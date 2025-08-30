Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:49

Три красных флага, которые выдают проблемы двигателя за минуту

Автоэксперты назвали главные признаки проблемного двигателя при покупке машины с пробегом

Покупка машины с пробегом всегда связана с рисками, и главный из них — состояние двигателя. Ремонт мотора может обойтись в сотни тысяч рублей, а иногда и превысить половину стоимости авто. К счастью, даже без инструментов можно выявить признаки серьёзных проблем.

Почему это важно

Даже аккуратный на вид автомобиль может скрывать "убитый" мотор.

  • Ремонт масложора (замена колец, колпачков) — от 170-200 тыс. ₽.
  • Капитальный ремонт с расточкой цилиндров и заменой поршней — до 500 тыс. ₽ и выше.

При этом пробег легко скрутить, а вывести двигатель из строя можно одним перегревом или дешёвым маслом. Поэтому проверка мотора должна быть обязательным этапом.

Три главных "красных флага"

  1. Металлические стуки во время работы двигателя — износ цилиндров и поршневой группы.
  2. Повышенный расход масла ("масложор").
  3. Смешивание масла и охлаждающей жидкости, заметное ещё до запуска.

Наличие хотя бы одного признака — повод отказаться от покупки.

Осмотр до запуска

  • Дайте мотору остыть: горячий осматривать небезопасно.
  • Расширительный бачок: антифриз должен быть прозрачным, без масляной плёнки и грязи. Эмульсия = капитальный ремонт.
  • Глушитель: проведите салфеткой. Допустим сухой чёрный налёт или конденсат. Жирная сажа — явный сигнал "масложора".
  • Подтёки масла: проверьте стыки ГБЦ и поддона картера. Масляные запотевания говорят о проблемах с кольцами.
  • Клапанный механизм через маслозаливную горловину: детали должны быть чистыми или с лёгким светлым налётом. Тёмные отложения и "гуталин" укажут на использование дешёвого или старого масла.

Проверка после запуска

Звуки работы:

  • бензиновый мотор — ровная работа, допустимо лёгкое цоканье клапанов;
  • дизель — глухие постукивания (норма), но не резкие удары.

Цепь ГРМ: характерный грохот, пропадающий на оборотах, указывает на её растяжение.
Тест с масляной крышкой: положите её на горловину. Если подпрыгивает от давления газов — кольца изношены.

Цвет выхлопа:

  • прозрачный/белый на холодном моторе — норма,
  • сизый — мотор жрёт масло. Проверяйте особенно на оборотах 3000-3500 с резкими перегазовками.

Когда отказаться от покупки

  1. Металлические удары в работе двигателя.
  2. Жирная сажа в глушителе.
  3. Масляная эмульсия в охлаждающей жидкости.
  4. Сизый выхлоп после перегазовок.

Даже один такой признак — сигнал искать другой автомобиль.

