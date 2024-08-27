Диетолог рассказала, насколько полезен домашний морс и как его приготовить

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар. Для приготовления достаточно ягодного пюре и воды, при этом можно использовать натуральные подсластители, такие как стевия или трегалоза, сообщает Вечерняя Москва.

Эксперт указала на преимущества морса, особенно для людей, испытывающих дефицит жидкости, так как напиток богат клетчаткой, витаминами и минералами. Однако нужно учитывать его кислотность, которая может негативно влиять на зубную эмаль и усугублять заболевания желудочно-кишечного тракта. Также содержание сахара в морсе может повышать уровень глюкозы в крови, поэтому для людей с лишним весом важно разбавлять напиток большим количеством воды.

Соломатина резюмировала, что правильная концентрация морса играет ключевую роль в минимизации возможных негативных последствий для здоровья.

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