Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Авторынок
Авторынок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:02

Покупка подержанного авто через интернет: что никто не расскажет новичкам

Перекупщик раскрыл риски покупки подержанного автомобиля через интернет

Рынок подержанных автомобилей с каждым годом только растёт. И если купить новую машину не всегда возможно или разумно, всё больше водителей обращают внимание на б/у варианты. Но как не попасть впросак и не приобрести проблемный автомобиль? Опытный перекупщик поделился с порталом naavtotrasse. ru своими советами.

Не торопитесь — дайте себе время

Покупка автомобиля с пробегом — это не спринт, а марафон. Спешка здесь ни к чему. Лучше выделить на выбор и проверку машины пару недель. Некоторые даже берут отпуск, чтобы полностью сосредоточиться на поиске. Такой подход помогает избежать импульсивных решений и тщательно оценить каждый вариант.

Важно иметь не только деньги на саму покупку, но и на диагностику, а также последующее обслуживание. Оптимально, если в запасе будет около 100-150 тысяч рублей. Эти средства позволят не только подобрать достойный автомобиль, но и заменить расходники, что продлит жизнь машине и избавит от лишних трат.

Изучаем рынок и формируем "золотую середину" цен

Перед тем как искать конкретные объявления, полезно изучить цены на интересующие модели. Выберите несколько доступных и несколько дорогих вариантов, сложите их стоимость и разделите на два. Получится средняя цена, которая станет ориентиром. Это поможет не переплатить и избежать покупки автомобиля с "смотанным" пробегом или скрытыми дефектами.

Как правильно искать и проверять объявления:

  • пропускайте первые 15-20 самых дешёвых вариантов. Чаще всего там скрываются проблемы или мошенничество.
  • не рассматривайте слишком дорогие предложения. Завышенная цена может свидетельствовать о перекупщиках или нерасторопных владельцах, которые просто "зависли" с ценой.
  • проверяйте юридическую чистоту автомобиля. Это можно сделать прямо на сайте с объявлениями — так вы обезопасите себя от покупки "проблемного" автомобиля.

Осмотр и диагностика — ключ к успеху

Если с бумагами всё в порядке и вы договорились о встрече, отправляйтесь на осмотр. Лучше взять с собой специалиста, который сможет объективно оценить состояние машины. Если такого нет, не стесняйтесь обратиться в сервис для полной диагностики — эта услуга стоит своих денег и убережёт от покупки "кота в мешке".

Наконец, при оформлении автомобиля лучше делать это в ГАИ вместе с продавцом. Так вы защитите себя от возможных юридических проблем в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автопроизводители пересмотрели цены на новые машины в сентябре 2025 года сегодня в 14:33

Дешевле не значит выгоднее: рынок в сентябре подкинул автомобилистам новую головоломку

Осенью 2025 года автолюбителей ждёт неожиданное обновление прайсов: одни бренды снизили стоимость, а другие подняли цены на свои модели.

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России превысили 120 тыс. в июле и августе 2025 года — Автостат сегодня в 14:33

Автомобильный рынок оттолкнулся от дна и держит стабильные 120 тысяч

После рекордных продаж в июле и августе российский авторынок продолжает расти. Эксперты уверены: в сентябре нас ждёт новый пик.

Читать полностью » В США электромобиль Dodge Charger EV получил штраф за шум, которого не было сегодня в 14:27

Полицейские в США оштрафовали электромобиль за громкий выхлоп — которого у него нет

В Миннесоте водитель Dodge Charger EV получил штраф за «громкий выхлоп». Но у машины его нет. Как такое возможно и чем это объясняется?

Читать полностью » В России могут запретить продажу рулонных шторок, имитирующих тонировку сегодня в 13:29

Маскировка на стёклах: чем может закончиться игра с правилами

Водителей могут начать штрафовать за «иранскую тонировку» — шторки на присосках. При этом в Госдуме обсуждают отмену наказания за тонированные стёкла.

Читать полностью » Chery представит гибридный Fengyun X3L с запасом хода 1000 км — Autohome сегодня в 13:16

Fengyun X3L выходит на рынок: гибрид с динамикой спорткара и дальнобойностью дизеля

Chery показала гибридный Fengyun X3L с разгоном 4,7 с и запасом хода свыше 1000 км. Премьера состоится в Чэнду 9 сентября.

Читать полностью » В Москве предложили ввести оплату за каждый километр пробега сегодня в 13:09

Каждый километр под счёт: Москва готова к новым дорожным правилам

Эксперт предложил ввести плату за каждый километр пробега в Москве, сравнив её с оплатой за электричество. Может ли это решить проблему пробок?

Читать полностью » Минпросвещения разрешило онлайн-обучение в автошколах, практика останется очной сегодня в 12:36

Учиться на права станет проще: теория теперь доступна из дома

С марта 2026 года автошколы в России смогут проводить теорию онлайн, а практика останется очной. Чем удобен новый формат для учеников?

Читать полностью » Эксперты напомнили о рисках кибератак на современные автомобили и способы защиты сегодня в 12:30

Цифровая гигиена за рулём: новая обязанность водителя

Смарт-машины удобны, но уязвимы: от взломов через приложения до подмены OTA. Разбираем громкие случаи, реальные риски и конкретные шаги, которые защищают ваш автомобиль.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач-реабилитолог развеял миф о вреде сна на левом боку
Еда

Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак утром
Туризм

В Шереметьево задержали туриста с поддельными украшениями Cartier, Tiffany и BVLGARI
Питомцы

Ветеринар Марианна Онуфриенко: домашние животные помогают детям развивать доброту и ответственность
Садоводство

Осенняя обработка инвентаря защитит металл от ржавчины и дерево от растрескивания
Красота и здоровье

Врачи назвали самый доступный способ лечения ОРВИ
Дом

Эксперты объяснили, почему ультразвуковые отпугиватели не помогают от мышей
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские артефакты в доисторических гробницах на Сардинии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet