Hyundai Solaris
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:09

Покупатели тянутся к перекупщикам: на рынке скрыта логика, которую мало кто замечает

Авто.ру: популярные модели подержанных авто у перекупщиков — Ford Focus, Kia Rio и Solaris

Автомобильный рынок с пробегом в России давно стал отдельной экосистемой, где свои правила диктуют не только частные владельцы, но и профессиональные продавцы. Исследование "Авто.ру" показывает, что именно у перекупщиков чаще всего можно встретить самые популярные модели, а сами машины заметно отличаются по возрасту, пробегу и цене от тех, что выставляют обычные автовладельцы.

Особенности автомобилей у перекупщиков

В сегменте до 1,5 млн рублей у профессиональных продавцов преобладают машины относительно свежие: их средний возраст составляет менее 15 лет, а пробег держится в районе 187 тысяч километров. Цена таких авто в среднем достигает 758 тысяч рублей. Наибольшим спросом в этом диапазоне пользуются проверенные временем иномарки — Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris. Среди российских моделей чаще всего встречаются Lada Granta, Lada 2170 и Lada 2114.

В ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей "портрет" автомобиля заметно меняется. Здесь средний возраст машин около 10 лет, пробег — 146 тысяч километров, а цена составляет примерно 2,13 млн рублей. Наиболее востребованные представители этого сегмента — Toyota Camry, BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-класс.

Премиальный уровень отличается ещё более низким пробегом и "молодостью". Такие машины в среднем не старше 7 лет, с пробегом около 89 тысяч километров. Стоимость, как правило, выше — порядка 7,5 млн рублей. Лидируют в предложениях BMW X5, Range Rover и Toyota Land Cruiser.

Чем отличаются предложения от частных продавцов

Сравнивая предложения перекупщиков и обычных автовладельцев, можно заметить закономерность: у профессионалов автомобили дороже. Причины такой разницы кроются не только в классе представленных моделей, но и в состоянии машин. Как правило, автомобили у перекупщиков моложе на 2-4 года и имеют пробег на 10-25% меньше.

Это объясняется тем, что профессионалы стараются подбирать максимально "живые" варианты, которые не вызовут проблем у следующего владельца. При этом ценник повышается за счёт предпродажной подготовки: от базового обслуживания до мелкого ремонта и косметики.

Подход профессиональных продавцов

Рынок подержанных автомобилей в России с каждым годом становится всё старше, и найти действительно ухоженный экземпляр становится непросто. Поэтому роль перекупщиков, работающих "в белую", постепенно растёт.

"В отличие от "серых" перекупов, профессиональные продавцы, которые работают на свою репутацию, стремятся находить автомобили для дальнейшей продажи в хорошем состоянии. Сегодня таких машин все меньше на стареющем рынке. Кроме того, перед продажей профпродавцы, как правило, тщательно готовят авто к продаже: проверяют техническое состояние, проводят обслуживание и делают мелкий ремонт. Поэтому разница в цене отражает, в том числе, состояние автомобиля и уровень предпродажной подготовки", — отметил руководитель направления профессиональных продавцов Авто.ру Максим Манаенков.

