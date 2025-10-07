Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
покупка авто у перекупа
покупка авто у перекупа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:48

Машина мечты может стать кошмаром: вот как перекупщики маскируют проблемы

Автоюрист Дмитрий Славнов: проверять авто по базам важнее, чем в сервисе

Покупка подержанного автомобиля кажется выгодной, но может обернуться неприятными сюрпризами. Юридические и технические риски подстерегают даже внимательного покупателя. О том, как избежать ошибок и не попасть в ловушку перекупщиков, в беседе с MoneyTimes рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

"Вы можете купить хорошую машину, с виду технически исправную, но с запретом регистрационных действий, и вы с ней вообще ничего не сделаете. Поэтому перво наперво проверять машину на всех известных источниках, от залога, от ареста, от кредитов, чтобы на машине не было запрета регистрационных действий. И начинать надо именно с этого", — пояснил Дмитрий Славнов.

Почему важно проверять юридическую чистоту авто

Многие покупатели оценивают только техническое состояние машины, но юридические нюансы оказываются не менее важными. Если автомобиль числится в залоге, под арестом или находится в кредитном обременении, новый владелец рискует потерять право собственности. Даже идеальное состояние кузова и двигателя не спасёт, если транспорт нельзя поставить на учёт.

"Перекупщики очень хитрые, они всё заделывают, закрасят, замажут, новоиспечённый покупатель не увидит этих проблем. Но перво наперво — это не сервис, а проверка машины на запрет регистрационных действий. Это бич сегодняшнего времени", — отметил автоюрист.

Советы шаг за шагом: как безопасно купить подержанный автомобиль

  1. Проверка по базам. Начните с официальных источников: ГИБДД, ФССП, реестр залогов и сайт "Автокод".

  2. Изучите VIN-номер. Он должен быть одинаковым на кузове, двигателе и в документах.

  3. Проверьте историю ДТП. Сервисы вроде "Автотека" и "Carfax" покажут аварии и ремонты.

  4. Посетите автосервис. Диагностика выявит скрытые повреждения, перекраску, замену деталей.

  5. Проверяйте продавца. Сверьте его паспортные данные и оригиналы ПТС.

  6. Не торопитесь. Перекупщики часто давят на покупателя фразами вроде "ещё один смотрит".

"Ребята в автосервисе со всем оборудованием смогут посмотреть вашу машину, не ведро ли там с болтами. И уже после этого, если всё хорошо, можно принимать решение о покупке", — добавил Славнов.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: проверка только технического состояния.

Последствие: покупка машины с запретом на регистрацию.
Альтернатива: начинать с проверки по юридическим базам.

Ошибка: доверие словам продавца без документов.

Последствие: риск нарваться на перекупщика с поддельным ПТС.
Альтернатива: требовать оригиналы документов и сверять данные.

Ошибка: покупка без осмотра в сервисе.

Последствие: скрытые повреждения кузова или двигателя.
Альтернатива: диагностика у независимых специалистов.

А что если машина понравилась, но есть ограничения?

Если автомобиль под арестом или залогом, покупку стоит отложить. Даже снятие ограничений может занять месяцы и потребовать обращения в суд. Лучше найти аналогичный вариант без юридических проблем.

Плюсы и минусы покупки подержанного автомобиля

Плюсы Минусы
Доступная цена Возможные скрытые дефекты
Медленное падение стоимости Риск юридических ограничений
Большой выбор на рынке Нет гарантии от производителя
Возможность купить "богатую" комплектацию Высокие затраты на диагностику

Мифы и правда

Миф: если машина ездит, значит, с документами всё в порядке.
Правда: можно ездить, но не оформить — пока не проверите базы.

Миф: перекупщики предлагают самые выгодные варианты.
Правда: нередко они скрывают юридические или технические дефекты.

Миф: проверка по VIN занимает много времени.
Правда: онлайн-сервисы выдают данные за пару минут.

FAQ

Какие базы стоит проверить перед покупкой?
ГИБДД, ФССП, нотариальный реестр залогов, "Автокод", "Автотека".

Можно ли оформить сделку у нотариуса?
Да, это добавит безопасности и поможет проверить документы.

Что делать, если запрет на регистрационные действия обнаружен после покупки?
Придётся обращаться в суд и доказывать добросовестность покупателя, что часто занимает месяцы.

3 интересных факта

  • Около 20% подержанных автомобилей в России имеют юридические ограничения.
  • Средняя стоимость диагностики в сервисе окупается за счёт предотвращения убытков.
  • Некоторые страховые компании предлагают бесплатную проверку VIN перед заключением полиса.

Даже если машина выглядит идеально, проверка по базам и визит в сервис — обязательный минимум. Такой подход сэкономит не только деньги, но и нервы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ни один серийный внедорожник не превысил 200 миль в час: предел подтвердили испытания Aston Martin и Ferrari сегодня в 10:32
Когда воздух сильнее двигателя: внедорожники упёрлись в невидимую стену скорости

Почему до сих пор ни один серийный внедорожник не преодолел барьер в 200 миль в час и что мешает инженерам покорить этот символический рубеж.

Читать полностью » В США обновлённый Hyundai Ioniq 5 подешевел до 35 тысяч долларов сегодня в 9:43
Теперь электромобиль не роскошь, а средство передвижения: Hyundai сыграла ва-банк с ценами

Hyundai обновила электрокроссовер Ioniq 5, снизив цены почти на 10 000 долларов и добавив новые цвета. Что изменилось в оснащении и почему это шаг к массовому успеху?

Читать полностью » ГИБДД разъяснила порядок проверок сезонности автомобильных шин сегодня в 9:36
Пластик вместо сцепления: чем обернётся зимняя поездка на летней резине

С началом зимы инспекторы ГИБДД получили новое право — штрафовать за езду на летней резине. Разбираемся, как избежать наказания и не попасть в занос.

Читать полностью » Ассоциация автосервисов: хранить колёса у батарей категорически запрещено сегодня в 8:26
Самая дорогая ошибка осени: куда кладут колёса даже опытные водители

Многие автолюбители не придают значения тому, как и где хранят шины после сезона. А ведь от этого зависит их безопасность и срок службы.

Читать полностью » Завод Jaguar Land Rover в Вулверхэмптоне первым возобновил производство после атаки вируса сегодня в 8:13
Машины в коме: как Jaguar Land Rover возвращается к жизни после самой разрушительной кибератаки

После крупнейшей кибератаки в истории Jaguar Land Rover поэтапно возвращает производство, но убытки оказались колоссальными — теперь компания вынуждена перестраивать всю систему безопасности.

Читать полностью » АЕБ: продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 20% сегодня в 7:27
Россияне охладели к автосалонам: что остановило покупателей

Российский авторынок показал осеннее замедление: продажи упали, но эксперты АЕБ видят шансы на умеренный рост к концу года.

Читать полностью » Менеджер автосалона рассказал о скрытых функциях кнопки сегодня в 7:09
Нажал — и всё поехало не туда: что скрывает привычная кнопка "Старт-стоп"

Кнопка "Старт-стоп" скрывает больше функций, чем кажется. Как с её помощью защитить авто, продлить срок службы аккумулятора и даже улучшить запуск зимой — объясняем подробно.

Читать полностью » Роман Вильфанд: менять летнюю резину стоит при температуре ниже +5 градусов сегодня в 6:27
Пять градусов до беды: как вовремя понять, что пора менять резину

Когда пора менять летние шины, какие выбрать на зиму — шипованные или "липучки", и как не попасть на штраф. Эксперты делятся практическими советами.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Хакасия - край озёр, гор и памятников древней цивилизации
Садоводство
Agrestis: урожайность клубники во Франции сократилась из-за жары
Спорт и фитнес
Влияние интервальных тренировок на выносливость и гибкость
Еда
Кулинары отмечают: банановый хлеб дольше сохраняет мягкость благодаря натуральным сахарам спелых фруктов
Культура и шоу-бизнес
Бен Стиллер рассказал, как документальный фильм помог ему вернуть семью
Туризм
Улан-Удэ - город на пути к Байкалу, где встречаются буддизм и православие
Туризм
Хабаровск: путеводитель по главному городу Дальнего Востока России
Технологии
AMD и OpenAI подписали многолетнее соглашение о поставках ИИ-чипов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet