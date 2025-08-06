Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка авто с пробегом
Покупка авто с пробегом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:38

Тщательная проверка перед покупкой: как избежать неприятных сюрпризов с подержанным автомобилем

Какие повреждения стоит искать при покупке подержанного автомобиля: от царапин до серьезных дефектов кузова

При покупке подержанных автомобилей важно учитывать не только внешний вид машины, но и степень повреждений, которые могут повлиять на её долговечность и стоимость. Эксперты рассказали о шести типичных проблемах, с которыми можно столкнуться при выборе подержанного авто.

Легкие повреждения

К легким повреждениям относятся незначительные царапины, сколы на пластиковых деталях и небольшие проблемы со стеклами и фарами. Эти дефекты можно легко устранить, не затрачивая большие средства, главное — своевременно заняться ремонтом, чтобы избежать появления коррозии.

Серьезные повреждения

Гораздо более серьезными являются повреждения, которые влияют на геометрию кузова: вмятины, заломы металла или разрывы пластика. Такие автомобили стоит обходить стороной, так как восстановление кузова потребует значительных вложений. Это может сильно увеличить общие затраты на автомобиль.

Как избежать ненужных затрат?

Эксперты рекомендуют тщательно проверять историю автомобиля перед покупкой. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, связанных с авариями или скрытыми повреждениями. Кроме того, стоит обратить особое внимание на состояние лакокрасочного покрытия и наличие следов серьезных аварий, так как это может повлиять на дальнейшее состояние машины и её безопасность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как избежать дорогостоящих ремонтов: советы эксперта по планированию расходов на автомобиль сегодня в 12:43

Дорогие детали вашего автомобиля: что стоит заменять заранее, чтобы не платить за ремонт целое состояние

Узнайте, какие детали автомобиля могут потребовать самых дорогих ремонтов, и как заранее подготовиться к таким затратам, учитывая рост цен на запчасти.

Читать полностью » Mercedes представит более 30 новых моделей к 2027 году сегодня в 5:52

Электрический Maybach, компактный G и ещё 28 сюрпризов: Mercedes не узнать

Mercedes-Benz запускает самую масштабную волну обновлений: более 30 новых моделей, включая электрический S-класс и компактный G, выйдут до конца 2027 года.

Читать полностью » Когда можно оформить ДТП без ГИБДД: условия законной расписки по КоАП РФ сегодня в 5:22

Закон не запрещает, но и не разрешает: вся правда о расписке при аварии

Расписка после ДТП может сэкономить время, а может лишить прав или оставить без компенсации. Рассказываем, когда её составление оправдано, а когда — опасно.

Читать полностью » Чем опасна неправильная последовательность снятия клемм с аккумулятора — объяснил автоэлектрик сегодня в 4:48

Заменили аккумулятор — и всё пошло не так: ошибка, о которой забывают даже профи

Замена аккумулятора — вроде бы простая задача. Но одна распространённая ошибка при снятии АКБ может привести к сбоям в электронике и дорогостоящему ремонту.

Читать полностью » Jetour T1 с запасом хода 1300 км готовится к выходу в России сегодня в 4:45

На фото он скромный, а в движении — зверь: кто скрывается за кузовом T1

Jetour готовится выпустить в России кроссовер T1 с «внедорожной» внешностью и, возможно, гибридной начинкой. Что уже известно о новичке?

Читать полностью » Mercedes-AMG тестирует электрический SUV мощностью свыше 1300 л.с. на Нюрбургринге сегодня в 3:48

Что скрывает Mercedes под камуфляжем: тесты на Нюрбургринге раскрыли первые секреты

Mercedes-AMG готовит электрический супер-SUV с тремя моторами и зарядкой 850 кВт. Что скрывается под камуфляжем нового флагмана, и когда он выйдет на дороги?

Читать полностью » Реструктуризация Nissan затронет Европу, Индию, Африку и Ближний Восток — Reuters сегодня в 3:44

Гром грянул в Париже, а накроет весь мир: кого выгонят из Nissan

Nissan готовит масштабную чистку в Европе и за её пределами. Под сокращение попадут сотни сотрудников, но что стоит за этим решением нового главы?

Читать полностью » BMW представит электрокроссовер iX3 с запасом хода до 800 км на автосалоне в Мюнхене сегодня в 2:44

Электрокар, который ломает стереотипы: BMW готовит нечто большее, чем просто iX3

BMW представит кроссовер с запасом хода до 800 км, а MINI — два спортивных концепта. Какие технологии за этим стоят и чего ждать от Neue Klasse?

Читать полностью »

Новости
Дом

Запах исчез, а холодильник как новый: смешал три простых средства — результат поразил
Красота и здоровье

Психолог Маклакова: цифровая зависимость у детей формирует ложную самооценку
Наука и технологии

Как ограничение калорий и температура влияют на старение плодовых мушек
Садоводство

Теплица готовится к зиме: секреты осенней подготовки для богатого урожая
Питомцы

Породы собак, которые прекрасно переносят зимние условия
Туризм

Перелеты в Доминикану: достаточно ли места для возвращения русских туристов?
Питомцы

Кошки и хомяки: что нужно знать владельцам для мирного сосуществования
Питомцы

Поведение кошек во время телефонных разговоров объяснили зоопсихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru