Один промах с фольгой — и ужин без корочки: как не испортить блюдо в аэрогриле

Фольга в аэрогриле — тема спорная. Одни уверены, что без неё не обойтись: экономит время на уборке и спасает от пригоревших соусов. Другие считают, что она мешает циркуляции воздуха и портит хрустящую корочку. Истина, как обычно, где-то посередине. Разберёмся детально, когда фольга действительно помогает, а когда от неё лучше отказаться.

Как работает аэрогриль

В основе устройства — поток горячего воздуха, который равномерно обдувает продукты. Именно он отвечает за румяную корочку и мягкость внутри. Если перекрыть этот поток, результат будет хуже. Фольга не опасна сама по себе — это не микроволновка, где металл вызывает искры. Важно лишь грамотно использовать её, не блокируя движение воздуха.

Когда фольга — помощник

Фольга полезна в случаях, когда продукты выделяют много липких или сладких соков. Рыба с масляной заправкой, куриные крылышки в мёде, фрикадельки с соусом терияки — всё это оставляет следы, которые потом сложно отмывать. Здесь тонкий лист фольги сэкономит время.

Также фольга помогает бережно вынуть нежные блюда — например, филе лосося или рыбу с овощами. Кусок легко снять вместе с подложкой, и он не развалится.

Сравнение: фольга и пергамент