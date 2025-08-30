Три красных флага, которые выдают проблемы двигателя за минуту

Покупка машины с пробегом всегда связана с рисками, и главный из них — состояние двигателя. Ремонт мотора может обойтись в сотни тысяч рублей, а иногда и превысить половину стоимости авто. К счастью, даже без инструментов можно выявить признаки серьёзных проблем.

Почему это важно

Даже аккуратный на вид автомобиль может скрывать "убитый" мотор.

Ремонт масложора (замена колец, колпачков) — от 170-200 тыс. ₽.

Капитальный ремонт с расточкой цилиндров и заменой поршней — до 500 тыс. ₽ и выше.

При этом пробег легко скрутить, а вывести двигатель из строя можно одним перегревом или дешёвым маслом. Поэтому проверка мотора должна быть обязательным этапом.

Три главных "красных флага"

Металлические стуки во время работы двигателя — износ цилиндров и поршневой группы. Повышенный расход масла ("масложор"). Смешивание масла и охлаждающей жидкости, заметное ещё до запуска.

Наличие хотя бы одного признака — повод отказаться от покупки.

Осмотр до запуска

Дайте мотору остыть: горячий осматривать небезопасно.

Расширительный бачок: антифриз должен быть прозрачным, без масляной плёнки и грязи. Эмульсия = капитальный ремонт.

Глушитель: проведите салфеткой. Допустим сухой чёрный налёт или конденсат. Жирная сажа — явный сигнал "масложора".

Подтёки масла: проверьте стыки ГБЦ и поддона картера. Масляные запотевания говорят о проблемах с кольцами.

Клапанный механизм через маслозаливную горловину: детали должны быть чистыми или с лёгким светлым налётом. Тёмные отложения и "гуталин" укажут на использование дешёвого или старого масла.

Проверка после запуска

Звуки работы:

бензиновый мотор — ровная работа, допустимо лёгкое цоканье клапанов;

дизель — глухие постукивания (норма), но не резкие удары.

Цепь ГРМ: характерный грохот, пропадающий на оборотах, указывает на её растяжение.

Тест с масляной крышкой: положите её на горловину. Если подпрыгивает от давления газов — кольца изношены.

Цвет выхлопа:

прозрачный/белый на холодном моторе — норма,

сизый — мотор жрёт масло. Проверяйте особенно на оборотах 3000-3500 с резкими перегазовками.

Когда отказаться от покупки

Металлические удары в работе двигателя. Жирная сажа в глушителе. Масляная эмульсия в охлаждающей жидкости. Сизый выхлоп после перегазовок.

Даже один такой признак — сигнал искать другой автомобиль.