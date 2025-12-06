Россияне не экономят, а защищаются: настоящая причина бума каско на машины с пробегом

Каско в 2025 году всё чаще оформляют не на "новенькие" машины из салона, а на подержанные — и причина не в моде на экономию, а в том, что автомобиль и ремонт стали ощутимо дороже. Об этом сообщает "Российская газета". В Банке России отмечают рост спроса на добровольное автострахование за счёт машин с пробегом, а страховщики фиксируют явный перекос портфелей в пользу вторичного рынка.

Что говорит регулятор: полисы дешевле, выплаты — крупнее

В Банке России связали рост интереса к каско с увеличением стоимости самих автомобилей и восстановительного ремонта. По данным регулятора, при средней цене полиса 21,5 тыс. рублей средняя выплата за 9 месяцев 2025 года составила 211,3 тыс.

Невысокая средняя цена полиса, как считают в ЦБ, указывает на популярность недорогих программ с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой. Отдельно отмечается и влияние краткосрочных полисов: они дешевле долгосрочных и тоже "тянут" среднюю стоимость вниз. Для сравнения, в периоды преобладания полного покрытия средняя цена каско доходила до 45 тыс. рублей.

Авто с пробегом доминируют: цифры и объяснение от Демидова

Тренд подтверждает вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. По его словам, спрос на страхование машин с пробегом существенно превышает число полисов на новые автомобили. В структуре новых клиентов доля авто без пробега составляет около 26%, тогда как на автомобили с пробегом приходится более 74%. Демидов увязывает это с общим снижением объёмов продаж новых автомобилей на рынке.

В "Согласии" также приводят портрет сегмента: в портфеле автокаско компании доля подержанных автомобилей — 31%, в основном это BMW, Mercedes, Toyota, Geely, Audi, Haval. Возраст таких машин, как уточняется, чаще всего до 5 лет.

Возраст машины и "мини-каско": где страховщики расходятся

Директор проектов каско "СберСтрахования" Павел Бородин описал, какие авто страхуют чаще всего: за январь-сентябрь 2025 года лидируют машины возрастом 1 год (24% всех оформленных полисов) и 2 года (21%). Доля застрахованных автомобилей 2025 года выпуска составила 6%, а среди подержанных брендов чаще встречались Haval, Changan и Geely (по 8%).

Бородин уточняет условия: каско можно оформить на отечественные автомобили не старше 7 лет и иномарки не старше 12 лет; машины старше 15 лет страхуют редко, и их доля — менее 1% портфеля. Демидов, напротив, говорит об устойчивом спросе на страхование автомобилей старше 15 лет — обычно через полисы мини-каско с ограниченным покрытием, например, с выплатой только при ДТП по вине другого участника, если виновник установлен, но у него нет действующего ОСАГО.

Что ждут дальше: старение парка и рост сборов

Демидов отмечает, что рост сборов в последнее время обеспечили именно бюджетные программы мини-каско. Причина — подорожание автомобилей и рост страховых сумм: владельцы машин с большим пробегом начали воспринимать каско как способ защитить имущество, потому что возможные траты на ремонт стали казаться критичными. В "Согласии" добавляют: если тенденция старения автопарка продолжится, понадобится развивать продукты, которые удовлетворят желание клиентов быть застрахованными и при этом учтут риски страховщиков.

На следующий год эксперты прогнозируют дальнейший рост сборов по каско на фоне увеличения утилизационного сбора и общей стоимости автомобилей. Ключевой тренд формулируется просто: чем дороже становится средний автомобиль, тем сильнее у владельцев мотивация страховать его как ценное имущество, особенно если заменить машину покупкой новой становится труднее.