблемы двигателя за минуту
Покупка машины с пробегом всегда связана с рисками, и главный из них — состояние двигателя. Ремонт мотора может обойтись в сотни тысяч рублей, а иногда и превысить половину стоимости авто. К счастью, даже без инструментов можно выявить признаки серьёзных проблем.
Почему это важно
Даже аккуратный на вид автомобиль может скрывать "убитый" мотор.
- Ремонт масложора (замена колец, колпачков) — от 170-200 тыс. ₽.
- Капитальный ремонт с расточкой цилиндров и заменой поршней — до 500 тыс. ₽ и выше.
При этом пробег легко скрутить, а вывести двигатель из строя можно одним перегревом или дешёвым маслом. Поэтому проверка мотора должна быть обязательным этапом.
Три главных "красных флага"
- Металлические стуки во время работы двигателя — износ цилиндров и поршневой группы.
- Повышенный расход масла ("масложор").
- Смешивание масла и охлаждающей жидкости, заметное ещё до запуска.
Наличие хотя бы одного признака — повод отказаться от покупки.
Осмотр до запуска
- Дайте мотору остыть: горячий осматривать небезопасно.
- Расширительный бачок: антифриз должен быть прозрачным, без масляной плёнки и грязи. Эмульсия = капитальный ремонт.
- Глушитель: проведите салфеткой. Допустим сухой чёрный налёт или конденсат. Жирная сажа — явный сигнал "масложора".
- Подтёки масла: проверьте стыки ГБЦ и поддона картера. Масляные запотевания говорят о проблемах с кольцами.
- Клапанный механизм через маслозаливную горловину: детали должны быть чистыми или с лёгким светлым налётом. Тёмные отложения и "гуталин" укажут на использование дешёвого или старого масла.
Проверка после запуска
Звуки работы:
- бензиновый мотор — ровная работа, допустимо лёгкое цоканье клапанов;
- дизель — глухие постукивания (норма), но не резкие удары.
Цепь ГРМ: характерный грохот, пропадающий на оборотах, указывает на её растяжение.
Тест с масляной крышкой: положите её на горловину. Если подпрыгивает от давления газов — кольца изношены.
Цвет выхлопа:
- прозрачный/белый на холодном моторе — норма,
- сизый — мотор жрёт масло. Проверяйте особенно на оборотах 3000-3500 с резкими перегазовками.
Когда отказаться от покупки
- Металлические удары в работе двигателя.
- Жирная сажа в глушителе.
- Масляная эмульсия в охлаждающей жидкости.
- Сизый выхлоп после перегазовок.
Даже один такой признак — сигнал искать другой автомобиль.
