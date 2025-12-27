Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пара выбирает автомобиль
Пара выбирает автомобиль
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:54

То, что считали запасным вариантом на авторынке: дилерская вторичка неожиданно вышла в плюс

Покупатели в России стали чаще выбирать подержанные авто у дилеров — эксперты рынка

Рынок автомобилей с пробегом в России в 2025 году демонстрирует заметный сдвиг в сторону официальных автосалонов. Покупатели всё чаще предпочитают приобретать подержанные машины у дилеров, а не у частных продавцов, даже несмотря на более высокий ценовой порог. Об этом сообщает портал zr.ru со ссылкой на исследование сервиса "Авито Авто", основанное на анализе объявлений и пользовательского спроса.

Спрос растёт двузначными темпами

По итогам 2025 года интерес к подержанным автомобилям стоимостью свыше одного миллиона рублей и возрастом до десяти лет вырос на 20,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Речь идёт именно о предложениях от официальных дилеров, что указывает на рост доверия к салонам и их программам продажи автомобилей с пробегом.

Такой сегмент традиционно считается более требовательным: покупатели ожидают прозрачной истории машины, технической проверки и юридических гарантий. Рост спроса показывает, что для многих эти факторы стали важнее, чем минимальная цена.

Популярные бренды и модели

Наибольшим спросом у покупателей пользовались проверенные временем марки. В числе лидеров оказались Kia, Toyota и Hyundai, а также немецкие BMW и Mercedes-Benz. Эти бренды стабильно воспринимаются как надёжные и ликвидные на вторичном рынке.

Среди конкретных моделей в число самых востребованных вошли Toyota Camry, Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Sportage. Также в десятку лидеров попали Lada Vesta, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia и Renault Duster, что подчёркивает разнообразие предпочтений в ценовом диапазоне выше одного миллиона рублей.

Китайские авто и ценовые изменения

Отдельный рост интереса зафиксирован к ряду марок и моделей. Спрос на Skoda увеличился более чем на 30 процентов, Volkswagen прибавил около 25 процентов. Уверенный рост показали Toyota, а также премиальные Lexus и Mercedes-Benz. Среди моделей наибольший скачок продемонстрировал Chery Tiggo 7 Pro — плюс 62 процента.

Дилеры, в свою очередь, чаще всего предлагали автомобили Kia и Hyundai, на которые пришлось свыше 20 процентов всех объявлений. Существенно выросло предложение Geely, BMW и Audi. При этом доля китайских брендов среди "свежих" машин на вторичном рынке превысила 21 процент, а приток таких автомобилей увеличился почти на 37 процентов.

Цены пошли вниз

Дополнительным фактором роста спроса стало снижение средней цены. В 2025 году она опустилась на 1,5 процента и составила около 1,9 миллиона рублей. Некоторые модели подешевели значительно сильнее: Chery Tiggo 7 Pro потерял в цене более 16 процентов, что эквивалентно почти 300 тысячам рублей.

Также стали доступнее Geely Coolray, Haval Jolion и Kia K5. Это сделало сегмент подержанных автомобилей у дилеров более привлекательным для покупателей, ориентированных на относительно новые машины с понятной историей эксплуатации.

